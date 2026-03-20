Hai nữ doanh nhân cùng nhiều chủ tịch, CEO tập đoàn lớn trúng cử HĐND Hà Nội nhiệm kỳ mới

Ngày 20/3, Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội ban hành nghị quyết về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách 125 người trúng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.



Trong những đại biểu trúng cử nhiệm kỳ 2026-2031 ghi nhận sự tham gia của nhiều doanh nhân, lãnh đạo doanh nghiệp lớn trong các lĩnh vực bất động sản, hạ tầng, công nghệ và du lịch.

Ông Nguyễn Duy Chính trong buổi tiếp xúc cử tri.

Trong số này, ông Nguyễn Duy Chính (sinh năm 1985), Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Tập đoàn Tân Á Đại Thành, tiếp tục trúng cử sau nhiệm kỳ 2021–2026. Ông là một trong những doanh nhân tiêu biểu của khu vực tư nhân tham gia HĐND thành phố. Tân Á Đại Thành hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp và bất động sản, với nhiều dự án nhà ở, đô thị tại các địa phương.

Ở nhiệm kỳ 2021–2026, ông Nguyễn Duy Chính là thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND TP Hà Nội, tham gia các hoạt động thẩm tra, giám sát liên quan đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phân bổ ngân sách và việc sử dụng nguồn lực công. Trong chương trình hành động của mình, ông Chính nhấn mạnh định hướng lấy hiệu quả phát triển của thành phố và chất lượng cuộc sống của người dân làm thước đo cho mọi đóng góp trong nhiệm kỳ tới.

Ông Phạm Tiến Đức (sinh năm 1985), Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO), tiếp tục trúng cử nhiệm kỳ mới. Doanh nghiệp này là một trong những đơn vị chủ lực của thành phố trong phát triển nhà ở và hạ tầng đô thị.

Cùng lĩnh vực phát triển đô thị, ông Nguyễn Văn Luyến (sinh năm 1981), Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC, cũng tái cử. UDIC là doanh nghiệp nhà nước có thế mạnh trong xây dựng hạ tầng, khu đô thị và các dự án bất động sản lớn tại Hà Nội.

Ông Trần Thọ Hiển (sinh năm 1973), Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hà Nội – Tập đoàn Hà Nội, tiếp tục có mặt trong HĐND thành phố sau nhiều nhiệm kỳ. Doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, phát triển dự án và là thành viên tích cực của cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô.

Ở khối doanh nghiệp tư nhân, ông Vũ Gia Luyện (sinh năm 1987), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ thông tin Quốc tế, và ông Đỗ Vinh Quang (sinh năm 1995), Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T, đều trúng cử nhiệm kỳ này. Trong đó, Đỗ Vinh Quang là một trong những đại biểu trẻ tuổi nhất, đại diện cho thế hệ doanh nhân mới trong lĩnh vực tài chính, đầu tư và thể thao.

Ông Đỗ Vinh Quang - Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Tập đoàn T&T Group.

Ở lĩnh vực sản xuất và công nghệ sinh học, bà Nguyễn Thị Lan Hương (sinh năm 1972), Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu Việt Phúc, đồng thời là Chủ tịch Viện Ứng dụng Công nghệ sinh học nông nghiệp, tiếp tục trúng cử.

Đại biểu Nguyễn Thị Vân là Tổng giám đốc Hanoitourist

Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Vân (sinh năm 1972), Tổng giám đốc Tổng Công ty Du lịch Hà Nội (Hanoitourist), cũng góp mặt trong danh sách đại biểu nhiệm kỳ mới. Đây là doanh nghiệp chủ lực của thành phố trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ và khách sạn.

Sự tham gia của các doanh nhân trong HĐND TP Hà Nội được kỳ vọng sẽ góp phần bổ sung góc nhìn thực tiễn từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, qua đó nâng cao chất lượng xây dựng và giám sát chính sách, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, đô thị và phát triển doanh nghiệp.