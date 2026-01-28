close Đăng nhập

Ngắm tuyến đường ven biển nối cảng Liên Chiểu

Hồ Xuân Mai

Khi đưa vào khai thác, đường ven biển kết nối cảng Liên Chiểu không chỉ góp phần thúc đẩy kinh tế Đà Nẵng mà còn thu hút đầu tư cho cả khu vực miền Trung - Tây nguyên.

vt-cang-9.png
Phần cơ sở hạ tầng dùng chung Dự án Đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu có tổng mức đầu tư hơn 3.426 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục chính: kè chắn sóng và đê chắn sóng có chiều dài khoảng 1.170 m. Đến nay, các hạng này đã gần hoàn thành.
vt-cang-14.png
Trong đó, tuyến kè chắn sóng dài 573 m, đê chắn sóng dài 597 m và luồng tàu dài 7,3 km đã hoàn thiện
vt-cang-bien-lien-chieu-1.png
Công trình nhộn nhịp trong những ngày cuối năm.
Với khối lượng còn lại 2%, lực lượng công nhân trên công trường đang gấp rút hoàn thành.

vt-cang-0.png
Khi chính thức vận hành (giai đoạn đầu đạt công suất tương đương 5 triệu tấn/năm, dài hạn lên đến 46 triệu tấn/năm), cảng Liên Chiểu sẽ trở thành cảng cửa ngõ quốc tế, tiếp nhận tàu trọng tải lớn (lên đến 100.000 tấn hoặc 8.000-18.000 TEU container).
vt-cang-10.png
Cảng Liên Chiểu sẽ kết nối đa phương thức: đường bộ (QL1, cao tốc Bắc-Nam), đường sắt chuyên dụng, và hành lang kinh tế Đông-Tây; giúp giảm tải và nâng cao năng lực logistics; chia sẻ áp lực cho cảng Tiên Sa (hiện quá tải), giảm ùn tắc giao thông nội đô (hàng hóa không phải đi qua trung tâm thành phố).
Bên cạnh đó, Cảng biển Liên Chiểu cũng sẽ góp phần thu hút đầu tư FDI mạnh mẽ vào logistics, sản xuất công nghệ cao, trung chuyển hàng hóa quốc tế; đồng thời tạo nên hệ sinh thái: khu công nghiệp (Hòa Khánh, Hòa Cầm), trung tâm logistics, góp phần biến quận Liên Chiểu thành "đầu tàu kinh tế" miền Trung.

Đặc biệt, cảng sẽ gắn kết với Khu Thương mại Tự do (FTZ) Đà Nẵng với vai trò là "mắt xích" quan trọng của FTZ đầu tiên tại Việt Nam (gắn với cảng và sân bay quốc tế Đà Nẵng); góp phần hỗ trợ mục tiêu GRDP tăng trưởng 2 con số giai đoạn 2026-2030.

Những hạng mục cuối của dự án hạ tầng dùng chung cảng biển Liên Chiểu, Đà Nẵng đang được hoàn thiện.

Những hạng mục cuối của dự án hạ tầng dùng chung cảng biển Liên Chiểu, Đà Nẵng đang được hoàn thiện.

Theo Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng (chủ đầu tư dự án), dự án sẽ được bàn giao, vận hành một phần trước Tết Nguyên đán 2026. Giai đoạn tiếp theo (xây dựng bến container) dự kiến khởi công quý I/2026.

vt-cang-3.png
Bên cạnh hạ tầng dùng chung Cảng Liên Chiểu, khu vực này còn có Dự án đường kết nối Cảng biển Liên Chiểu với hạ tầng giao thông chung có tổng mức đầu tư 1.203 tỷ đồng, dài gần 3 km.
vt-cang-4.png
Dự án đường kết nối có nhiều cầu vượt, hầm chui, nút giao thông hiện đại quy mô 2 làn xe, bề rộng 8m nối cảng với quốc lộ 1A.
vt-cang-12.png
Dự án cũng bao gồm các cầu vượt khác mức tại nút giao cuối tuyến với đường tránh Nam Hải Vân đảm bảo cho các dòng xe ra vào cảng độc lập, không giao cắt khi qua nút.
vt-cang-22.png
Đến nay, dự án đường ven biển nối cảng Liên Chiểu đã hoàn thành 90% khối lượng.
vt-cang-20.png
Khi đưa vào khai thác, dự án Hạ tầng dùng chung Cảng Liên Chiểu và Đường ven biển kết nối cảng Liên Chiểu không chỉ góp phần thúc đẩy kinh tế Đà Nẵng mà còn thu hút đầu tư cho cả khu vực miền Trung-Tây nguyên.

