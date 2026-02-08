Nghi thức, văn khấn cúng ông Công ông Táo 2026 và lưu ý của chuyên gia về các điều kiêng kỵ

Khi chuẩn bị lễ cúng ông Công ông Táo năm 2026, gia chủ không chỉ cần sắm lễ vật đúng nghi thức mà còn phải lưu ý thời điểm cúng và các kiêng kỵ quan trọng. Chuyên gia phong thủy Song Hà chia sẻ nhiều điểm cần tránh để lễ cúng diễn ra trọn vẹn.

Chia sẻ với VietTimes, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết hàng năm đến dịp gần ngày 23 tháng chạp thì người người nhà nhà lại cúng ông Táo. Theo quan niệm dân gian thì ngày này là ngày ông Táo về chầu trời để báo cáo với Ngọc Hoàng trên thiên đình những chuyện vừa xảy ra trong một năm vừa qua dưới hạ giới. Để tiễn ông Táo về trời sau một năm ở cùng con dân dưới hạ giới. Người ta bày mâm cúng với cá chép làm phương tiện cho ông Táo bay về trời cùng nhiều món ăn và đồ vật khác.

Do đó, việc chuẩn bị mâm cúng đầy đủ, gọn gàng, đẹp mắt luôn được nhiều gia đình chú trọng.

Cúng ông Công ông Táo ngày nào cũng là điều mà nhiều người thắc mắc. Theo truyền thống dân gian, thời gian cúng Táo Quân có thể bắt đầu từ trước 20 âm lịch và kết thúc trước khi hết giờ Ngọ (từ 11h đến 13h) ngày 23 tháng Chạp hằng năm vì đây là thời điểm các thần tập trung để chuẩn bị về Trời.

Mâm lễ cúng ông Công ông Táo. Ảnh: N.C.

Lễ vật cúng ông Táo truyền thống gồm có:

Mũ ông Công ba cỗ hay ba chiếc: Hai mũ đàn ông và một mũ đàn bà. Mũ dành cho các ông Táo thì có hai cánh chuồn, mũ Táo bà thì không có cánh chuồn. Nhiều người chỉ cúng một cỗ mũ ông Công (có hai cánh chuồn) để tượng trưng.

Cá chép: Tượng trưng cho phương tiện di chuyển của ông Công, ông Táo. Bạn có thể sử dụng cá chép giấy hoặc cá chép thật đều được. Tiền vàng. Một chiếc áo.Một đôi hia bằng giấy.

Ngoài các lễ vật chính kể trên, người ta làm lễ mặn hay lễ chay để tiễn ông Táo Quân. Mâm cúng ông Táo cơ bản, truyền thống bao gồm: 1 đĩa gạo, 1 đĩa muối, 3 chén rượu, thịt luộc, gà luộc hoặc quay, xôi, cơm canh, vàng mã, cau trầu và hoa quả.

Ngày nay, mâm cỗ cúng ông Táo được đơn giản khá nhiều, không bắt buộc phải đầy đủ tất cả các món như mâm cỗ truyền thống, chủ yếu phụ thuộc vào văn hóa vùng miền, hoàn cảnh, điều kiện kinh tế, khẩu vị của mỗi gia đình.

Cúng Táo quân không cần mời thầy cúng, chủ nhà tự khấn Nôm vì Táo quân là thần trong nhà, không cần sớ tấu. Văn khấn là lời tiễn biệt, cầu mong của chủ nhà với Táo quân trước khi ngài về trời chầu Ngọc hoàng.

Khi hành lễ, gia chủ cần trang phục ngay ngắn gọn gàng, không nên mặc quần áo ngắn, váy ngắn hoặc hở ngực, hở nách. Có thể gọi toàn thể con cháu trong gia đình cùng làm lễ. Lời văn khấn nêu rõ ngày giờ, họ tên gia chủ, địa chỉ nơi ở. Việc tốt nên tâu bẩm rõ ràng để động viên toàn gia đình, việc sai sót cần rút kinh nghiệm.

Cúng khấn như vậy là thực sự thành tâm, cầu thị, phát huy tốt ý nghĩa của lễ cúng. Đây là điểm quan trọng nhất trong lễ cúng Táo quân vì nó mang tính giáo dục, tinh thần hướng thiện.

Chuyên gia phong thủy Song Hà lưu ý gia chủ không nên cúng ông Công ông Táo quá sớm. Gia chủ tuyệt đối tránh cúng vào đúng ngày Rằm tháng Chạp.

Gia chủ cũng không nên bao sái bàn thờ, rút tỉa chân nhang trước khi cúng ông Công ông Táo. Cúng ông Công ông Táo xong mới được phép bao sái và rút tỉa chân nhang.

Văn khấn ông Công ông Táo năm 2026

Bài cúng ông Công ông Táo theo Văn khấn cổ truyền (Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin):

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con kính lạy ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo phủ Thần quân.

Tín chủ (chúng) con là: ...

Ngụ tại: ...

Hôm nay là ngày 23 tháng Chạp, tín chủ chúng con thành tâm sắm sửa hương hoa phẩm vật, xiêm hài áo mũ, kính dâng tôn thần. Thắp nén tâm hương, tín chủ con thành tâm kính bái.

Chúng con kính mời ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo phủ Thần quân hiển linh trước án hưởng thụ lễ vật.

Cúi xin Tôn thần gia ân xá tội cho mọi lỗi lầm trong năm qua gia chủ chúng con sai phạm. Xin Tôn thần ban phước lộc, phù hộ toàn gia chúng con, trai gái, già trẻ sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, vạn sự tốt lành. Chúng con lễ bạc tâm thành, kính lễ cầu xin, mong Tôn thần phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Bài cúng nôm ông Công ông Táo (Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin

Hôm nay là ngày… tháng… năm...

Tên tôi (hoặc con là) …, cùng toàn gia ở …

Kính lạy đức Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần quân.

(Có thể khấn thêm: Thổ địa Long mạch Tôn thần; Ngũ phương, Ngũ thổ Phúc Đức chính thần)

Hằng năm gặp tiết hết năm, tháng vừa cuối Chạp. Gia đình sửa lễ bạc dâng lên, cảm tạ phúc dày nhờ thần phù hộ. Kính mong thần tâu bẩm giúp cho:

Bếp trong nếp sống rất hòa, ngoài mặt dám rằng cũng đẹp. Cảm thông xin tấu thực thà.

Cầu mong giúp đỡ lợi lạc. Người người no ấm, cả nhà thêm tiếng tốt lẫy lừng. Việc việc thành công, một cửa ngút khí lành man mác. Muôn trông ơn đức vô cùng.

Cẩn cáo (vái 4 vái)

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)