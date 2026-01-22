13 thành viên Chính phủ không tái cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Trong số các thành viên Chính phủ đương nhiệm có 13 người không tái cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới.

Tối 22/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng công bố danh sách Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV gồm 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.

Theo danh sách được công bố, 13 thành viên Chính phủ đương nhiệm không tái cử Ban Chấp hành Trung ương khóa 14, gồm:

1. Ông Phạm Minh Chính, sinh năm 1958, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ

2. Ông Nguyễn Hòa Bình, sinh năm 1958, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ

3. Ông Trần Hồng Hà, sinh năm 1963, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ

4. Ông Lê Thành Long, sinh năm 1963, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ

5. Ông Hồ Đức Phớc, sinh năm 1963, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ

6. Ông Bùi Thanh Sơn, sinh năm 1962, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ

7. Ông Nguyễn Chí Dũng, sinh năm 1960, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ

8. Ông Mai Văn Chính, sinh năm 1961, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ

9. Ông Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1961, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

10. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, sinh năm 1962, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

11. Ông Trần Văn Sơn, sinh năm 1961, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

12. Ông Đoàn Hồng Phong, sinh năm 1963, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ.

13. Ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà và Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV vào chiều 22/1.

13 thành viên Chính phủ đương nhiệm tái cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV gồm:

1. Bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ

2. Ông Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ

3. Ông Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng

4. Ông Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng, Bộ trưởng Công an

5. Ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao

6. Ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Nội vụ

7. Ông Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Tư pháp

8. Ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Tài chính

9. Ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường

10. Ông Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Xây dựng

11. Ông Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo

12. Bà Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Y tế

13. Bà Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Thành viên Chính phủ còn lại là ông Lê Mạnh Hùng được giao quyền Bộ trưởng Công Thương (tháng 12/2025) chưa phải Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Theo kết quả bỏ phiếu vừa công bố, ông Hùng nằm trong số 180 Ủy viên Trung ương chính thức.