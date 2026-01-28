Đại học Y Hà Nội trao bằng cho 36 tiến sĩ

Với 36 tiến sĩ và hơn 1.100 bác sĩ chuyên khoa I được trao bằng, Trường Đại học Y Hà Nội tiếp tục khẳng định vị thế đặc biệt trong đào tạo sau đại học với việc sản sinh đội ngũ thầy thuốc tinh hoa.

PGS.TS Phan Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐHYHN trao thưởng cho 4 tân tiến sĩ xuất sắc nhất

Tại Lễ tốt nghiệp và trao bằng cho 36 tân tiến sĩ và hơn 1.100 bác sĩ chuyên khoa (BSCK) I của Trường Đại học Y Hà Nội (ĐHYHN) tổ chức sáng nay, 28/1, GS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường ĐHYHN, nhấn mạnh rằng từ thời điểm này, các bác sĩ mới chính thức được hành nghề đúng lĩnh vực chuyên môn đã được đào tạo. Đây là dấu mốc rất quan trọng, nhưng không phải đích đến cuối cùng.

Ông đề nghị các tân tiến sĩ, BSCK tiếp tục chủ động học hỏi, gắn kết với thầy cô, không ngừng hoàn thiện kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của ngành y tế, bởi y học là lĩnh vực đòi hỏi học tập suốt đời, nếu ngừng cập nhật kiến thức dù chỉ trong một thời gian ngắn cũng có thể tụt hậu.

GS Nguyễn Hữu Tú trao bằng cho TS chuyên ngành Nhi khoa và chúc mừng 2 giảng viên hướng dẫn khoa học

Dấu ấn chất lượng

Là cơ sở đầu tiên của cả nước triển khai đào tạo sau đại học trong lĩnh vực y khoa, đến nay, Trường ĐHYHN đã có 54 năm đào tạo BSCKII, 52 năm đào tạo bác sĩ nội trú và BSCK I, 47 năm đào tạo tiến sĩ và 34 năm đào tạo thạc sĩ.

Đợt này, Trường ĐHYHN cấp bằng cho 36 tân tiến sĩ thuộc 18 chuyên ngành, từ ngoại khoa, sản phụ khoa, nhãn khoa, nhi khoa đến khoa học y sinh và y tế công cộng. Đáng chú ý khi nhiều tân tiến sĩ hoàn thành chương trình đào tạo đúng và trước hạn, có công bố khoa học trên các tạp chí uy tín trong nước và quốc tế, cho thấy chất lượng đào tạo tiến sĩ ngày càng tiệm cận các chuẩn mực học thuật quốc tế.

Trong số 36 tân tiến sĩ, có 4 nghiên cứu sinh có thành tích đặc biệt xuất sắc trong học tập, nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế:

Tân TS Nguyễn Tất Thọ (1979), chuyên ngành Khoa học y sinh, công tác tại Viện Pháp y Quân đội, bảo vệ luận án tiến sĩ trước hạn 4 năm. Trong quá trình đào tạo, tân tiến sĩ có bài báo khoa học quốc tế thuộc danh mục Scopus/WoS, tham gia biên soạn sách chuyên khảo quốc tế, chủ nhiệm và tham gia nhiều đề tài nghiên cứu cấp bộ, cấp nhà nước, đồng thời đạt các danh hiệu thi đua và bằng khen của Bộ Quốc phòng.

Tân TS Lương Thị Hải Hà (1984), chuyên ngành Nhãn khoa, hiện công tác tại Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, bảo vệ luận án trước hạn 3 năm. Nghiên cứu sinh có công bố quốc tế, tham gia báo cáo tại nhiều hội nghị nhãn khoa trong nước và khu vực châu Á – Thái Bình Dương, đồng thời chủ nhiệm đề tài nghiên cứu cấp cơ sở và tham gia đào tạo sinh viên.

Tân TS Thân Trọng Thạch (1983), chuyên ngành Sản phụ khoa, công tác tại Trường Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, bảo vệ luận án trước hạn 3 năm. Trong thời gian đào tạo, tân tiến sĩ có nhiều bài báo khoa học quốc tế, tham gia báo cáo tại các hội nghị chuyên ngành hỗ trợ sinh sản trong nước và quốc tế, đồng thời tham gia biên soạn tài liệu, sách chuyên môn phục vụ thực hành lâm sàng.

Đặc biệt, tân TS Nguyễn Thị Huyền Anh (sinh năm 1993), chuyên ngành Sản phụ khoa, hiện công tác tại Trường ĐHYHN, là tân tiến sĩ trẻ nhất của khóa. Nghiên cứu sinh bảo vệ luận án trước hạn 3 năm, có công bố quốc tế, đạt giải cao tại Hội nghị khoa học nghiên cứu sinh của nhà trường, nhận học bổng đào tạo tiến sĩ và tham gia báo cáo tại các hội nghị sản phụ khoa lớn trong khu vực và thế giới.

Những gương mặt tiêu biểu này cho thấy chất lượng đào tạo tiến sĩ của Trường ĐHYHN không chỉ bảo đảm chuẩn mực học thuật mà còn gắn chặt với thực tiễn lâm sàng và hội nhập khoa học quốc tế.

Khen thưởng các tân BSCKI xuất sắc

Hơn 1.100 BSCK I – lực lượng nòng cốt cho hệ thống y tế

Cùng với đào tạo tiến sĩ, chương trình chuyên khoa cấp I tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột trong đào tạo nguồn nhân lực y tế thực hành trình độ cao. Đợt này, nhà trường trao bằng cho hơn 1.100 tân BSCK I thuộc 32 chuyên ngành.

Trong số đó, 29 học viên có thành tích cao trong học tập và công tác được khen thưởng, gồm cả học viên đạt loại xuất sắc toàn khóa. Khảo sát sau tốt nghiệp cho thấy 66,3% học viên được giao đảm nhiệm vị trí chuyên môn cao hơn; nhiều học viên tiếp tục tham gia nghiên cứu khoa học và các hoạt động chuyên môn tại cơ sở y tế.

Trao bằng cho tân tiến sĩ Trần Tuấn Việt và chúc mừng 2 giảng viên hướng dẫn

Nhiều thầy cô hướng dẫn 2 đến 3 tân tiến sĩ được nhận bằng đợt này: GS.TS Trịnh Hồng Sơn, PGS.TS Đồng Văn Hệ, GS.TS Trần Vân Khánh, PGS.TS Nguyễn Đăng Vững; PGS.TS Phạm Trọng Văn; PGS.TS Nguyễn Duy Hùng; PGS.TS Nguyễn Lý Thịnh Trường; PGS.TS Nguyễn Mạnh Hà; PGS.TS Vũ Hồng Thăng, TS Mai Quốc Tùng