Hà Nội bắt đầu cuộc tổng rà soát sức khỏe cho 9,2 triệu dân

Đây là lần đầu tiên, một chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí được triển khai trên quy mô rộng lớn, với mục tiêu không chỉ phát hiện bệnh mà còn quản lý sức khỏe cộng đồng một cách chủ động, liên tục.

Đợt khám sức khỏe cộng đồng này đánh dấu bước đi quan trọng của Hà Nội trong việc khởi động một bước chuyển quan trọng trong tư duy y tế: Từ chỗ chờ người dân có bệnh mới đi khám sang chủ động sàng lọc, phát hiện sớm nguy cơ và can thiệp ngay từ khi bệnh chưa trở nặng.

Khám bệnh, sàng lọc miễn phí cho người dân Thủ đô

Cuộc rà soát sức khỏe lớn chưa từng có

Theo kế hoạch của UBND TP Hà Nội, toàn bộ người dân đang sinh sống trên địa bàn Thủ đô, gồm người thường trú hoặc tạm trú từ 12 tháng trở lên có xác nhận qua VNeID, đều thuộc diện được khám sức khỏe miễn phí. Tổng số người thụ hưởng ước tính khoảng 9,2 triệu.

Con số này cho thấy quy mô đặc biệt của chương trình. Không còn là những đợt khám theo nhóm nhỏ hay chiến dịch ngắn hạn, đây là một cuộc rà soát sức khỏe quy mô lớn, bao phủ gần như toàn bộ dân số Thủ đô.

Chương trình được triển khai theo tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố về chính sách hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân.

Người dân được chia thành 5 nhóm để tổ chức khám theo lộ trình phù hợp.

Ngay từ ngày đầu tiên, thành phố ưu tiên nhóm cần được bảo vệ nhiều nhất, khoảng 1,7 triệu người, gồm người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính và người dân tại vùng khó khăn.

Cùng với đó là nhóm lao động tự do, người buôn bán nhỏ lẻ và trẻ em dưới 6 tuổi, với tổng số hơn 2 triệu người.

Việc ưu tiên cho các nhóm dễ tổn thương cho thấy trọng tâm của chương trình không chỉ là độ phủ, mà còn là tính công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế.

Điểm đáng chú ý là chương trình không dừng ở khám tổng quát. Người dân sẽ được khám sàng lọc bệnh lý, thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng cần thiết, chụp X-quang tùy theo từng nhóm đối tượng và tình trạng sức khỏe.

Quan trọng hơn, toàn bộ dữ liệu sau khám sẽ được cập nhật lên hồ sơ sức khỏe điện tử. Khi dữ liệu sức khỏe được số hóa, hệ thống y tế có thể theo dõi sức khỏe người dân theo thời gian, nhận diện sớm nguy cơ bệnh tật và can thiệp trước khi bệnh diễn tiến nặng.

Bệnh viện Ba Vì sẵn sàng đón người dân đến khám từ sớm

Đưa dịch vụ y tế đến sát người dân

Để chương trình vận hành đồng loạt vào ngày 1/7, ngành y tế Hà Nội đã huy động toàn bộ hệ thống từ tuyến thành phố tới cơ sở.

16 phường, xã ven sông Hồng được ưu tiên triển khai sớm, gồm Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phủ, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên và Bát Tràng.

Sở Y tế Hà Nội cũng phân công nhiều bệnh viện lớn trực tiếp hỗ trợ tuyến cơ sở bằng nhân lực và thiết bị, như Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện Đức Giang, Bệnh viện Xanh Pôn, Bệnh viện Hòe Nhai, Bệnh viện Lão khoa Hà Nội cùng nhiều bệnh viện đa khoa khác tại Đông Anh, Gia Lâm, Thường Tín, Mê Linh.

Cách làm lần này không để người dân tự xoay xở tìm đến bệnh viện lớn, mà đưa bác sĩ, máy móc và dịch vụ y tế về tận xã, phường.

Từ chiều 30/6, công tác chuẩn bị tại các điểm khám đã hoàn tất. Tại xã Mê Linh, bà Hạ Thị Hương, Phó Giám đốc Trạm Y tế xã cho biết mọi khâu tổ chức đã sẵn sàng. Giấy mời đã được gửi tới từng người dân với nội dung khám được thông báo rõ.

Ngoài khám tổng quát, người dân còn được xét nghiệm và chụp X-quang với sự hỗ trợ của Bệnh viện đa khoa Mê Linh. Công suất khám là khoảng 400 người mỗi ngày.

Theo Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện, việc triển khai đồng loạt từ ngày 1/7 đánh dấu bước khởi đầu cho chương trình chăm sóc sức khỏe toàn dân quy mô lớn nhất từ trước tới nay của Thủ đô.

Giá trị lớn nhất của chương trình không chỉ nằm ở số người được khám. Điều quan trọng hơn là Hà Nội đang xây dựng nền tảng cho một hệ thống y tế dự phòng hiện đại, nơi bệnh được phát hiện sớm hơn, điều trị hiệu quả hơn và người dân được quản lý sức khỏe toàn diện hơn.