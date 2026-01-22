close Đăng nhập

Chi tiết 6 vi phạm khiến Zalo bị phạt 810 triệu đồng

Anh Lê
Anh Lê

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG, đơn vị vận hành ứng dụng Zalo, với tổng số tiền 810 triệu đồng do nhiều hành vi vi phạm về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

00:00
0:00
00:00
Tốc độ phát 1x
Chi tiết 6 vi phạm khiến Zalo bị phạt 810 triệu đồng

Ngày 22/1, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết VNG đã có 6 hành vi vi phạm. cụ thể như sau:

1. Không thiết lập phương thức để người tiêu dùng lựa chọn phạm vi thông tin đồng ý cung cấp và bày tỏ sự đồng ý hoặc không đồng ý theo quy định đối với một số thông tin.

2. Không có cơ chế để người tiêu dùng lựa chọn việc cho phép hoặc không cho phép thực hiện việc sử dụng thông tin của người tiêu dùng để quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và hoạt động có tính chất thương mại khác.

3. Quy định điều khoản không được phép quy định trong điều kiện giao dịch chung theo quy định.

4. Điều kiện giao dịch chung không quy định cụ thể thời điểm áp dụng.

5. Không công khai quy trình tiếp nhận và giải quyết phản ánh, yêu cầu, khiếu nại của người tiêu dùng theo hình thức niêm yết ở vị trí dễ nhìn thấy tại trụ sở, địa điểm kinh doanh và đăng tải trên trang thông tin điện tử, phần mềm ứng dụng theo quy định.

6. Không công khai cho người tiêu dùng dễ bị tổn thương các nội dung, cơ chế, chính sách áp dụng với người tiêu dùng dễ bị tổn thương theo quy định.

Trên cơ sở đó, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã yêu cầu Công ty chấm dứt các hành vi vi phạm, chủ động rà soát và hoàn thiện các nội dung, chính sách, bảo đảm tuân thủ đầy đủ, chính xác các quy định của pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết ngay sau khi làm việc và nhận được Quyết định xử phạt, VNG đã thể hiện tinh thần cầu thị, chủ động phối hợp với Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia để rà soát, cập nhật và hoàn thiện nội dung, chính sách liên quan. Đến nay, doanh nghiệp đã hoàn thành việc khắc phục một số tồn tại và đang trong quá trình khẩn trương hoàn thiện các nội dung khác.

Cuối tháng 12/2025, Zalo gây phản ứng mạnh mẽ khi yêu cầu người dùng phải đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách bảo mật mới để tiếp tục sử dụng dịch vụ. Việc này diễn ra trong bối cảnh Zalo chưa cung cấp đầy đủ cơ chế cho phép người dùng lựa chọn hoặc từ chối từng nhóm thông tin cá nhân.

Nhiều ý kiến cho rằng cách triển khai mang tính áp đặt, buộc người dùng chấp nhận toàn bộ điều khoản nếu không muốn bị gián đoạn dịch vụ, làm dấy lên lo ngại về quyền kiểm soát dữ liệu cá nhân.

Nền tảng thiếu phương thức để người tiêu dùng bày tỏ sự đồng ý hoặc không đồng ý một cách rõ ràng đối với một số loại thông tin, cũng như chưa minh bạch việc sử dụng dữ liệu cho mục đích quảng cáo, thương mại.

Từ khóa:

#Zalo #Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia

Đừng bỏ lỡ

Tin tức

Tin tặc không còn chỉ nhắm tới việc gây tê liệt hệ thống để đòi tiền chuộc, mà ngày càng coi dữ liệu là tài sản có giá trị cao để khai thác lâu dài.

Tin tặc tấn công kép: Nằm vùng, đánh cắp rồi mới mã hóa

Ông Vũ Ngọc Sơn, Trưởng ban Công nghệ, Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia nhận định tin tặc có xu hướng tấn công kép, không vội mã hóa dữ liệu ngay khi xâm nhập mà sẽ nằm vùng lâu dài. Mục tiêu đánh cắp dữ liệu quan trọng nhằm bán, trao đổi hoặc khai thác trên các chợ đen.

VUSTA vinh danh Đảng viên lão thành tiêu biểu

VUSTA vinh danh Đảng viên lão thành tiêu biểu

Ngày 24/12, Đảng ủy cơ quan Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng và Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

LỜI CẢM ƠN VIETTIMES TRÒN 10 TUỔI

LỜI CẢM ƠN VIETTIMES TRÒN 10 TUỔI

10 năm là một chặng đường chưa dài, nhưng đủ để chúng tôi hiểu rằng: sự phát triển của VietTimes luôn gắn liền với niềm tin của độc giả, sự đồng hành của đối tác và sự ủng hộ của các cơ quan quản lý, tổ chức nghề nghiệp.