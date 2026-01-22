TikTok bị phạt 880 triệu đồng vì 4 vi phạm liên quan quyền lợi người tiêu dùng

TikTok bị phạt 880 triệu đồng sau khi cơ quan quản lý xác định nền tảng vi phạm 4 nhóm quy định liên quan bảo vệ dữ liệu và quyền lợi người tiêu dùng.

Ngày 22/1, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã quyết định phạt Công ty TikTok Pte. Ltd 880 triệu đồng do nhiều hành vi vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết qua công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật, cơ quan quản lý xác định TikTok đã có 4 hành vi vi phạm:

1. Không có cơ chế để người tiêu dùng lựa chọn việc cho phép hoặc không cho phép thực hiện việc sử dụng thông tin của người tiêu dùng để quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.

2. Quy định điều khoản không được phép quy định trong điều kiện giao dịch chung theo quy định.

3. Gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng thông qua việc cung cấp thông tin không đầy đủ về nội dung, đặc điểm giao dịch giữa người tiêu dùng với tổ chức, cá nhân kinh doanh.

4. Không ban hành trình tự, thủ tục, phương thức hoặc biện pháp phù hợp với từng đối tượng người tiêu dùng dễ bị tổn thương để bảo đảm quyền khiếu nại, yêu cầu giải quyết tranh chấp và các quyền khác của người tiêu dùng dễ bị tổn thương.

Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, TikTok chưa ban hành trình tự, thủ tục, phương thức hoặc biện pháp phù hợp với từng đối tượng người tiêu dùng dễ bị tổn thương nhằm bảo đảm quyền khiếu nại, yêu cầu giải quyết tranh chấp và các quyền hợp pháp khác của nhóm đối tượng này.

Trên cơ sở đó, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu Công ty TikTok Pte. Ltd chấm dứt các hành vi vi phạm, đồng thời chủ động rà soát, hoàn thiện các nội dung và chính sách liên quan, bảo đảm tuân thủ đầy đủ và chính xác các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.