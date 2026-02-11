close Đăng nhập

Khi sân chơi bóng đá trở thành “phòng lab” của sinh viên

Xuân Lực
Xuân Lực

Trong bối cảnh báo chí – truyền thông đòi hỏi năng lực thực chiến ngày càng cao, giải bóng đá sinh viên trở thành môi trường giúp sinh viên rèn kỹ năng nghề và xử lý tình huống thực tế trong báo chí – truyền thông.

media-8082.jpg
Giải bóng đá Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông mở rộng trở thành sự kiện để nữ sinh viên thực hành tác nghiệp

Giải bóng đá Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông mở rộng – SJC Open Cup 2025 vừa khép lại với chức vô địch thuyết phục dành cho các sinh viên Khoa Truyền thông Đại học Đại Nam sau chiến thắng trước đội bóng Trang TTĐTTH 24h.com.vn.

Bên cạnh tiếng reo hò trên sân, điều gây ấn tượng mạnh mẽ chính là cách giải đấu được vận hành như một sự kiện chuyên nghiệp, nơi sinh viên thực sự “làm nghề” thay vì chỉ “học nghề”. Mỗi hạng mục giải thưởng được trao trang trọng như một giải đấu bóng đá lớn, và từng khâu hậu trường đều được thực hiện bởi những đôi tay trẻ với tinh thần trách nhiệm cao.

lebemacsoc2025-21.jpg
TS Phan Văn Kiền, Viện trưởng Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông trao cup vô địch SJC Open Cup 2025 cho sinh viên Khoa Truyền thông Đại học Đại Nam

Nhìn vào cách tổ chức bài bản ấy, có thể thấy SJC Open Cup không phải một sự kiện bóng đá phong trào đơn thuần. Tiền thân của giải là Giải bóng đá sinh viên Khoa Báo chí và Truyền thông tổ chức lần đầu từ năm 2008, được Khoa Báo chí và Truyền thông (nay là Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông) giao cho sinh viên khóa K51 và K52 tổ chức. Giải bóng đá này sau đó được khóa K53 và nhiều thế hệ tiếp nối tổ chức với tên gọi Cup Tứ Hùng.

TS Phan Văn Kiền, Viện trưởng Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, chia sẻ rằng việc Viện (trước đây là Khoa) giao toàn bộ giải đấu cho sinh viên ngay từ những mùa đầu giúp sinh viên được tiếp xúc với công việc thật. Không chỉ là tổ chức một trận bóng, giải đấu buộc sinh viên trải nghiệm trọn vẹn quy trình của một sự kiện: lập kế hoạch, phân công nhân sự, sản xuất nội dung truyền thông, đối ngoại và làm việc với nhà tài trợ.

“Chúng tôi muốn sinh viên được bước vào một dự án thật, với deadline thật, áp lực thật, trách nhiệm thật. Chính những trải nghiệm đó tạo nên sự trưởng thành của các thế hệ sinh viên”, TS Phan Văn Kiền nói.

tmc0078.jpg
Ekip truyền thông của SJC Open Cup phỏng vấn các cầu thủ sau trận đấu.

Trong ký ức của nhiều cựu sinh viên, SJC Open Cup từng là “bệ phóng” để bước vào nghề. Phóng viên Từ Minh Chiến (Tạp chí điện tử Znews, cựu sinh viên K53 – Trưởng BTC Cup Tứ Hùng năm 2009) chia sẻ rằng giải đấu từng là phòng thí nghiệm - lab đầu tiên để những sinh viên viên trẻ chạm vào nghề báo.

“Ngày đó, cơ hội thực tập, làm việc thực tế không nhiều. SJC đã trở thành nơi để sinh viên làm nghề, ở đó, chúng tôi lên kế hoạch tổ chức, trực tiếp tác nghiệp, sản xuất sản phẩm báo chí.

Trong lĩnh vực truyền thông sự kiện, nhiều bạn lần đầu biết đến truyền thông đối ngoại, lần đầu phải cam kết quyền lợi tài trợ nhưng đã trưởng thành lên qua từng mùa giải. Không ít người đã tìm thấy cơ hội nghề nghiệp từ chính những mối quan hệ hình thành trong sự kiện”, Minh Chiến nói.

lebemacsoc2025-18.jpg
Nữ sinh viên Nguyễn Thị Linh Giang (bên trái) chia sẻ việc tổ chức giải đấu giúp em vượt qua giới hạn của bản thân để hướng tới những thứ tốt hơn.

