close Đăng nhập

Hội Truyền thông số Việt Nam gặp mặt đầu xuân

Tùng Lâm
Tùng Lâm

Sáng 26/2, Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) tổ chức gặp mặt đầu xuân Bính Ngọ 2026.

00:00
0:00
00:00
Tốc độ phát 1x

Thay mặt lãnh đạo Hội Truyền thông số Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Minh Hồng chúc mừng kết quả hoạt động, đánh giá cao tinh thần chủ động, sáng tạo của các đơn vị thành viên trong năm qua.

Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam kỳ vọng trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, VDCA và các đơn vị thành viên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tăng cường liên kết – hợp tác, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để đóng góp ngày càng sâu rộng vào sự phát triển của ngành truyền thông số Việt Nam và công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

z7566599715823-eb1e1afe43afc66305ba73b2337aeb78.jpg
Lãnh đạo Hội Truyền thông số Việt Nam và đại diện các đơn vị thành viên gặp mặt đầu xuân 2026.
z7566599699630-27c103d704265d76b13fda2aaa9cc47b.jpg
Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam Nguyễn Minh Hồng chúc mừng năm mới các đồng chí trong Ban Thường vụ và đơn vị trực thuộc Hội.
vdca2.jpg
z7566599662515-9be42824a657ab52e3f553b6325e08b4.jpg
Tổng Biên tập Tạp chí điện tử VietTimes chúc mừng năm mới Chủ tịch VDCA Nguyễn Minh Hồng.
z7566599692900-dcac5ff00b7f0696b2876d40d2fb6922-1534.jpg
Ông Thái Hòa - Chủ tịch HĐQT DIGILIFE Việt Nam - chụp ảnh cùng lãnh đạo Hội Truyền thông số Việt Nam.
z7566599675892-c71fb048465fac0c228a66e76c9110de.jpg
z7566599692253-b9aa7541a5bc4b085e97c92db64a8ff4.jpg
z7566599682437-25186712dd713aca8a3f43bf7c034fc5.jpg
z7566599659731-2b467e616ec23097698227d0cd538387.jpg
z7566599691924-73b1753c29c1600f56ab1b579b557140.jpg
z7566599657122-e403ba65c232be94556b0d61b2dc918b.jpg
vdca.jpg
Đông đảo lãnh đạo Hội Truyền thông số Việt Nam và đại diện các đơn vị thanh viên gặp mặt đầu xuân Bính Ngọ 2026.

Năm 2025 đánh dấu mốc 15 năm hình thành và phát triển của Hội Truyền thông số Việt Nam. Khẳng định vai trò tiên phong trong kết nối cộng đồng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và đồng hành cùng tiến trình chuyển đổi số quốc gia, Hội đã ghi dấu bằng nhiều sự kiện, diễn đàn và hoạt động chuyên môn có chiều sâu, phản ánh rõ nét nỗ lực mở rộng hệ sinh thái truyền thông số, công nghiệp nội dung số và kinh tế số như: Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam lần thứ 8; Diễn đàn “Mời gọi và phát triển nhân tài”, Hội thảo “Sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm trong truyền thông số”; Diễn đàn Xuất bản số 2025 – Tương lai ngành xuất bản trong kỷ nguyên số; GrowthVerse Summit 2025...

Tin liên quan

Từ khóa:

#Hội Truyền thông số Việt Nam #gặp mặt đầu xuân #VDCA

Đừng bỏ lỡ

Tin tức

Đại tá Nguyễn Thanh Bình giữ chức Tổng Biên tập Báo CAND

Đại tá Nguyễn Thanh Bình giữ chức Tổng Biên tập Báo CAND

Sáng 9/2, Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, trao các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc phân công Đại tá Nguyễn Thanh Bình (Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND) giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo CAND.

Kiến tạo không gian đối thoại chính sách về kinh tế số

Kiến tạo không gian đối thoại chính sách về kinh tế số

Trong bối cảnh kinh tế số trở thành động lực tăng trưởng, Hội Truyền thông số Việt Nam chủ động mở rộng không gian đối thoại chính sách, hướng tới kết nối tri thức, thúc đẩy hành động, phản biện thực chất và đóng góp vào phát triển bền vững.

Chi tiết 6 vi phạm khiến Zalo bị phạt 810 triệu đồng

Chi tiết 6 vi phạm khiến Zalo bị phạt 810 triệu đồng

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG, đơn vị vận hành ứng dụng Zalo, với tổng số tiền 810 triệu đồng do nhiều hành vi vi phạm về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Tin tặc không còn chỉ nhắm tới việc gây tê liệt hệ thống để đòi tiền chuộc, mà ngày càng coi dữ liệu là tài sản có giá trị cao để khai thác lâu dài.

Tin tặc tấn công kép: Nằm vùng, đánh cắp rồi mới mã hóa

Ông Vũ Ngọc Sơn, Trưởng ban Công nghệ, Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia nhận định tin tặc có xu hướng tấn công kép, không vội mã hóa dữ liệu ngay khi xâm nhập mà sẽ nằm vùng lâu dài. Mục tiêu đánh cắp dữ liệu quan trọng nhằm bán, trao đổi hoặc khai thác trên các chợ đen.