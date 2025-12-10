Rơi máy bay quân sự Nga trong lúc bay thử, toàn bộ 7 người thiệt mạng

Một máy bay vận tải quân sự đã rơi xuống khu vực không có dân cư ở miền Trung nước Nga, khiến toàn bộ 7 người trên khoang thiệt mạng, theo thông tin từ các quan chức Nga.
Vụ tai nạn xảy ra hôm 9/12 gần làng Ivankovo thuộc vùng Ivanovo, nơi chiếc máy bay gặp nạn trong một chuyến bay thử nghiệm sau khi hoàn tất công tác sửa chữa, theo Ủy ban Điều tra Liên bang Nga.
Hãng tin nhà nước TASS cho biết chiếc máy bay là An-22 – dòng vận tải quân sự hạng nặng – đang chở 7 người thì lao xuống đất, dẫn nguồn từ lực lượng cứu hộ. Ủy ban Điều tra xác nhận toàn bộ thành viên phi hành đoàn đã thiệt mạng.
“Ngày hôm nay tại vùng Ivanovo, trong quá trình bay thử sau khi sửa chữa, một máy bay vận tải quân sự An-22 đã rơi”, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố. “Chiếc máy bay đã rơi xuống khu vực không có dân cư”.
Vùng Ivanovo nằm cách thủ đô Moscow khoảng 240 km về phía đông bắc. Ủy ban Điều tra cho biết họ đã mở cuộc điều tra nhằm xác định khả năng có vi phạm quy định chuẩn bị bay hay không.
Theo BNO