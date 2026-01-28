Ngắm tuyến đường ven biển nối cảng Liên Chiểu

Khai trước tòa về việc nâng khống chi phí tại Dự án Trung tâm điều hành và giao dịch Vicem, cựu Trưởng phòng Thẩm định Vicem nói rằng “có nâng lên mới có của đem biếu, đem cho” nhưng khẳng định bản thân không hưởng lợi.