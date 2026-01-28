Đà Nẵng kích hoạt hệ thống ứng phó với dịch bệnh do virus Nipah

Sáng 28/1, bà Trần Thanh Thuỷ, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho biết Sở đã có công văn khẩn gửi các đơn vị trực thuộc và các bệnh viện để ứng phó với dịch bệnh do virus Nipah gây ra.

Theo bà Thuỷ, thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế về công tác phòng chống dịch bệnh do virus Nipah gây ra, ngày 27/1, Sở Y tế TP Đà Nẵng đã có văn bản yêu cầu các đơn vị chủ động theo dõi sát diễn biến tình hình bệnh do virus Nipah gây ra; tuyệt đối không chủ quan, lơ là; kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bảo đảm phù hợp, hiệu quả.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh ngay tại các cửa khẩu, tại cơ sở y tế, tại cơ quan, đơn vị và tại cộng đồng; tăng cường giám sát chặt chẽ người nhập cảnh, nhất là các trường hợp đi về từ các quốc gia đang lưu hành dịch bệnh như Ấn Độ và các vùng lân cận, nhằm phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh và xử lý ngay tại cửa khẩu.

Đồng thời thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng hộ cá nhân đối với nhân viên y tế và người tiếp xúc gần với các trường hợp nghi ngờ hoặc xác định mắc bệnh. Tăng cường công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại các cơ sở y tế…

Đối Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Sở Y tế TP yêu cầu cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh trên thế giới và trong nước; báo cáo Sở Y tế và tham mưu công tác thông tin, truyền thông phòng, chống dịch bệnh Nipah;

Xây dựng kế hoạch, kịch bản phòng chống dịch bệnh do vi rút Nipah tại các cửa khẩu; tuân thủ đầy đủ các quy trình, quy định về kiểm dịch y tế quốc tế của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn có liên quan; tăng cường công tác kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu. Thực hiện kiểm tra, giám sát y tế theo quy định hiện hành, chú trọng quan sát, phát hiện sớm các trường hợp có biểu hiện nghi ngờ (sốt, ho, khó thở, mệt mỏi bất thường), đặc biệt đối với hành khách đến từ hoặc có hành trình liên quan đến Ấn Độ thông qua TP. Hà Nội, TP. HCM hoặc quá cảnh qua nước thứ ba.

Sở Y tế TP Đà Nẵng yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phối hợp liên ngành tại cửa khẩu; phối hợp chặt chẽ với cảng vụ hàng không, hãng hàng không, công an cửa khẩu…trong việc cung cấp thông tin hành trình của hành khách, hỗ trợ kiểm soát và xử lý tình huống y tế phát sinh. Khi phát hiện hành khách có dấu hiệu nghi ngờ, chủ động khai thác lịch sử đi lại, quá cảnh và tiếp xúc trong thời gian gần đây để đánh giá nguy cơ, không áp dụng đại trà khi chưa có yêu cầu của Bộ Y tế.

Bên cạnh đó, sẵn sàng phương án xử lý trường hợp nghi ngờ; rà soát, chuẩn bị khu vực cách ly tạm thời tại sân bay; tổ chức xử lý ban đầu, thông báo và phối hợp với cơ sở y tế theo đúng quy trình khi phát hiện trường hợp nghi ngờ dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm…

Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn, Sở Y tế yêu cầu tăng cường sàng lọc, chủ động phát hiện sớm các trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh tại các khu vực tiếp đón, đăng ký khám bệnh, các phòng khám ngoại trú, điều trị nội trú.

Khi phát hiện trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ cần tập trung khai thác yếu tố dịch tễ (tiếp xúc với người nghi ngờ mắc bệnh, đi/đến/trở về từ vùng dịch) để khẩn trương thực hiện các hoạt động can thiệp y tế, cách ly tạm thời (không gây hoang mang, không làm gián đoạn hoạt động chuyên môn của đơn vị), phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế khu vực để triển khai các biện pháp kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh phù hợp theo quy định.

Bên cạnh đó, Sở Y tế yêu cầu các cơ sở y tế khám chữa bệnh chuẩn bị đầy đủ phương tiện và thực hiện nghiêm túc các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở y tế theo quy định.