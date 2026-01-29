Nam thanh niên thuê nhà để trồng cần sa

Đỗ Hữu Duy bị cảnh sát bắt quả tang khi đang phân chia 8 kg ma tuý cần sa để đem đi tiêu thụ.

Ngày 19/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an TP Đà Nẵng vừa phối hợp với Công an phường Cẩm Lệ kiểm tra căn nhà tại số 745 Trường Chinh (phường Cẩm Lệ) thì phát hiện Đỗ Hữu Duy (SN 2003, trú phường Cẩm Lệ) đang phân chia 8 kg ma tuý cần sa để đem đi tiêu thụ.

Kiểm tra phía sau ngôi nhà, công an phát hiện thêm 51 cây cần sa đang trồng trong phòng kín.

Ngoài địa điểm trên, Duy còn thuê và trồng cần sa tại căn nhà số 201 Cách Mạng Tháng 8 (phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).

Kiểm tra căn nhà số 201 Cách Mạng Tháng 8, công an phát hiện thêm 40 cây cần sa đang được trồng tại đây.

Đỗ Hữu Duy và tang vật là ma tuý cần sa đóng gói. Ảnh CATP.

Duy cho biết từ đầu tháng 6/2025 đã nảy sinh ý định trồng cần sa bán kiếm lời. Thông qua mạng xã hội Telegram, Duy mua hạt giống rồi trồng, chiết cây, thu hoạch và nhiều lần mua bán cần sa với tổng số tiền giao dịch 112 triệu đồng.

Theo Công an TP Đà Nẵng, đây là vụ trồng, tàng trữ và mua bán cần sa có quy mô lớn nhất từng được phát hiện trên địa bàn. Việc kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động trồng, tàng trữ và mua bán cần sa đã góp phần phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ phát sinh phức tạp về ma tuý trên địa bàn.

Căn cứ hồ sơ, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Đỗ Hữu Duy về hành vi “Mua bán trái phép chất ma tuý”.

Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng, truy xét các đối tượng liên quan.