Đưa con đi khám, người cha bất ngờ phải cấp cứu vì nhồi máu cơ tim giữa đường

Người đàn ông 43 tuổi bất ngờ nhồi máu cơ tim cấp ngay trên đường lên Hà Nội. Chỉ một quyết định đổi hướng vào Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã giúp giữ được “thời gian vàng”, bảo tồn trái tim và tính mạng.

Rạng sáng 30/6, anh Đ. (43 tuổi, trú tại Vụ Bản, Nam Định) cùng vợ đưa con trai lên Hà Nội khám và điều trị dị tật lõm ngực bẩm sinh.

Tuy nhiên, chỉ khoảng 20 phút sau khi xe khách xuất phát và đi qua địa phận Ninh Bình, người đàn ông bất ngờ xuất hiện cơn đau ngực dữ dội kèm vã mồ hôi, tay chân lạnh.

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện có mặt tại phòng can thiệp để chỉ đạo công tác cấp cứu



Nhận thấy chồng có dấu hiệu nguy hiểm, người vợ lập tức đề nghị tài xế đưa xe vào Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình thay vì tiếp tục di chuyển lên Hà Nội. Quyết định này đã giúp bệnh nhân được tiếp cận cấp cứu đúng “thời gian vàng” trong điều trị nhồi máu cơ tim cấp.

Khoảng 7 giờ sáng, bệnh nhân được đưa vào Khoa Cấp cứu trong tình trạng báo động đỏ. Kết quả điện tâm đồ xác định người bệnh bị nhồi máu cơ tim cấp thành dưới.

Ngay lập tức, quy trình cấp cứu nhồi máu cơ tim được kích hoạt, bệnh nhân được chuyển thẳng đến phòng can thiệp tim mạch.

Chạy đua từng phút để cứu cơ tim

Kết quả chụp động mạch vành cho thấy động mạch vành phải (RCA) bị hẹp khít gần như hoàn toàn, khiến dòng máu nuôi cơ tim bị gián đoạn.

Theo các bác sĩ, đây là dạng nhồi máu cơ tim có nguy cơ rất cao xảy ra các biến chứng rối loạn nhịp nguy hiểm như block nhĩ thất, thậm chí ngừng tim nếu không được tái thông mạch vành kịp thời.

Các bác sĩ chạy đua với thời gian để cứu cơ tim cho người bệnh

Dưới sự chỉ đạo chuyên môn trực tiếp của PGS.TS.BS Trần Song Giang, Phó Viện trưởng Viện Tim mạch Quốc gia, ê-kíp can thiệp gồm TS.BS Bùi Nguyên Tùng và ThS.BSNT Đỗ Đức Phú đã nhanh chóng tiến hành can thiệp mạch vành qua da.

Các bác sĩ sử dụng kỹ thuật hiện đại đưa ống thông từ động mạch quay lên tim, tiếp cận vị trí tổn thương, nong bóng và đặt stent, tái thông thành công động mạch vành phải, khôi phục hoàn toàn dòng máu nuôi cơ tim.

Đúng thời điểm cấp cứu, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, đang làm việc tại cơ sở Ninh Bình. Ngay sau khi hệ thống báo động đỏ được kích hoạt, ông đã trực tiếp có mặt tại phòng can thiệp để chỉ đạo công tác cấp cứu và động viên ê-kíp.

Đến khoảng 9 giờ 30 phút, ca can thiệp hoàn tất. Chỉ sau khoảng 2,5 giờ kể từ khi nhập viện, bệnh nhân đã được tái thông mạch vành thành công, bảo tồn chức năng tim và vượt qua giai đoạn nguy kịch.

“Mỗi phút chậm trễ là thêm cơ tim bị hoại tử”

Theo PGS.TS Đào Xuân Cơ, mục tiêu khi phát triển Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình là đưa các kỹ thuật chuyên sâu cùng đội ngũ chuyên gia đầu ngành đến gần người dân, đặc biệt đối với các bệnh lý cấp cứu phụ thuộc rất lớn vào yếu tố thời gian.

Ông nhấn mạnh với nhồi máu cơ tim cấp, mỗi phút chậm trễ đều đồng nghĩa với việc thêm nhiều tế bào cơ tim bị hoại tử không thể phục hồi. Nếu bệnh nhân tiếp tục di chuyển lên Hà Nội, nguy cơ suy tim, rối loạn nhịp hoặc ngừng tim trên đường sẽ tăng lên đáng kể.

“Chúng tôi không chỉ mang hệ thống trang thiết bị hiện đại về cơ sở Ninh Bình mà còn điều động các chuyên gia của Viện Tim mạch Quốc gia trực tiếp làm việc tại đây để người dân được tiếp cận kỹ thuật cao ngay trong ‘thời gian vàng’”, PGS.TS Đào Xuân Cơ cho biết.

Hiện bệnh nhân tỉnh táo, huyết động ổn định, hết đau ngực và đang tiếp tục được theo dõi sau can thiệp.

“Tôi không nghĩ mình lại bị nhồi máu cơ tim khi đang đưa con đi khám bệnh. May mắn là được cấp cứu ngay tại đây. Giờ tôi thấy khỏe hơn nhiều”, anh Đ. chia sẻ.

Người vợ cũng bày tỏ sự xúc động khi chứng kiến chồng hồi phục nhanh sau ca can thiệp.

Chuyên gia cảnh báo nhồi máu cơ tim đang trẻ hóa

PGS.TS.BS Trần Song Giang cho biết nhồi máu cơ tim đang có xu hướng trẻ hóa, đặc biệt ở những người có các yếu tố nguy cơ như hút thuốc lá, thuốc lào, thừa cân, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, đái tháo đường hoặc căng thẳng kéo dài.

Chuyên gia khuyến cáo, khi xuất hiện các dấu hiệu như đau thắt ngực dữ dội, khó thở, vã mồ hôi, buồn nôn hoặc tay chân lạnh, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế có khả năng can thiệp tim mạch gần nhất.

Việc tái thông động mạch vành trong những giờ đầu được xem là yếu tố quyết định giúp giảm tỷ lệ tử vong, hạn chế suy tim và bảo tồn tối đa chức năng cơ tim.