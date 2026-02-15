Livestream bán hải sản, Bí thư đặc khu Cô Tô giúp bà con bán hàng mỏi tay

Buổi livestream bán hải sản của nữ Bí thư đặc khu Cô Tô đã tạo ra phiên chốt đơn sôi động, góp phần lan tỏa thương hiệu đặc sản địa phương trên không gian số.

Bí thư Đảng ủy đặc khu Cô Tô (bên phải) giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của địa phương nhằm hỗ trợ bà con tiêu thụ sản phẩm.

Từ gian hàng hội chợ đến “chợ số”

Gần 21h ngày 22 tháng Chạp (7/2/2026), tại Hội chợ OCOP Quảng Ninh – Xuân 2026, nhiều người dân và du khách bất ngờ khi thấy một “trường quay dã chiến” được dựng ngay tại gian hàng hải sản của các hộ kinh doanh đến từ đảo Cô Tô. Không ánh đèn sân khấu cầu kỳ, không kịch bản chuẩn bị trước, nhưng ở vị trí trung tâm của khung hình là nữ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND đặc khu Lê Ngọc Hân đang trực tiếp livestream, giới thiệu từng sản phẩm đặc sản địa phương.

Phiên phát trực tiếp kéo dài 1 giờ 15 phút được thực hiện đồng thời trên trang Facebook cá nhân của Bí thư Hân, nơi có hơn 4.000 người theo dõi, và các kênh Facebook của Đặc khu Cô Tô. Vài phút sau khi lên sóng, lượng tương tác tăng nhanh, những bình luận xuất hiện liên tục. Không chỉ là những lời hỏi giá, đặt hàng, mà còn là sự ngạc nhiên trước hình ảnh người đứng đầu cấp ủy trực tiếp “đi chợ online” cùng bà con.

“Tuyệt vời! Lần đầu tiên thấy một bí thư đặc khu live bán hàng cho bà con”, một tài khoản bình luận. Người khác viết: “Bí thư thật là chuyên nghiệp; giỏi chính trị, giờ giỏi cả kinh doanh!”

Có người bày tỏ niềm tin: “Có Bí thư hết lòng vì bà con và vì sự phát triển của đặc khu như này thì nhất định Đặc khu Cô Tô sẽ phát triển một cách nhanh chóng”.

Những bình luận ấy không chỉ tạo không khí sôi nổi cho buổi livestream, mà còn cho thấy sức lan tỏa của một hành động cụ thể, chân thành.

Bí thư đặc khu Cô Tô livestream giới thiệu đặc sản địa phương.

Tối hôm đó, chị Lê Thị Trang, chủ hộ kinh doanh ở thôn 2 Đặc khu Cô Tô, bất ngờ khi Bí thư Lê Ngọc Hân đến cùng 2 người nữa, mang theo đèn hộp tán sáng. Nữ bí thư nói bà con cứ bán hàng bình thường, còn chị sẽ trực tiếp livestream để giới thiệu, quảng bá sản phẩm.

Chiếc điện thoại thông minh trở thành cầu nối đưa mực ống một nắng, chả mực, cá thu, nõn bề bề,… từ gian hàng hội chợ đến tay người tiêu dùng ở nhiều tỉnh, thành.

Giữa không gian nhộn nhịp của hội chợ, hình ảnh đứng đầu cấp ủy vừa giới thiệu sản phẩm, vừa tương tác với khách hàng tạo nên một bức tranh sống động. Không có khoảng cách giữa lãnh đạo và người dân, mọi hoạt động diễn ra tự nhiên, gần gũi như một phiên chợ quê, chỉ khác là phiên chợ ấy được mở rộng trên không gian số.

Đối với các hộ kinh doanh, đây không chỉ là một hoạt động quảng bá. Đó là sự động viên tinh thần rất lớn. Chị Trang chưa từng nghĩ có ngày sản phẩm của mình lại được chính bí thư đặc khu trực tiếp giới thiệu đến đông đảo người xem.

Sau buổi livestream, đơn đặt hàng tăng rõ rệt. Từ việc chỉ bán được nhiều nhất là gần 200 kg, hôm đó, sản lượng tăng lên gần 400 kg. “Tôi bán không kịp trở tay”, chị Trang nhớ lại.

Sáng hôm sau, điện thoại chị liên tục đổ chuông. Khách từ Hà Nội, Hạ Long gọi hỏi mua vì xem livestream thấy Bí thư Hân giới thiệu và để lại số điện thoại cửa hàng.

Chỉ trong buổi sáng hôm sau, chị Trang gửi 11 thùng hàng lớn đi Hà Nội, trọng lượng từ vài kg đến vài chục kg. Còn chả mực cháy hàng. Cao điểm, gian hàng phải thuê thêm 3 người hỗ trợ, thậm chí có lúc tạm dừng phát sóng để tập trung đóng gói.

Chị Lê Thị Trang bán hàng không ngơi tay nhờ hiệu ứng từ buổi livestream.

Tại hội chợ, anh Trần Văn Nam, con trai của chủ cơ sở kinh doanh hải sản Vũ Thị Loan (thôn 2, Cô Tô), không giấu được niềm vui. Anh cho biết ngay trong tối livestream đã nhận được nhiều tin nhắn đặt mua cơ trai, cá thu, mầm đá. Với một hộ kinh doanh nhỏ ở đảo, đó là kết quả ngoài mong đợi.

