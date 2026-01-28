Rơi máy bay quân sự ở Đắk Lắk

Sáng 28/1, tại khu vực vùng núi giáp ranh giữa xã Hòa Xuân và phường Đông Hòa (tỉnh Đắk Lắk, trước đây thuộc huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên cũ) đã xảy ra một vụ rơi máy bay quân sự.

Bộ Quốc phòng cho biết thực hiện huấn luyện của đơn vị, trung úy phi công Đinh Thành Trung, Trung đoàn không quân 940, Trường Sĩ quan Không quân, Quân chủng Phòng không - Không quân, điều khiển máy bay YAK-130, thực hiện bài bay.

Máy bay được lệnh cất cánh lúc 7h27 ngày 28/1.

Trong quá trình bay, máy bay gặp sự cố, mất liên lạc lúc 7h44. Phi công Đinh Thành Trung nỗ lực xử lý, khắc phục sự cố kỹ thuật nhưng không được.

Phi công đã điều khiển máy bay tránh xa khu vực dân cư, khi chọn được vị trí, phi công bật dù thoát hiểm an toàn và được người dân hỗ trợ đưa đi bệnh viện. Hiện tại, sức khỏe phi công đã bình phục.

Khu vực vùng núi, nơi xảy ra vụ rơi máy bay quân sự. Ảnh: TTXVN.

Máy bay gặp nạn đã va vào núi Hòn Vinh (khu vực phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk), không ảnh hưởng đến người dân và các công trình, khu vực dân cư.

Cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân; phối hợp với chính quyền, lực lượng vũ trang địa phương tổ chức lực lượng, phương tiện tìm kiếm cứu nạn để tiếp cận vị trí máy bay gặp sự cố.