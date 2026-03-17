Giá vàng trong nước cao hơn thế giới hơn 23 triệu đồng/lượng

Sáng 17/3, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 179,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 182,6 triệu đồng/lượng, đi ngang so với phiên giao dịch hôm qua (16/3).

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC hôm nay.

Giá vàng nhẫn hôm nay.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 179,3 - 182,3 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, đi ngang so với sáng 16/3.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 179,6 - 182,6 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, đi ngang so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 179,6 – 182,6 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 400.000 đồng/lượng so với ngày 16/3.

Giá vàng thế giới thay đổi thế nào?

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 17/3 giao dịch ở mức 5.017 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.321 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 159,2 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), tăng 600.000 đồng/lượng so với hôm qua (16/3).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 23,6 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng thế giới diễn biến giằng co quanh ngưỡng 5.010 USD/ounce, neo sát mức thấp nhất trong vòng một tháng qua. Dù rủi ro địa chính trị vẫn bủa vây, kim loại quý đang chịu áp lực nặng nề khi kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất ngắn hạn tại Mỹ dần tan biến trước bóng ma lạm phát từ cuộc xung đột Trung Đông.

Cuộc chiến giữa liên quân Mỹ - Israel và Iran đã chính thức bước sang tuần thứ ba với những diễn biến khó lường. Tổng thống Mỹ - Donald Trump vừa đưa ra lời cảnh báo đanh thép về khả năng tấn công trực diện vào các cơ sở hạ tầng dầu mỏ trọng yếu của Iran trên đảo Kharg. Căng thẳng leo thang đã giữ giá năng lượng ở mức cao kỷ lục, làm dấy lên lo ngại về một làn sóng lạm phát mới và buộc các nhà đầu tư phải rút lại kỳ vọng về việc nới lỏng chính sách tiền tệ của Mỹ trong năm nay.

Thị trường hiện dự báo gần như chắc chắn Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tuần này. Đồng thời, các ngân hàng trung ương lớn khác như ECB, BOE và BOJ cũng được kỳ vọng sẽ duy trì quan điểm thận trọng. Ở một diễn biến khác, giới đầu tư đang đổ dồn sự chú ý vào các báo cáo về việc thành lập một liên minh hải quân đa quốc gia nhằm hộ tống các tàu thương mại qua vùng vịnh — một nỗ lực nhằm bảo vệ các tuyến hạ tầng thương mại năng lượng huyết mạch đang bị đe dọa.

Giá bitcoin tăng 3,8%

Về giá Bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay (17/3) giá Bitcoin giao dịch quanh ngưỡng 75.526 USD/BTC, bỏ xa ngưỡng cản tâm lý 70.000 USD.

Trạng thái hưng phấn này diễn ra trong bối cảnh dòng tiền thông minh đang có sự dịch chuyển quyết liệt khi những lo ngại về xung đột tại Trung Đông dần được thị trường hấp thụ và chuyển hóa thành lực đẩy cho các tài sản kỹ thuật số. So với mức giá của 7 ngày trước (70.272 USD/BTC), đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 7,5%, phản ánh lực cầu áp đảo và tâm lý lạc quan của giới đầu tư bất chấp sự suy yếu của các kênh tài sản truyền thống như vàng.

Tính chung trong vòng 1 tháng qua, Bitcoin đã khẳng định vị thế "vua tài sản" với việc thiết lập một mặt bằng giá cao nhất trong năm. Hiện tại, giá trị của đồng tiền này đã tăng trưởng 7,4% so với mức ghi nhận một tháng trước (70.314 USD/BTC), cho thấy xung lực tăng trưởng dài hạn đang chiếm ưu thế tuyệt đối trước những áp lực từ chính sách tiền tệ và căng thẳng địa chính trị.

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 269 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.510 tỷ USD chiếm 50,1% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 9 đồng tiền mã hoá đều chứng kiến xu hướng tăng so với 24h trước đó.