BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Bệnh nhân có thể đổ dồn về các bệnh viện hạng I ở Hà Nội

Chính sách BHYT mới cho phép thanh toán 50% chi phí khám ngoại trú trái tuyến từ ngày 1/7 được dự báo sẽ kéo lượng bệnh nhân tăng mạnh tại các BV lớn ở Hà Nội. Trước áp lực này, BV Thanh Nhàn cho biết đã sẵn sàng đón thêm 30–35% bệnh nhân.

Chỉ còn ít ngày nữa chính sách BHYT mới sẽ chính thức có hiệu lực. Trong danh sách 22 bệnh viện Trung ương sẽ chi trả 50% BHYT khám trái tuyến từ 1/7/2026, địa bàn Hà Nội có 2 đơn vị là BV Hữu Nghị và Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Giới chuyên môn nhận định khi rào cản chi phí được nới lỏng, xu hướng người bệnh từ nhiều địa phương lựa chọn đến khám, chữa bệnh tại các BV lớn ở Thủ đô là điều khó tránh khỏi. Điều này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bệnh nhân dồn về các BV hạng I của Hà Nội như Thanh Nhàn, Xanh Pôn, Đức Giang hay Ung bướu Hà Nội...

Trong nhóm này, BV Thanh Nhàn là một trong những bệnh viện đa khoa hạng I có lượng bệnh nhân đông hàng đầu, hiện tiếp nhận khoảng 1.500 lượt khám ngoại trú mỗi ngày cùng khoảng 1.100 bệnh nhân nội trú.

Theo dự báo, khi chính sách mới có hiệu lực từ ngày 1/7, lượng người đến khám, chữa bệnh tại bệnh viện có thể tăng thêm 30–35%.

Vì thế, BV Thanh Nhàn đã triển khai công tác chuẩn bị nhằm bảo đảm người bệnh được tiếp cận các quyền lợi thuận lợi nhất. Trao đổi với VietTimes, TS.BS Nguyễn Văn Thường, Giám đốc BV Thanh Nhàn, cho biết BV tập trung 3 nhóm giải pháp:

Thứ nhất, BV rà soát, bố trí các phòng khám dự phòng, chuẩn bị thêm không gian tiếp nhận người bệnh để sẵn sàng mở rộng khi lượng bệnh nhân tăng cao.

Thứ hai, các khoa, phòng liên quan đã được tập huấn để nắm vững quy định mới, nhận diện chính xác các nhóm đối tượng được hưởng quyền lợi BHYT theo chính sách mới.

Thứ ba là công tác truyền thông và hướng dẫn người bệnh. Hệ thống màn hình, poster hướng dẫn được tăng cường nhằm giúp người dân dễ dàng xác định luồng khám bệnh.

Bảo đảm người bệnh được hưởng đúng, đủ quyền lợi

Từ ngày 1/7 sẽ có hai thay đổi lớn tác động trực tiếp đến quyền lợi người tham gia BHYT.

Thứ nhất là mức chi phí khám, chữa bệnh được hưởng 100% BHYT đối với các trường hợp có tổng chi phí thấp sẽ được điều chỉnh tăng theo mức lương cơ sở. Ngưỡng thanh toán được nâng từ 351.000 đồng lên khoảng 379.000 đồng.

Thứ hai là quy định thông tuyến khám ngoại trú tuyến tỉnh. Nếu trước đây người bệnh đi khám ngoại trú trái tuyến gần như không được quỹ BHYT chi trả thì từ ngày 1/7 sẽ được thanh toán 50% chi phí theo quy định.

Theo ông Nguyễn Văn Thường, đây là thay đổi rất quan trọng, tác động trực tiếp đến quyền lợi của người dân. Vì vậy, BV phải chuẩn bị đầy đủ cả về quy trình nghiệp vụ lẫn hệ thống công nghệ thông tin để ngay từ ngày đầu triển khai, người bệnh được hưởng quyền lợi chính xác.

BV đã nâng cấp hệ thống phần mềm quản lý khám, chữa bệnh, bảo đảm nhận diện đúng từng nhóm bệnh nhân và tự động tính toán mức hưởng BHYT tương ứng, nhằm thanh toán đúng, đủ, cho người bệnh.

Tuy nhiên, theo ông Thường, khó khăn lớn nhất không hẳn nằm ở năng lực tiếp nhận của BV mà ở việc có những người bệnh chưa nắm rõ quyền lợi của mình hoặc kỳ vọng cao hơn phạm vi được hưởng theo quy định. Vì vậy, BV có trách nhiệm giải thích đầy đủ, bảo đảm người bệnh được hưởng đúng quyền lợi và thông suốt.

Công tác tiếp đón đang được mở rộng ứng dụng CNTT để giảm thời gian chờ đợi

Sẵn sàng phục vụ tới 2.000 lượt khám mỗi ngày

Giám đốc BV Thanh Nhàn cho rằng BV hoàn toàn đủ năng lực đáp ứng nhu cầu, không để gia tăng tình trạng quá tải. BV đang tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT để rút ngắn thời gian làm thủ tục. Với nhóm bệnh nhân mạn tính tái khám định kỳ, BV đã chủ động đặt lịch trước. Thời gian tới sẽ triển khai hệ thống nhắc lịch tái khám, giúp người bệnh chủ động sắp xếp thời gian.

Khi đến BV, người bệnh có lịch hẹn chỉ mất khoảng 5 giây để đăng ký tại kiosk tự động trước khi vào phòng khám. Ngay cả đối với bệnh nhân khám lần đầu, thời gian đăng ký tại kiosk cũng chỉ khoảng 25-30 giây. Người dân có thể sử dụng căn cước công dân, thẻ BHYT hoặc ứng dụng VNeID để thực hiện thủ tục đăng ký khám bệnh.

Đang khám bệnh tại BV Thanh Nhàn, chị Nguyễn Thị Huyền Trang (phường Hồng Hà, Hà Nội) cho biết dù có tham gia BHYT nhưng chị thường đi khám tự nguyện hoặc khám trái tuyến nên phải tự chi trả 100% chi phí.

Những lần phải làm các xét nghiệm, chi phí phải nộp khá nhiều. Vì thế, chị rất vui khi từ 1/7, việc BHYT hỗ trợ thanh toán 50% chi phí khám ngoại trú trái tuyến. Quy dịnh này giúp người dân giảm gánh nặng tài chính, tạo điều kiện để nhiều người chủ động thăm khám sức khỏe thường xuyên, bớt tâm lý e ngại vì chi phí.