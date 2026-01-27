Lý do Đà Nẵng hủy kết quả đấu giá thuê khu “đất vàng” gần 4.900 tỷ đồng/năm

Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng đã hủy kết quả đấu giá lô đất vàng HH1 sau khi người trúng thầu, bỏ giá gần 4.900 tỷ đồng/năm, gửi đơn xin rút hồ sơ và không đến ký hợp đồng theo quy định.

Theo đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng vừa phát đi thông báo hủy kết quả cho thuê đất ngắn hạn đối với khu đất HH1 (diện tích 3.215 m2, mặt tiền đường Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP Đà Nẵng) đối với bà Trần Dương Dạ Th. (trú tại địa chỉ thôn Hội Khách Đông, xã Thượng Đức, TP Đà Nẵng) do bà này có đơn xin huỷ hồ sơ đấu giá.

Trước đó, căn cứ kết quả đấu cho thuê quỹ đất ngắn hạn đối với 7 khu đất trên địa bàn TP Đà Nẵng, trong đó có lô đất HH1, ngày 15/1/2026, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng đã thông báo kết quả thuê đất ngắn hạn đối với khu đất HH1 (diện tích 3.215 m2, mặt tiền đường Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP Đà Nẵng) đến bà Trần Dương Dạ Th. - người có đơn giá bỏ thầu thuê cao nhất hơn 1,52 tỷ đồng/m2/năm. Tuy nhiên sau đó bà Th. đã có đơn xin hủy hồ sơ tham gia.

Theo quy trình, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng thông báo hủy kết quả cho thuê đất ngắn hạn đối với khu đất HH1 đối với bà Trần Dương Dạ Th., đồng thời tổ chức lựa chọn lại theo quy định.

Cũng theo Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng, theo quy định, khi tổ chức, cá nhân được chọn thuê đất, Trung tâm Phát triển quỹ đất đã 2 lần ban hành thông báo đến ký hợp đồng thuê đất nhưng tổ chức, cá nhân không đến ký hợp đồng thuê đất hoặc đã ký hợp đồng thuê đất nhưng không nộp tiền thuê đất theo thời hạn tại Hợp đồng thì Trung tâm sẽ lựa chọn cá nhân, tổ chức có đơn giá thuê đất cao nhất liền kề với điều kiện “đơn giá đề xuất thuê đất không thấp hơn đơn giá khởi điểm và chênh lệch giá thuê không quá 20% so với tổ chức, cá nhân có đơn giá thuê cao nhất".

Tuy nhiên, người tham gia có đơn giá cao nhất liền sau, chênh lệch giá thuê vượt quá 20% so với bà Trần Dương Da Th. nên Trung tâm tổ chức đấu giá lại.