Cách lãnh đạo đặc khu mở lối tiêu thụ hải sản

Trong nhiều năm qua, chuyển đổi số được nhắc đến như một xu thế tất yếu. Tuy nhiên, ở không ít nơi, khái niệm này vẫn dừng lại ở các kế hoạch, hội nghị, báo cáo. Với một đặc khu như Cô Tô - nơi hơn đa phần hộ dân sống dựa vào kinh tế biển - bài toán tiêu thụ sản phẩm luôn gắn chặt với yếu tố địa lý, thời tiết và hệ thống phân phối truyền thống.

Livestream bán hàng có thể không phải là điều mới mẻ trong thương mại điện tử, nhưng việc người đứng đầu cấp ủy trực tiếp tham gia lại mang ý nghĩa khác biệt. Đó là sự chủ động bước vào không gian số, là thông điệp rõ ràng rằng chuyển đổi số phải gắn với sinh kế của người dân, phải giải quyết những vấn đề cụ thể, thiết thực.

Việc phát trực tiếp trên trang cá nhân có hơn 4.000 người theo dõi, đồng thời chia sẻ trên các kênh chính thức của đặc khu, cho thấy tư duy sử dụng đồng bộ các nền tảng số để khuếch đại hiệu quả truyền thông. Không chỉ dừng ở một phiên bán hàng, cách làm này góp phần xây dựng hình ảnh thương hiệu hải sản Cô Tô, tạo tiền đề để các hộ kinh doanh từng bước tiếp cận thương mại điện tử một cách bài bản hơn.

Chuyển đổi số, vì thế, không còn là những thuật ngữ xa vời như “nền tảng”, “hệ sinh thái số” hay “kinh tế số”, mà hiện diện qua từng đơn hàng được chốt ngay trên sóng trực tiếp; qua từng bình luận hỏi mua; qua từng thùng hàng rời hội chợ trong đêm.

Điều làm nên sức lan tỏa của câu chuyện không chỉ nằm ở công nghệ, mà ở tinh thần sẻ chia. Hình ảnh bí thư đặc khu kiên nhẫn giới thiệu từng sản phẩm, đọc từng bình luận, giải thích cách bảo quản, hướng dẫn đặt hàng… tạo nên cảm giác gần gũi hiếm thấy.

Trong bối cảnh công việc của người đứng đầu địa phương vốn bận rộn, việc dành thời gian trực tiếp hỗ trợ bà con bán hàng thể hiện rõ quan điểm: phát triển kinh tế địa phương không phải là việc của riêng doanh nghiệp hay hộ kinh doanh, mà là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị.

Chính sự chân thành ấy, khi bước lên không gian số, lại trở thành lợi thế đặc biệt. Người xem không chỉ mua sản phẩm vì chất lượng, mà còn vì niềm tin – niềm tin vào sự đồng hành của chính quyền, vào khát vọng phát triển của một vùng biển đảo đang nỗ lực vươn lên.

Những ngày sau livestream, gian hàng của gia đình anh Trần Văn Nam (cơ sở Vũ Thị Loan) đông khách tới mua hàng.

Hội chợ OCOP Quảng Ninh – Xuân 2026 tại Quảng Ninh vốn là dịp để các địa phương quảng bá sản phẩm đặc trưng. Tuy nhiên, việc kết hợp hội chợ truyền thống với livestream trên mạng xã hội đã mở ra cách tiếp cận mới: không giới hạn lượng khách trong khuôn viên sự kiện, mà mở rộng ra hàng nghìn người xem trực tuyến.

Phiên livestream tại Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Xuân 2026 vì thế mang ý nghĩa vượt ra ngoài một hoạt động quảng bá. Khi lãnh đạo trực tiếp xuất hiện trên không gian mạng, khoảng cách giữa chính quyền và người dân được rút ngắn. Công nghệ không còn là khái niệm trong hội nghị mà là công cụ đặt ngay trên quầy hàng.

Sau buổi tối ấy, mong muốn chung của chị Trang, anh Nam và nhiều người dân đặc khu Cô Tô là được học thêm kỹ năng bán hàng số, livestream, xây dựng thương hiệu. “Ở đảo, có cái gì mới là bà con rất háo hức. Ai cũng muốn học để nâng cao đời sống, bắt kịp đất liền”, chị Trang nói.

Từ sự ngạc nhiên ban đầu, họ nhìn thấy một hướng đi dài hơi. Không chỉ là việc kích cầu, bán hàng trong một buổi tối mà là cần xây dựng đầu ra ổn định, nâng cao giá trị đặc sản địa phương.

Trên trang Facebook cá nhân, Bí thư Cô Tô Lê Ngọc Hân chia sẻ: “Khi đảo là nhà, biển cả là quê hương và trong mỗi người trẻ Cô Tô luôn khát khao được cống hiến thì nhất định Đặc khu chúng ta sẽ phát triển lên tầm cao mới”.

Câu nói ấy như một lời khẳng định về niềm tin và trách nhiệm. Khi người đứng đầu sẵn sàng xắn tay cùng bà con, khi công nghệ được đưa ra tận gian hàng và khi người dân dám thay đổi cách làm, chuyển đổi số không còn là khẩu hiệu. Đó trở thành con đường cụ thể để giữ sinh kế, nâng cao thu nhập và mở ra tương lai mới cho người dân đảo.