Hà Nội có thêm bệnh viện chất lượng cao

Từ hôm nay, người dân Thủ đô có thêm một địa chỉ khám, chữa bệnh chất lượng cao có tổng vốn đầu tư hơn 204 tỷ đồng với quy mô 150 giường bệnh, hệ thống cấp cứu, hồi sức và chẩn đoán hiện đại, góp phần giảm tải cho tuyến trên.

Với dự án nâng cấp Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai chính thức hoàn thành vào ngày 24/6, người dân Thủ đô đã có thêm một địa chỉ khám, chữa bệnh chất lượng cao ngay tại trung tâm thành phố.

Lãnh đạo TP Hà Nội và các đại biểu cắt băng khánh thành dự án nâng cấp Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai

Không chỉ là một công trình y tế mới, đây được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược nâng cấp hệ thống y tế Hà Nội theo hướng hiện đại, đồng bộ, lấy người bệnh làm trung tâm phục vụ.

Với tổng mức đầu tư hơn 204 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai được kỳ vọng trở thành một trong những cơ sở y tế chất lượng cao, góp phần nâng tầm năng lực chăm sóc sức khỏe cho người dân Thủ đô.

Cơ sở y tế hiện đại ngay giữa trung tâm Hà Nội

Dự án nâng cấp được xây dựng đồng bộ với khối nhà điều trị 6 tầng nổi, 1 tầng hầm cùng hệ thống trang thiết bị kỹ thuật, y tế hiện đại.

Cơ sở mới đáp ứng quy mô 150 giường bệnh với 9 khoa lâm sàng và cận lâm sàng trọng điểm gồm: Cấp cứu, Hồi sức tích cực và chống độc, Ngoại, Nhi, Gây mê hồi sức, Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Chẩn đoán hình ảnh, Xét nghiệm và Thăm dò chức năng.

Việc đầu tư đồng bộ từ hạ tầng đến trang thiết bị giúp bệnh viện nâng cao đáng kể năng lực tiếp nhận, chẩn đoán và điều trị.

Đặc biệt, các chuyên khoa cấp cứu, hồi sức và chẩn đoán hình ảnh được đánh giá giữ vai trò then chốt trong việc xử lý nhanh các ca bệnh nặng, ca bệnh cần can thiệp khẩn cấp.

Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe chất lượng cao ngày càng tăng, việc Hà Nội có thêm một cơ sở y tế hiện đại ngay khu vực trung tâm mang ý nghĩa rất lớn đối với cả hệ thống y tế lẫn người dân.

Người dân được hưởng lợi trực tiếp

Lợi ích rõ nhất là người dân có thêm lựa chọn khám, chữa bệnh chất lượng cao với điều kiện cơ sở vật chất hiện đại hơn, dịch vụ y tế tốt hơn và thuận tiện hơn trong tiếp cận.

Thay vì dồn lên các bệnh viện tuyến cuối vốn thường xuyên quá tải, nhiều người bệnh có thể tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay tại cơ sở mới này.

Điều đó không chỉ giúp giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến trên mà còn rút ngắn thời gian chờ đợi, giảm chi phí đi lại và nâng cao trải nghiệm khám, chữa bệnh.

Đặc biệt, với vị trí nằm tại khu vực trung tâm Thủ đô, Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai có lợi thế lớn trong việc phục vụ người dân nội đô, đáp ứng nhanh nhu cầu cấp cứu cũng như điều trị chuyên sâu.

Không chỉ dừng ở điều trị, cơ sở y tế này còn được kỳ vọng đẩy mạnh hoạt động khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc sớm và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Bước tiến mới cho y tế Thủ đô

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà nhấn mạnh giá trị lớn nhất của công trình không nằm ở quy mô đầu tư mà ở hiệu quả vận hành sau khi đi vào hoạt động.

Điều đó đồng nghĩa là Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai không chỉ cần phát huy hiệu quả hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, mà còn phải không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn, cải thiện chất lượng dịch vụ và xây dựng niềm tin với người bệnh.

Sự kiện này cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của Hà Nội trong đầu tư cho y tế.