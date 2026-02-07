Hé lộ tài liệu mật: Epstein can thiệp sâu vào đầu tư, cuộc tranh chấp giữa Bill Gates và một cố vấn

Các tài liệu mới được công bố cho thấy Epstein đã dính líu sâu sắc đến các hoạt động của tỷ phú Bill Gates như thế nào.

Jeffrey Epstein đã giúp sắp xếp để Bill Gates đầu tư vào một quỹ công nghệ sinh học do một trong những cố vấn thân cận nhất của Gates sáng lập, đồng thời đưa ra các cáo buộc rằng nhà đồng sáng lập Microsoft có quan hệ ngoài hôn nhân trong quá trình dàn xếp thỏa thuận, theo các tài liệu vừa được Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) công bố.

Những bức thư từ năm 2013 cho thấy Bill Gates đã đồng ý đầu tư hàng chục triệu USD vào một dự án cùng Boris Nikolic, người từng là cố vấn khoa học lâu năm của ông. Khi ông Nikolic rời văn phòng riêng của Gates, Epstein đã chen vào các cuộc đàm phán, dẫn đến việc thành lập quỹ Biomatics Capital.

Ông Nikolic, một bác sĩ và nhà đầu tư từng đồng sáng lập ba công ty công nghệ sinh học, có mối quan hệ gần gũi với cả hai người. Ông nằm trong nhóm thân cận của Gates và làm việc tại văn phòng riêng của vị tỷ phú này. Ông Nikolic cũng trao đổi hàng trăm email với Epstein từ năm 2009 và được nêu tên là người thi hành di chúc dự phòng trong di chúc của Epstein chỉ vài ngày trước khi Epstein qua đời năm 2019.

Vào mùa hè năm 2013, Epstein tham gia các cuộc thảo luận giữa Gates và Nikolic. Trong một tin nhắn gửi ngày 15/7 cho Nikolic và chánh văn phòng của Gates là Larry Cohen, Epstein cho biết ông “không hành động với bất kỳ vai trò nào ngoài tư cách là bạn của cả Boris và Bill”.

Ngày hôm sau, Epstein gửi email cho nhóm, dường như nhằm ghi lại nội dung cuộc điện thoại mà ông đã trao đổi với Cohen về ý tưởng thành lập quỹ đầu tư mới và mức độ tham gia tiềm năng của Gates.

Hai ngày sau, vào ngày 18/7, Epstein gửi hai email cho chính mình, cách nhau chưa đầy một giờ. Nội dung dường như là các bản nháp được viết theo phong cách thư từ chức của Nikolic gửi Gates. Email thứ hai đề cập đến “tranh chấp hôn nhân” giữa Bill Gates và bà Melinda French Gates, đồng thời cho rằng tác giả đã giúp Gates mua thuốc “để xử lý hậu quả từ quan hệ tình dục với các cô gái Nga” và hỗ trợ các “cuộc gặp gỡ bất hợp pháp”.

Trong một tuyên bố, Nikolic nói với tờ Wall Street Journal rằng “những email này không được viết thay mặt tôi hoặc theo yêu cầu của tôi”. Ông cho biết trong giai đoạn rời văn phòng riêng của Gates, Epstein “đã tự chen vào làm người hòa giải rồi dùng những lời dối trá để phục vụ mục đích riêng”.

“Epstein là bậc thầy thao túng và tôi vô cùng hối tiếc khi từng liên quan đến ông ta”, ông nói. Nikolic cho biết Epstein chưa từng đầu tư vào các quỹ của ông và ông cũng bất ngờ khi biết mình bị nêu tên làm người thi hành di chúc mà không có sự đồng ý.

Người phát ngôn của ông Gates khẳng định các cáo buộc trong email ngày 18/7 là “hoàn toàn vô lý và sai sự thật”, đồng thời cho rằng đây là “một ví dụ khác cho thấy Epstein nhiều lần cố gắng tự nhận có vai trò trong vòng ảnh hưởng của Gates”.

