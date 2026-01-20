Giải thưởng Sao Khuê 2026 phân loại doanh nghiệp theo 5 mức độ trưởng thành

Giải thưởng Sao Khuê 2026 áp dụng mô hình phân loại doanh nghiệp theo 5 cấp độ trưởng thành, bao phủ 8 lĩnh vực công nghệ trọng tâm, nhằm đảm bảo công bằng giữa startup và tập đoàn công nghệ lớn.

Mô hình 8 lĩnh vực, 5 cấp độ trưởng thành

Chia sẻ tại họp báo phát động Giải thưởng Sao Khuê 2026 diễn ra chiều 20/1, bà Nguyễn Thị Thu Giang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam (Vinasa) cho biết Giải thưởng được thiết kế lại theo hướng Sao Khuê thế hệ mới, với trọng tâm là đổi mới phương pháp luận, cách thức đánh giá và cách thể hiện kết quả.

Các sản phẩm, giải pháp được sắp xếp theo 8 nhóm lĩnh vực công nghệ trọng tâm, phân chia chi tiết thành 32 nhóm chuyên sâu, 8 lĩnh vực trọng bao gồm: Hạ tầng và nền tảng số; Công nghệ đột phá; An toàn thông tin; Chính phủ số và quản trị số; Kinh tế số và giao dịch số; Nội dung số và trải nghiệm; Tác động xã hội và ESG; Dịch vụ số.

Việc hệ thống lại nhằm bao phủ đầy đủ chuỗi giá trị của ngành công nghệ số, từ hạ tầng, nền tảng, công nghệ lõi đến các giải pháp ứng dụng theo ngành một cách khoa học nhất.

Giải thưởng năm nay cũng áp dụng phương pháp luận đánh giá mới dựa trên 3 trục cốt lõi, nhằm đánh giá sản phẩm, giải pháp công nghệ số một cách toàn diện, từ bản chất công nghệ đến mức độ trưởng thành và giá trị thực tiễn.

Ra đời từ năm 2003, đến nay Giải thưởng Sao Khuê do Vinasa tổ chức đã vinh danh 1.913 sản phẩm, giải pháp và dịch vụ số.

Sao Khuê 2026 áp dụng mô hình phân cấp độ trưởng thành. Các doanh nghiệp được phân loại theo 5 cấp độ trưởng thành (M1 - M5). Sự phân loại này giúp Sao Khuê 2026 không bỏ sót các nhân tố mới nhưng vẫn tôn vinh xứng đáng các doanh nghiệp lớn của làng công nghệ và đảm bảo công bằng giữa các công ty khởi nghiệp (startup) và các tập đoàn công nghệ lớn (big tech).

Ông Lâm Quang Nam cho biết hệ thống tiêu chí đánh giá năm nay được xây dựng khoa học, chuẩn hoá, tương đương với các mô hình đánh giá quốc tế đang sử dụng.

Ông Lâm Quang Nam, Phó Chủ tịch VINASA cho rằng sự thay đổi của Sao Khuê 2026 là tất yếu và cần thiết. Hệ thống tiêu chí đánh giá năm nay được xây dựng khoa học, chuẩn hoá, tương đương với các mô hình đánh giá quốc tế đang sử dụng.

Phác hoạ bản đồ giải pháp công nghệ số

Bà Nguyễn Thị Thu Giang cho biết trong bối cảnh "ma trận" các giải pháp công nghệ, người dùng - bao gồm cả chính phủ, doanh nghiệp và người dân gặp khó khăn trong việc phân định đâu là sản phẩm thực sự chất lượng, cần một công cụ tham chiếu chung để nhìn nhận toàn cảnh.

Các doanh nghiệp công nghệ số cần một công cụ giải pháp giúp định vị rõ sản phẩm của mình trong bức tranh chung của ngành, từ đó xác định chiến lược phát triển, đầu tư và mở rộng thị trường phù hợp.

Các cơ quan quản lý nhà nước, các Hiệp hội cũng cần công cụ khoa học, một bức tranh toàn cảnh được cập nhật thường xuyên để có thể định hướng, dẫn dắt sự phát triển, trúng nhu cầu thị trường và đúng tầm nhìn phát triển chung của đất nước trong giai đoạn mới.

Bản đồ giải pháp công nghệ số Việt Nam được triển khai dựa trên nền tảng Giải thưởng Sao Khuê sẽ đáp ứng các nhu cầu trên. Năm 2025, VINASA xây dựng Bản đồ doanh nghiệp công nghệ số với phương pháp đánh giá khoa học về doanh nghiệp. Năm 2026, với nỗ lực xây dựng Bản đồ giải pháp công nghệ số, VINASA mong muốn xây dựng bộ công cụ đánh giá, định vị toàn diện doanh nghiệp, hướng tới hoàn thiện dữ liệu cho ngành công nghệ số Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Thu Giang chia sẻ VINASA muốn thông qua các Giải thưởng để phác họa một bản đồ năng lực doanh nghiệp và giải pháp số minh bạch, chính xác.

"Bản đồ này sẽ trả lời câu hỏi về vị thế của doanh nghiệp công nghệ Việt Nam và sự trưởng thành của các giải pháp công nghệ số Việt Nam", bà Giang nói. Từ đó, Sao Khuê sẽ không chỉ đồng hành mà còn là nền tảng để định vị, để kiến tạo và thúc đẩy hệ sinh thái số Việt Nam, cùng nhau giải quyết các bài toán lớn của đất nước và đưa trí tuệ Việt Nam chinh phục thế giới.