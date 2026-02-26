Hội Truyền thông số Việt Nam gặp mặt đầu xuân

Thay mặt lãnh đạo Hội Truyền thông số Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Minh Hồng chúc mừng kết quả hoạt động, đánh giá cao tinh thần chủ động, sáng tạo của các đơn vị thành viên trong năm qua.
Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam kỳ vọng trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, VDCA và các đơn vị thành viên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tăng cường liên kết – hợp tác, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để đóng góp ngày càng sâu rộng vào sự phát triển của ngành truyền thông số Việt Nam và công cuộc chuyển đổi số quốc gia.
Năm 2025 đánh dấu mốc 15 năm hình thành và phát triển của Hội Truyền thông số Việt Nam. Khẳng định vai trò tiên phong trong kết nối cộng đồng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và đồng hành cùng tiến trình chuyển đổi số quốc gia, Hội đã ghi dấu bằng nhiều sự kiện, diễn đàn và hoạt động chuyên môn có chiều sâu, phản ánh rõ nét nỗ lực mở rộng hệ sinh thái truyền thông số, công nghiệp nội dung số và kinh tế số như: Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam lần thứ 8; Diễn đàn “Mời gọi và phát triển nhân tài”, Hội thảo “Sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm trong truyền thông số”; Diễn đàn Xuất bản số 2025 – Tương lai ngành xuất bản trong kỷ nguyên số; GrowthVerse Summit 2025...