Ngắm tuyến đường ven biển nối cảng Liên Chiểu

Xã hội
Bạo hành cụ bà 82 tuổi, nữ giúp việc khai gì?
Từ ngày 6/1 đến 8/1, Trương Thị Bắc nhiều lần tát, quăng quật, ấn đầu cụ bà khi chăm sóc tại nhà riêng.
Tổng bí thư và Thủ tướng chúc Tết công nhân ngành than
Gặp mặt công nhân ngành than Quảng Ninh, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh giai cấp công nhân là cội nguồn sức mạnh của Đảng, yêu cầu nâng cao năng suất, kỷ luật và tuyệt đối an toàn.
Vụ Vicem: Bị cáo khai “có nâng lên mới có của đem biếu, đem cho”
Khai trước tòa về việc nâng khống chi phí tại Dự án Trung tâm điều hành và giao dịch Vicem, cựu Trưởng phòng Thẩm định Vicem nói rằng “có nâng lên mới có của đem biếu, đem cho” nhưng khẳng định bản thân không hưởng lợi.
Lý do Đà Nẵng hủy kết quả đấu giá thuê khu “đất vàng” gần 4.900 tỷ đồng/năm
Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng đã hủy kết quả đấu giá lô đất vàng HH1 sau khi người trúng thầu, bỏ giá gần 4.900 tỷ đồng/năm, gửi đơn xin rút hồ sơ và không đến ký hợp đồng theo quy định.
Cụ bà 90 tuổi ở Hà Nội bị giúp việc bạo hành, công an nói gì?
Công an phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội đang điều tra làm rõ vụ cụ bà 90 tuổi bị giúp việc bạo hành ở phố Lò Đúc.
Tổng bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith
Tổng bí thư Tô Lâm đã có cuộc hội đàm với Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tại Trụ sở Trung ương Đảng, khẳng định quyết tâm đưa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào lên tầm cao mới.
Sở VH-TT&DL Đà Nẵng nói gì về vi phạm của The Pearl Hội An?
Ngày 26/1, bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở VH-TT&DL Đà Nẵng cho biết sẽ phối hợp các Sở ngành chức năng để xử lý vi phạm của khách sạn The Pearl Hội An theo quy định.
Kiến nghị xử lý lãnh đạo Bộ GD&ĐT liên quan sai phạm dự án Đại học Huế
Thanh tra Chính phủ vừa chỉ rõ loạt sai phạm nghiêm trọng liên quan dự án đền bù giải phóng mặt bằng của Đại học Huế.
Để dự án nghìn tỷ bỏ hoang, nhiều cựu lãnh đạo Vicem hầu tòa
Ông Lê Văn Chung, cựu Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem), cùng nhiều cấp dưới bị xét xử vì để tòa tháp hơn 1.200 tỷ đồng bỏ không chục năm.
Khi “dân là gốc” trở thành thước đo quyền lực
Điểm mới đáng chú ý trong Báo cáo về các Văn kiện trình Đại hội Đảng XIV do Tổng bí thư Tô Lâm trình này là đã hiện đại hóa tư tưởng “dân là gốc” thành thước đo cao nhất của mọi quyết sách.
Cựu Thủ tướng Hàn Quốc Lee Hae Chan qua đời tại TP.HCM, Việt Nam gửi lời chia buồn sâu sắc
Bộ Ngoại giao cho biết Việt Nam đã tạo mọi điều kiện y tế để chữa trị cho cựu Thủ tướng Hàn Quốc Lee Hae Chan tại TP.HCM. Lãnh đạo Việt Nam đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới Chính phủ Hàn Quốc và gia quyến ông.
Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!
Tạp chí điện tử VietTimes trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm với tiêu đề: "Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!"
Thủ tướng gửi thư chúc mừng U23 Việt Nam giành HCĐ châu Á: 10 người vẫn chiến thắng quả cảm
Ngay sau khi U23 Việt Nam giành HCĐ U23 châu Á 2026, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi thư chúc mừng, biểu dương tinh thần thi đấu quả cảm dành chiến thắng thuyết phục dù chỉ còn 10 người trên sân.
Những lãnh đạo địa phương lần đầu đắc cử Ủy viên Trung ương
Trong số 180 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV được bầu ngày 22/1, có 30 lãnh đạo các tỉnh, thành phố lần đầu đắc cử.
Chân dung 19 Ủy viên Bộ Chính trị Khóa XIV
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã bầu Bộ Chính trị khóa XIV gồm 19 đồng chí, trong đó thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tái cử chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.
Ông Trần Sỹ Thanh tái đắc cử Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Ông Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, tái đắc cử Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIV.
"Không ngừng đổi mới, cải cách để đất nước phát triển nhanh và bền vững"
Chiều 23/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng họp phiên bế mạc. Tạp chí điện tử VietTimes trân trọng giới thiệu toàn văn diễn văn bế mạc Đại hội của Tổng bí thư Tô Lâm.
"Ủy viên Trung ương khóa mới đủ năng lực để gánh vác trọng trách"
"Đây là những đồng chí hội tụ đủ phẩm chất đạo đức, uy tín, năng lực, trình độ để gánh vác trọng trách trước Đảng, nhân dân trong giai đoạn mới", Tổng Bí thư nói về 200 Ủy viên Trung ướng mới được bầu.
Vụ lừa đảo hơn 3.700 tỷ đồng ở GFDI: Công an phát thông báo quan trọng tới bị hại
Công an Đà Nẵng vừa thông báo đề nghị các bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty GFDI liên hệ và cung cấp hồ sơ, do nhiều trường hợp thay đổi nơi cư trú hoặc chưa thể liên lạc trong quá trình điều tra.
Danh sách 19 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV
Bộ Chính trị khóa XIV gồm 19 người. Danh sách vừa được công bố tại phiên bế mạc Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.