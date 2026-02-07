Hé lộ điểm khác biệt trong đào tạo điều dưỡng tiên tiến của Đại học Y Hà Nội

Chương trình Điều dưỡng tiên tiến của Trường Đại học Y Hà Nội đào tạo bằng tiếng Anh, chuẩn quốc tế. Sinh viên được thực hành tại bệnh viện hàng đầu.

15 cử nhân điều dưỡng Chương trình tiên tiến của Trường Đại học Y Hà Nội (ĐHYHN) đã được trao bằng tại lễ tốt nghiệp chiều nay, 7/2. Đây là mô hình đào tạo đặc biệt do Chính phủ phê duyệt, xây dựng trên khung chương trình của Đại học California Long Beach (Hoa Kỳ), nhằm đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao và hội nhập quốc tế.

Hơn 40% cử nhân điều dưỡng tiên tiến của ĐHYHN ra nước ngoài làm việc. Ảnh: Hữu Linh

Chương trình đào tạo chuẩn quốc tế

Khác biệt cốt lõi của chương trình nằm ở chuẩn đào tạo quốc tế, đào tạo bằng tiếng Anh duy nhất thuộc khối ngành khoa học sức khỏe tại Việt Nam.

Thời gian học 4,5 năm, yêu cầu cao về kiến thức y khoa, kỹ năng thực hành lâm sàng, năng lực ngoại ngữ và tác phong nghề nghiệp, giúp hình thành tư duy chăm sóc người bệnh theo hướng toàn diện, lấy an toàn người bệnh và chuẩn hóa quy trình làm trung tâm.

Sinh viên được học với đội ngũ giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ của Trường ĐHYHN cùng với các giảng viên quốc tế đến từ Hoa Kỳ, Australia, New Zealand. Hệ thống thực hành lâm sàng là trụ cột bảo đảm chất lượng đầu ra.

Sinh viên Điều dưỡng tiên tiến được đào tạo thực hành tại các BV lớn như Bạch Mai, Việt Đức, Phụ sản Trung ương, Nhi Trung ương, cùng mô hình BV ngoài công lập đạt chuẩn quốc tế như Vinmec, Việt Pháp.

Các sinh viên còn có cơ hội học tập ngắn hạn và giao lưu học thuật tại Đan Mạch, Thái Lan, Australia, Singapore, Nhật Bản, cùng các hoạt động trao đổi với sinh viên Thụy Điển, Phần Lan, Nhật Bản. Quá trình này giúp người học phát triển năng lực chuyên môn trong bối cảnh đa văn hóa, phù hợp xu thế toàn cầu hóa nhân lực y tế.

Do yêu cầu chất lượng cao nên mỗi khoá, Trường ĐHYHN đào tạo nhiều nhất chỉ hơn 40 cử nhân, riêng khoá 12 vừa tốt nghiệp chỉ có 15 sinh viên, gồm 1 sinh viên loại giỏi, 11 loại khá và 3 trung bình khá.

GS Nguyễn Hữu Tú (áo đen) trao Bằng tốt nghiệp và Giấy khen cho cử nhân Đỗ Thị Mai. Ảnh: Hữu Linh

Thương hiệu đào tạo đi cùng áp lực nghề nghiệp

Số lượng không nhiều nhưng hiệu quả đào tạo thể hiện rõ ở thị trường lao động. Hơn 40% sinh viên các khóa Điều dưỡng tiên tiến đã và đang làm việc tại các BV ở Đức - một trong những hệ thống y tế có yêu cầu khắt khe về năng lực điều dưỡng. Đây là chỉ dấu quan trọng khẳng định tính tương thích quốc tế của chương trình.

Phát biểu tại lễ tốt nghiệp, GS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường ĐHYHN, đánh giá chương trình Điều dưỡng tiên tiến là thương hiệu đào tạo của nhà trường. Ông cho biết sinh viên đã trải qua quá trình học tập nghiêm túc, thi cử chặt chẽ, khối lượng kiến thức lớn và yêu cầu thực hành cao. Tấm bằng tốt nghiệp vì thế không chỉ là thành quả cá nhân mà còn là cam kết chất lượng trước xã hội và các cơ sở y tế.

Theo GS Tú, giá trị thương hiệu đi kèm kỳ vọng nghề nghiệp lớn. Sinh viên chương trình tiên tiến cần tiếp tục học tập suốt đời, hoàn thiện chuyên môn, kỹ năng giao tiếp, thái độ phục vụ người bệnh và văn hóa ứng xử nghề nghiệp. Bản lĩnh nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm và khả năng thích ứng môi trường làm việc quốc tế là yếu tố quyết định để mỗi điều dưỡng viên xứng đáng với uy tín của chương trình.

PGS Lê Đình Tùng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHYHN trao Bằng và giấy khen cho cử nhân Lê Xuân Quang. Ảnh: Hữu Linh

Bên cạnh Điều dưỡng tiên tiến, lễ tốt nghiệp còn vinh danh hơn 300 cử nhân của các chương trình liên thông vừa làm vừa học. Các sinh viên này hầu hết là cán bộ đi học trong 2 năm, được đội ngũ giảng viên chất lượng cao của Trường ĐHYHN giảng dạy và thực hành tại các BV lớn trên địa bàn Hà Nội.

Ngành Kỹ thuật Xét nghiệm y học có 144 sinh viên tốt nghiệp, 100% đạt yêu cầu, trong đó loại giỏi chiếm hơn một nửa ở cơ sở Hà Nội. Ngành Điều dưỡng liên thông có 156 sinh viên tốt nghiệp, phần lớn đạt loại khá.

Những con số này cho thấy bức tranh chung về đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao của Trường ĐHYHN, trong đó chương trình Điều dưỡng tiên tiến giữ vai trò mũi nhọn trong chiến lược chuẩn hóa và quốc tế hóa đội ngũ điều dưỡng Việt Nam.