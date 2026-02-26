Hội Truyền thông số Việt Nam gặp mặt đầu xuân

Thay mặt lãnh đạo Hội Truyền thông số Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Minh Hồng chúc mừng kết quả hoạt động, đánh giá cao tinh thần chủ động, sáng tạo của các đơn vị thành viên trong năm qua.

Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam kỳ vọng trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, VDCA và các đơn vị thành viên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tăng cường liên kết – hợp tác, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để đóng góp ngày càng sâu rộng vào sự phát triển của ngành truyền thông số Việt Nam và công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Lãnh đạo Hội Truyền thông số Việt Nam và đại diện các đơn vị thành viên gặp mặt đầu xuân 2026.

Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam Nguyễn Minh Hồng chúc mừng năm mới các đồng chí trong Ban Thường vụ và đơn vị trực thuộc Hội.

Tổng Biên tập Tạp chí điện tử VietTimes chúc mừng năm mới Chủ tịch VDCA Nguyễn Minh Hồng.

Ông Thái Hòa - Chủ tịch HĐQT DIGILIFE Việt Nam - chụp ảnh cùng lãnh đạo Hội Truyền thông số Việt Nam.

Đông đảo lãnh đạo Hội Truyền thông số Việt Nam và đại diện các đơn vị thanh viên gặp mặt đầu xuân Bính Ngọ 2026.