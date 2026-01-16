YouBranding 2025: Từ xây dựng bản sắc cá nhân đến kiến tạo giá trị cộng đồng

Chung kết YouBranding 2025 khép lại mùa thứ 5 với chủ đề Be You – Build Your Nation, khẳng định hành trình nuôi dưỡng bản sắc cá nhân gắn với trách nhiệm cộng đồng. Cuộc thi ngày càng mở rộng tầm vóc, với sự đồng hành của DCCA.

Chiều 10/1, Vòng chung kết cuộc thi YouBranding 2025 đã khép lại mùa thi thứ 5 với chủ đề Be You - Build Your Nation. Liên minh Sáng tạo Nội dung số Việt Nam (Digital Content Creation Alliance - DCCA) là đơn vị đồng hành của YouBranding 2025.

Mùa thứ 5, YouBranding tiếp tục đặt người trẻ trước một câu hỏi mang tính nền tảng: khi hiểu rõ mình là ai, mỗi cá nhân có thể đóng góp gì cho cộng đồng địa phương và quốc gia. Chủ đề Be You – Build Your Nation phản ánh rõ định hướng đó, khi bản sắc cá nhân không tách rời mà gắn liền với văn hóa, xã hội và tương lai chung.

Không gian Chung kết trở thành điểm giao thoa giữa học thuật, sáng tạo và đối thoại đa chiều. Vòng Chung kết bảng Đại học với chủ đề One You - One Nation quy tụ Top 10 thí sinh xuất sắc nhất.

Không gian học thuật - sáng tạo và đối thoại

Trong phần trình bày và vấn đáp trực tiếp cùng Hội đồng Ban Giám khảo, các thí sinh kể lại những lát cắt văn hóa quen thuộc như thanh âm Việt, tà áo dài, cải lương, chén trà, trái cây Nam Bộ, bánh ít lá gai, tinh thần đoàn kết hay các dự án cộng đồng bằng góc nhìn cá nhân rõ ràng và có chiều sâu.

Các thí sinh tái hiện những lát cắt văn hóa Việt bằng góc nhìn cá nhân rõ ràng và giàu chiều sâu.

Ở bảng THPT với chủ đề One Dream - One Future, các thí sinh xuất phát từ những quan sát gần gũi với đời sống học sinh và địa phương. Bài thi tập trung vào những hành động cụ thể, phù hợp với độ tuổi và vai trò công dân trẻ, thể hiện nhận thức xã hội sớm và tinh thần trách nhiệm từ những điều nhỏ nhưng thiết thực.

Một đặc trưng xuyên suốt của YouBranding là mô hình mentor đồng hành cùng Top 10 thí sinh của cả 2 bảng. Bên cạnh đó, phần nhận xét và phản biện từ Hội đồng Ban Giám khảo gồm các chuyên gia học thuật và đại diện doanh nghiệp mang lại giá trị thực tiễn rõ nét, giúp thí sinh nhìn lại hành trình của mình một cách chín chắn và trưởng thành hơn.

Sau 5 mùa tổ chức, YouBranding từng bước khẳng định vị thế là một trong những cuộc thi xây dựng thương hiệu cá nhân có quy mô và chiều sâu học thuật dành cho sinh viên đại học, cao đẳng và học sinh THPT.

Từ một sân chơi trong nước, cuộc thi đã mở rộng kết nối với cộng đồng sinh viên quốc tế, trở thành không gian trao đổi về bản sắc cá nhân, vai trò công dân và trách nhiệm xã hội trong bối cảnh hội nhập toàn cầu.

Khép lại sự kiện Chung kết, DCCA chính thức công bố chương trình Mentor dành cho các dự án văn hóa có tiềm năng như một bước nối dài sau cuộc thi. Theo đó, các dự án được lựa chọn sẽ tham gia 100% miễn phí chương trình Mentor kéo dài 6 tháng do PixelMore - Cộng đồng Quản trị Sáng tạo, phân hội thuộc DCCA - trực tiếp triển khai và điều phối.

Chương trình được thiết kế theo mô hình mentor 1:1 kết hợp chuỗi workshop chuyên đề, tập trung vào quản trị sáng tạo, phát triển mô hình vận hành và khai thác giá trị ứng dụng của các dự án văn hóa. Thông qua chương trình Mentor, DCCA hướng tới việc hỗ trợ các dự án và nhân sự chủ chốt không chỉ dừng ở ý tưởng hay thông điệp mà từng bước hình thành năng lực triển khai, quản trị và phát triển bền vững trong thực tiễn.

Đây được xem là bước chuyển quan trọng, giúp các dự án văn hóa trẻ kết nối hiệu quả hơn với hệ sinh thái sáng tạo nội dung và thị trường ứng dụng, từ đó mở rộng hành trình từ bản sắc cá nhân đến giá trị cộng đồng.