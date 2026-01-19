Hai tàu cao tốc đâm trực diện ở Tây Ban Nha khiến 21 người thiệt mạng

Một vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng xảy ra tại miền nam Tây Ban Nha khi tàu cao tốc trật bánh và đâm vào tàu chạy ngược chiều, khiến ít nhất 21 người thiệt mạng.

Một đoàn tàu cao tốc đã trật bánh và lao vào một đoàn tàu đang chạy ngược chiều tại miền Nam Tây Ban Nha vào 18/1, khiến đoàn tàu thứ hai bị hất khỏi đường ray. Các nguồn tin cảnh sát xác nhận rằng ít nhất 21 người đã thiệt mạng trong vụ va chạm này.

Nguyên nhân vụ tai nạn hiện vẫn chưa được xác định, Bộ trưởng Giao thông Tây Ban Nha ông Oscar Puente nói với các phóng viên tại buổi họp báo ở ga Atocha, Madrid. Ông cho biết việc một đoàn tàu trật bánh trên đoạn đường ray thẳng là điều “thực sự rất kỳ lạ”, đồng thời nhấn mạnh đoạn đường này mới được nâng cấp vào tháng 5.

Tai nạn xảy ra gần thị trấn Adamuz, thuộc tỉnh Cordoba, cách thủ đô Madrid khoảng 360 km về phía nam. Giám đốc y tế khu vực cho biết 18 người bị thương đã được chuyển tới bệnh viện, trong đó có một số người trong tình trạng nguy kịch.

Đài truyền hình quốc gia Television Espanola đưa tin lái tàu của một trong hai đoàn tàu – đang chạy từ Madrid tới Huelva – nằm trong số những người thiệt mạng. Tổng cộng có khoảng 100 người bị thương, trong đó 25 người bị thương nặng.

“Tàu Iryo 6189 Malaga – (đi Madrid) đã trật khỏi đường ray tại Adamuz và lao sang đường ray bên cạnh. Đoàn tàu chạy từ Madrid tới Huelva trên đường ray đó cũng bị trật bánh”, Adif, đơn vị quản lý hạ tầng đường sắt, cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội.

Theo Adif, tai nạn xảy ra lúc 18h40 giờ địa phương , khoảng 10 phút sau khi tàu Iryo rời Cordoba để đi Madrid.

Iryo là nhà khai thác đường sắt tư nhân, phần lớn thuộc sở hữu của tập đoàn đường sắt quốc doanh Italy Ferrovie dello Stato. Đoàn tàu gặp nạn là tàu Freccia 1000, chạy tuyến Malaga – Madrid, người phát ngôn của Ferrovie dello Stato xác nhận.

Công ty này ra tuyên bố bày tỏ “sự tiếc nuối sâu sắc” trước sự việc và cho biết đã kích hoạt toàn bộ các quy trình khẩn cấp để phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng.

Đoàn tàu thứ hai, loại Alvia, do Renfe vận hành. Báo El Pais cho biết đoàn tàu này đang chạy với tốc độ khoảng 200 km/giờ tại thời điểm xảy ra va chạm.

Renfe cho biết việc tàu của họ trật bánh là do bị đoàn tàu Iryo trật bánh lao vào, đồng thời nói rằng lực lượng cứu hộ vẫn đang đưa hành khách ra ngoài. Renfe cho biết chủ tịch công ty đang trên đường tới hiện trường và hãng đang hỗ trợ hành khách cũng như gia đình họ.

Adif đã đình chỉ toàn bộ các chuyến tàu giữa Madrid và vùng Andalusia.

Vị trí xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng ở Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters.

Hiện trường kinh hoàng

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã hủy toàn bộ lịch làm việc vào ngày 19/1 để xử lý thảm kịch này. Người phát ngôn Hoàng gia cho biết Nhà vua và Hoàng hậu Tây Ban Nha đang theo dõi diễn biến với sự quan tâm sâu sắc. Nhiều đại sứ quán nước ngoài đã gửi tin nhắn cho nhân viên yêu cầu xác nhận an toàn.

Quân đội cũng đã triển khai lực lượng từ một căn cứ quân sự gần hiện trường để hỗ trợ công tác cứu nạn và khắc phục hậu quả, Cơ quan Khẩn cấp Quân sự xác nhận.

Đoàn tàu Iryo chở hơn 300 hành khách, trong khi đoàn tàu của Renfe có khoảng 100 người trên tàu.

Ông Antonio Sanz, quan chức y tế của chính quyền vùng Andalusia, cho biết 6 người bị thương rất nặng, 5 người bị thương nặng và 7 người bị thương mức độ khác đang được điều trị tại nhiều bệnh viện trong khu vực.

Ông nói việc tiếp cận hiện trường gặp nhiều khó khăn, và một trong hai đoàn tàu đã rơi xuống taluy cao khoảng 4 mét bên cạnh đường ray.

“Chúng tôi dự báo một đêm vô cùng phức tạp. Số người thiệt mạng có thể còn tăng”, ông nói với các phóng viên tại Cordoba.

Ông từ chối bình luận về nguyên nhân có thể của vụ tai nạn, cho biết trách nhiệm điều tra thuộc về Adif.

Ông Paco Carmona, Chỉ huy trưởng lực lượng cứu hỏa Cordoba, nói với TVE rằng tàu Iryo đã được sơ tán trong vài giờ sau tai nạn, nhưng các toa tàu của Renfe bị hư hại nghiêm trọng, kim loại xoắn vặn, ghế ngồi biến dạng.

“Vẫn còn người mắc kẹt. Chiến dịch đang tập trung đưa họ ra khỏi những khu vực rất hẹp”, ông nói. “Chúng tôi phải di dời các thi thể để tiếp cận những người còn sống. Đây là một nhiệm vụ vô cùng phức tạp”.

Bộ trưởng Giao thông ông Puente cho biết ông đang theo dõi diễn biến từ trụ sở của Adif tại Madrid.

“Thông tin mới nhất là rất nghiêm trọng”, ông viết trên mạng xã hội X. “Cú va chạm khủng khiếp đã khiến hai toa đầu của tàu Renfe bị hất khỏi đường ray. Số nạn nhân hiện chưa thể xác nhận. Điều quan trọng nhất lúc này là hỗ trợ các nạn nhân”.

Thị trưởng Adamuz, ông Rafael Moreno, nói với báo El Pais rằng ông là một trong những người đầu tiên có mặt tại hiện trường cùng cảnh sát địa phương và đã nhìn thấy một thi thể nằm cách hiện trường vài mét.

“Khung cảnh thật kinh hoàng”, ông nói. “Tôi không nghĩ họ chạy trên cùng một đường ray, nhưng mọi thứ vẫn chưa rõ ràng. Lúc này, các thị trưởng và người dân địa phương đang tập trung giúp đỡ hành khách”.