Người phát ngôn của bà Melinda French Gates dẫn lại phát biểu trên NPR đầu tuần này rằng các cáo buộc đã gợi lại “những ký ức rất đau đớn trong cuộc hôn nhân” của bà.

Khoảng thời gian đó, Epstein đang cố gắng thiết lập một quỹ từ thiện nhằm cải thiện hình ảnh cá nhân nhưng không thuyết phục được Gates tham gia. Wall Street Journal trước đó từng đưa tin rằng bà French Gates lo ngại về các cuộc gặp giữa chồng cũ và Epstein, và những lo ngại này đã xuất hiện từ năm 2013.

Gates từng gặp Epstein nhiều lần tại căn nhà phố của Epstein và từng bay trên máy bay riêng của Epstein. Vị tỷ phú cho biết các cuộc gặp nhằm thảo luận về hoạt động từ thiện và thừa nhận đó là sai lầm. Wall Street Journal trước đây cũng đưa tin Epstein phát hiện Gates có quan hệ ngoài hôn nhân và sau đó dường như dùng thông tin này để gây sức ép.

Đầu tháng 8/2013, các cuộc đàm phán trở nên căng thẳng hơn. Epstein gửi email cho Cohen và Gates, viết rằng “tình hình đang trở nên nguy hiểm”. Cohen trả lời rằng sẵn sàng bay ngay đến New York để gặp. Epstein đáp lại rằng “Bill có thể gọi cho tôi ngay khi có thể”.

Ngày 9/8, Nikolic viết cho Gates và gửi bản sao cho Cohen, cho biết “ngày hôm qua rất khó khăn cho cả hai chúng ta”, đồng thời đề nghị Gates gửi thư cảm ơn Epstein.

Sáng hôm sau, Gates trả lời và đồng ý gửi thư. “Jeffrey đã giúp đỡ khá nhiều và dành rất nhiều thời gian. Nếu không có ông ta thì mọi việc sẽ khó khăn hơn. Tôi sẽ gửi lời cảm ơn”, ông viết.

Trong suốt tháng đó, Epstein đóng vai trò trung gian giữa Nikolic và Gates. Ngày 25/8, Epstein gửi email cho Gates, Cohen và Nikolic, cho biết “tôi lo rằng sẽ cần thêm một cuộc gặp trực tiếp trước khi hoàn tất”, đồng thời thúc giục làm rõ vấn đề tài chính: “Ai sẽ trả tiền, ai có nghĩa vụ?”.

Cohen trả lời rằng khoản thanh toán “cuối cùng sẽ do Bill chi trả, nhưng thông qua bgc3 để đảm bảo tính bảo mật”. Bgc3 là tên văn phòng riêng của Gates, sau này đổi tên thành Gates Ventures.

Sau đó, Epstein gửi email với các điều khoản tài chính liên quan việc Nikolic rời khỏi dự án. Một tài liệu ghi “BÍ MẬT” đề ngày 3/9/2013 mô tả thỏa thuận nhiều trang giữa Gates và Nikolic về “lợi ích đối tác”, trong đó có các chỉnh sửa bằng mực đỏ đậm. Một bản dự thảo trước đó đề cập khoản đầu tư từ 10 đến 20 triệu USD, sau đó được sửa thành “khoảng tối đa lên tới 100 triệu USD”.

Người phát ngôn của Gates cho biết các giao dịch với Nikolic thực tế thấp hơn nhiều so với 100 triệu USD và cho rằng “các email của Epstein đã phóng đại nghiêm trọng vai trò và mức độ tham gia của ông ta” trong quá trình đàm phán việc Nikolic rời văn phòng.

Ngày 18/9, Nikolic gửi email cho Cohen và gửi bản sao cho Epstein để xác nhận đã nhận được khoản chuyển khoản. “Tôi thấy khoản chuyển 5 triệu USD tạm ứng vừa bắt đầu hiển thị (đang xử lý). CẢM ƠN”, ông viết.

Theo WSJ