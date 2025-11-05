Cảnh tượng kinh hoàng: Máy bay chở hàng phát nổ ngay trên đường băng

Một chiếc máy bay chở hàng UPS bốc cháy và phát nổ khi cất cánh từ sân bay Louisville Muhammad Ali, Mỹ, tạo nên quả cầu lửa khổng lồ. FAA và NTSB đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đoạn video gây chấn động mạng xã hội đã ghi lại khoảnh khắc một máy bay chở hàng của hãng UPS phát nổ trong lúc cất cánh tại sân bay quốc tế Louisville Muhammad Ali (bang Kentucky, Mỹ) vào chiều 4/11, theo các nguồn tin địa phương.

Một trong những đoạn clip, được cho là do nhân viên sân bay quay lại, cho thấy chiếc máy bay McDonnell Douglas MD-11 của UPS đã bốc cháy dữ dội khi đang lăn bánh trên đường băng.

Chỉ vài giây sau, một quả cầu lửa khổng lồ và cột khói đen dày đặc bùng lên ở cuối đường băng, trùng khớp với các báo cáo về một vụ nổ lớn xảy ra ngay trước hoặc sau khi máy bay rời mặt đất.

Những video khác, do người dân gần đó ghi lại, dường như còn cho thấy khoảnh khắc chiếc phi cơ lao qua và phá hủy nhiều tòa nhà gần sân bay, khiến hiện trường vụ việc trở nên hỗn loạn.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) xác nhận chuyến bay UPS 2976 đã gặp nạn vào khoảng 17h15 giờ địa phương, chỉ ít phút sau khi cất cánh từ Louisville để bay đến Honolulu (Hawaii). Cơ quan này cảnh báo người dân không tiếp cận khu vực tai nạn, nơi vẫn đang là “hiện trường đang hoạt động với lửa và nhiều mảnh vỡ”.

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) cho biết đang chủ trì cuộc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời chưa xác thực tính chính xác của các video đang lan truyền trên mạng. Cả NTSB và FAA đều nhấn mạnh rằng các thông tin hiện có chỉ là sơ bộ và sẽ được cập nhật khi có kết quả điều tra chính thức.