Giá trị ấy tiếp tục được duy trì với thế hệ sinh viên hiện tại. Trưởng Ban tổ chức SJC Open Cup 2025 Nguyễn Thị Linh Giang xem mùa giải như một bước ngoặt của bản thân. Qua nhiều mùa tham gia vận hành, Giang tích lũy từ các kỹ năng nghiệp vụ như quay dựng, viết nội dung, truyền thông sự kiện, đến kỹ năng cao hơn như tổ chức sự kiện lớn, phối hợp nhóm, đối ngoại. Điều quan trọng hơn, theo Giang, là việc truyền được tinh thần trách nhiệm và sự chỉn chu cho các thành viên để giải đấu vận hành trơn tru và chuyên nghiệp.

Ở góc nhìn của người làm nghề lâu năm, phóng viên thể thao Nguyễn Quang Hưng (Đội trưởng FC 24H.COM.VN) đánh giá cao quy mô truyền thông của giải. Anh cho rằng ngay cả nhiều giải bóng đá lớn cũng hiếm có lực lượng truyền thông đông đảo và vận hành bài bản như vậy.

“Từ livestream, chụp ảnh, phỏng vấn, truyền thông trước – trong – sau trận, tất cả được các bạn sinh viên tổ chức rất cuốn hút. Không khí làm tôi có cảm giác như đang dự một giải đấu chuyên nghiệp chứ không phải giải sinh viên,” anh Hưng chia sẻ.

lebemacsoc2025-25.jpg
Phóng viên thể thao Nguyễn Quang Hưng (cầm bảng vị Á quân) ấn tượng với hoạt động truyền thông của các bạn sinh viên

Những đánh giá từ các bên tham gia một lần nữa cho thấy ý nghĩa của học qua thực hành trong đào tạo báo chí – truyền thông. Thực tế cho thấy không ít sinh viên đạt điểm số cao nhưng vẫn lúng túng khi cầm máy, thiếu bình tĩnh khi phỏng vấn, hoặc khó xử lý tình huống tại hiện trường.

Trong thời đại khoa học – công nghệ phát triển mạnh, nơi AI có thể viết bản tin chỉ trong vài giây, điều tạo nên khác biệt chính là năng lực thực chiến. Những kỹ năng như ứng dụng công nghệ, dựng nhanh, xử lý sự cố, tác nghiệp đa nền tảng hay giữ bình tĩnh dưới áp lực đều chỉ có thể hình thành qua trải nghiệm.

nl-l3676-2.jpg
Trong thời đại khoa học – công nghệ phát triển mạnh, nơi AI có thể viết bản tin chỉ trong vài giây, điều tạo nên khác biệt chính là năng lực thực chiến.

Từ đó có thể rút ra nhiều bài học quan trọng. Các trường đại học, đặc biệt trong khối khoa học xã hội và nhân văn, cần thúc đẩy mạnh mẽ mô hình “học qua dự án thật” thay vì chỉ truyền thụ lý thuyết. Sinh viên cần được tiếp xúc với công nghệ mới, công cụ làm nghề, phương pháp tổ chức sự kiện và các tình huống nghề nghiệp thực tế. Những sân chơi do sinh viên làm chủ như SJC Open Cup chính là môi trường hiệu quả để hình thành các kỹ năng đó, đồng thời tạo ra hệ sinh thái kết nối nghề nghiệp – nơi nhiều sinh viên tìm được cơ hội cộng tác hay việc làm đầu tiên.

SJC Open Cup vì thế không chỉ là một giải bóng đá. Đó là nơi sinh viên học cách chịu trách nhiệm, học cách làm việc trong áp lực thật, học từ những tình huống thật. Một mô hình “học qua làm” mà bóng đá chỉ là chất xúc tác, còn giá trị lớn nhất là hành trang nghề nghiệp mà sinh viên mang theo sau mỗi mùa giải.

