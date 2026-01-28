close Đăng nhập

Rơi máy bay quân sự ở Đắk Lắk

Quỳnh An
Quỳnh An

Sáng 28/1, tại khu vực vùng núi giáp ranh giữa xã Hòa Xuân và phường Đông Hòa (tỉnh Đắk Lắk, trước đây thuộc huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên cũ) đã xảy ra một vụ rơi máy bay quân sự.

00:00
0:00
00:00
Tốc độ phát 1x

Bộ Quốc phòng cho biết thực hiện huấn luyện của đơn vị, trung úy phi công Đinh Thành Trung, Trung đoàn không quân 940, Trường Sĩ quan Không quân, Quân chủng Phòng không - Không quân, điều khiển máy bay YAK-130, thực hiện bài bay.

Máy bay được lệnh cất cánh lúc 7h27 ngày 28/1.

Trong quá trình bay, máy bay gặp sự cố, mất liên lạc lúc 7h44. Phi công Đinh Thành Trung nỗ lực xử lý, khắc phục sự cố kỹ thuật nhưng không được.

Phi công đã điều khiển máy bay tránh xa khu vực dân cư, khi chọn được vị trí, phi công bật dù thoát hiểm an toàn và được người dân hỗ trợ đưa đi bệnh viện. Hiện tại, sức khỏe phi công đã bình phục.

anh-1-8361.jpg
Khu vực vùng núi, nơi xảy ra vụ rơi máy bay quân sự. Ảnh: TTXVN.

Máy bay gặp nạn đã va vào núi Hòn Vinh (khu vực phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk), không ảnh hưởng đến người dân và các công trình, khu vực dân cư.

Cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân; phối hợp với chính quyền, lực lượng vũ trang địa phương tổ chức lực lượng, phương tiện tìm kiếm cứu nạn để tiếp cận vị trí máy bay gặp sự cố.

Tin liên quan

Từ khóa:

#Máy bay quân sự #Máy bay quân sự YAK-130 #Rơi máy bay quân sự #Phi công #Bộ Quốc phòng

Đừng bỏ lỡ

Xã hội số

Đại học Y Hà Nội trao bằng cho 36 tiến sĩ

Đại học Y Hà Nội trao bằng cho 36 tiến sĩ

Với 36 tiến sĩ và hơn 1.100 bác sĩ chuyên khoa I được trao bằng, Trường Đại học Y Hà Nội tiếp tục khẳng định vị thế đặc biệt trong đào tạo sau đại học với việc sản sinh đội ngũ thầy thuốc tinh hoa.

Khi “dân là gốc” trở thành thước đo quyền lực

Khi “dân là gốc” trở thành thước đo quyền lực

Điểm mới đáng chú ý trong Báo cáo về các Văn kiện trình Đại hội Đảng XIV do Tổng bí thư Tô Lâm trình này là đã hiện đại hóa tư tưởng “dân là gốc” thành thước đo cao nhất của mọi quyết sách.