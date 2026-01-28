Tổng bí thư Tô Lâm: Phải biến vị trí biên giới thành lợi thế chiến lược của Cao Bằng

Tại buổi làm việc ở Cao Bằng, Tổng bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tỉnh cần biến vị trí biên giới thành lợi thế chiến lược, gắn phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng – an ninh và nâng cao đời sống nhân dân.

Sáng 28/1, trong chuyến thăm và làm việc tại Cao Bằng, Tổng bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng bí thư nhấn mạnh Cao Bằng là mảnh đất biên cương của Tổ quốc, giữ vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại; đồng thời là cái nôi cách mạng Việt Nam, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn làm điểm tựa đầu tiên khi trở về Tổ quốc để trực tiếp lãnh đạo cách mạng. Từ đây, con đường cách mạng Việt Nam được xác lập, bản lĩnh chiến lược của Đảng được tôi luyện, khát vọng độc lập, tự cường của dân tộc được khơi dậy mạnh mẽ.

Tổng bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng. Ảnh: TTXVN.

Theo Tổng bí thư, lịch sử đã trao cho Cao Bằng vị thế đặc biệt: vừa là phên giậu vững chắc nơi địa đầu Tổ quốc, vừa là nơi khởi nguồn của tư duy chiến lược và tinh thần tự lực, tự cường làm nên thắng lợi của cách mạng. Từ truyền thống và vị thế đó, Cao Bằng hôm nay không chỉ mang niềm tự hào lịch sử mà còn gánh vác trách nhiệm lớn trong việc giữ vững ổn định biên giới, củng cố quốc phòng – an ninh và tìm ra con đường phát triển phù hợp trong giai đoạn mới.

Tổng bí thư khẳng định buổi làm việc nhằm quán triệt tinh thần Đại hội XIV của Đảng, làm rõ con đường phát triển phù hợp với một số tỉnh miền núi, biên giới, giàu truyền thống cách mạng và cụ thể hóa các định hướng chiến lược của Trung ương thành những nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả thi, sát với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Lãnh đạo Đảng chỉ rõ Cao Bằng là tỉnh miền núi, biên giới, xuất phát điểm thấp, hạ tầng hạn chế, chi phí kết nối và sản xuất cao, vì vậy không thể phát triển theo tư duy dàn trải hay sao chép mô hình của các địa phương thuận lợi hơn.

“Mỗi quyết sách phát triển phải xuất phát từ điều kiện đặc thù, biết biến khó khăn thành động lực, biến vị trí biên giới thành lợi thế chiến lược và biến giá trị văn hóa – lịch sử thành nguồn lực phát triển”, Tổng bí thư nhấn mạnh.

Tổng bí thư ghi nhận những nỗ lực của địa phương trong điều kiện còn nhiều khó khăn, song nhấn mạnh cách làm và tư duy từng phù hợp trước đây nay không còn đủ để đưa Cao Bằng phát triển nhanh, rút ngắn khoảng cách với mặt bằng chung cả nước.

Tổng bí thư yêu cầu tỉnh phải đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, cải thiện môi trường kinh doanh, đổi mới phong cách lãnh đạo và sâu sát thực tiễn. Tổng bí thư khẳng định thước đo phát triển không chỉ là tốc độ tăng trưởng mà còn ở việc nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm dịch vụ thiết yếu cho vùng sâu, vùng biên và củng cố “thế trận lòng dân”.

Theo Tổng bí thư, Cao Bằng đã xác định đúng hướng khi chuyển từ mô hình tăng trưởng dựa vào vốn và lao động sang lấy hiệu quả, năng suất, thu nhập và chất lượng sống làm thước đo trung tâm. Người đứng đầu Đảng đề nghị tỉnh cụ thể hóa bằng hệ thống chỉ tiêu rõ ràng, gắn với trách nhiệm và cơ chế giám sát.

Đối với lợi thế cửa khẩu, Tổng bí thư lưu ý không chỉ dừng ở thủ tục thông quan mà phải khai thác giá trị gia tăng, dịch vụ hỗ trợ thương mại, số hóa quy trình. Tổng bí thư đề nghị cần đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Phát triển du lịch phải dựa trên tư duy sản phẩm, tư duy điểm đến và chuỗi dịch vụ, kiên quyết tránh phát triển nóng, thương mại hóa thô làm tổn hại tài nguyên và hình ảnh địa phương.

Theo Tổng bí thư, Cao Bằng phải biến vị trí biên giới thành lợi thế chiến lược của tỉnh. Ảnh: TTXVN.

Tổng bí thư nhấn mạnh vấn đề then chốt là đo hiệu quả chuyển đổi số bằng khả năng giảm chi phí giao dịch và nâng cao năng lực điều hành, tập trung trước hết vào các điểm nghẽn như thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, giải phóng mặt bằng; điều hành dự án trọng điểm; và quản lý cửa khẩu, du lịch, dịch vụ công.

Năm 2026 phải tạo chuyển biến mạnh mẽ về môi trường kinh doanh, tập trung vào chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ.

Tổng Bí thư yêu cầu phát triển nguồn nhân lực gắn chặt với ngành đang ưu tiên như logistics và thương mại biên giới, du lịch chất lượng, nông nghiệp đặc sắc gắn chế biến, dịch vụ và năng lực quản trị số ở cơ sở. Bộ máy chính quyền phải tinh gọn, hiệu quả, cán bộ gần dân, sát cơ sở, chịu trách nhiệm đến cùng.

Tổng bí thư khẳng định Cao Bằng cần bảo đảm quốc phòng – an ninh, quản lý biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển; đồng thời coi xây dựng Đảng là điều kiện bảo đảm cho mọi đột phá, với thước đo cao nhất là niềm tin của nhân dân.

Đánh giá cao những định hướng đột phá của tỉnh, Tổng bí thư tin tưởng với truyền thống cách mạng, bản lĩnh vùng đất biên cương và khát vọng phát triển, Cao Bằng sẽ biến lợi thế đặc thù thành động lực phát triển thực chất, vừa giữ vững quốc phòng – an ninh, vừa nâng cao đời sống nhân dân.

Nhân dịp năm mới, Tổng bí thư chúc Cao Bằng tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với vị trí và truyền thống của vùng đất cội nguồn cách mạng.