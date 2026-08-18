Nga bất ngờ lên tiếng cảnh báo về "hậu quả" đối với Anh

Nga cảnh báo Anh sẽ đối mặt với hậu quả sau thông tin UAV do Anh sản xuất được Ukraine sử dụng trong các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào lãnh thổ Nga.

Nga hôm 18/8 cảnh báo Anh sẽ phải đối mặt với những hậu quả do việc cung cấp máy bay không người lái (UAV) cho Ukraine, trong đó các thiết bị này được sử dụng để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga.

Đại sứ quán Nga tại London đưa ra cảnh báo sau khi tờ The Times của Anh hôm 15/8 đưa tin các UAV do Anh sản xuất đã lần đầu được sử dụng trong những cuộc tập kích tầm xa nhằm vào Nga.

“Các hành động của London chắc chắn sẽ kéo theo những hậu quả mà họ sẽ phải chịu trách nhiệm”, Đại sứ quán Nga viết trong một tuyên bố đăng trên Telegram.

“Càng can dự sâu vào cuộc xung đột và càng hỗ trợ nhiều hơn cho bộ máy khủng bố của Kiev, cái giá mà họ phải trả sẽ càng lớn”, tuyên bố nêu rõ.

Ukraine thời gian qua ngày càng sử dụng các UAV tấn công tầm xa để nhằm vào những cơ sở nằm sâu trong lãnh thổ Nga, trong đó có các nhà máy lọc dầu và cơ sở hậu cần.

Bộ Quốc phòng Anh không xác nhận liệu UAV do nước này sản xuất có được sử dụng trong các cuộc tấn công trên hay không.

Hồi tháng 6, London tuyên bố sẽ cung cấp 150.000 UAV cho Ukraine vào cuối năm 2026, nằm trong gói hỗ trợ trị giá 752 triệu bảng Anh (khoảng 996 triệu USD).

Khi được hỏi về tuyên bố của Đại sứ quán Nga, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Anh nói: “Anh sát cánh cùng Ukraine và cam kết cung cấp những trang thiết bị mà Ukraine cần để tự bảo vệ trước cuộc xâm lược bất hợp pháp của ông Putin”.

Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự toàn diện tại Ukraine năm 2022, Moscow nhiều lần cảnh báo Anh và các đồng minh phương Tây khác rằng việc hỗ trợ Kiev, trong đó có cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự, có thể dẫn tới các biện pháp đáp trả và làm gia tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp trên quy mô rộng hơn.

Việc Nga lần này nhắm cảnh báo trực tiếp vào London cho thấy vấn đề cung cấp UAV đang trở thành một điểm nhạy cảm mới trong quan hệ Nga - Anh, đặc biệt khi Ukraine tăng cường các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào cơ sở hạ tầng và mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Nga.

Theo Reuters