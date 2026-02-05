95% người Việt mua hàng vì nội dung chân thực trên livestream

Nội dung chân thực đang trở thành yếu tố then chốt khi 95% người tiêu dùng Việt cho biết ảnh hưởng trực tiếp tới quyết định mua hàng, trong đó livestream tác động mạnh hơn mặt bằng APAC 1,3 lần.

Theo Báo cáo Nghệ thuật và Khoa học của tính chân thực (The Art and Science of authenticity) vừa được TikTok công bố ngày 5/2, 95% người tiêu dùng Việt Nam cho biết nội dung chân thực tác động trực tiếp đến quyết định mua hàng, cao hơn đáng kể so với mặt bằng chung khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC).

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng ít quan tâm đến những nội dung quảng cáo được dàn dựng quá hoàn hảo, hình thức kể chuyện chân thực từ các nhà sáng tạo nội dung đang mang lại tác động thương mại rõ rệt. Nghiên cứu cho thấy cứ 4 người người tiêu dùng tại APAC thì 3 người có xu hướng bỏ qua các nội dung thiếu tính chân thật. Đồng thời, 76% người tiêu dùng trong khu vực mong muốn các thương hiệu xuất hiện với hình ảnh gần gũi và đời thường hơn.

Tại Việt Nam, mức độ ảnh hưởng của xu hướng này còn mạnh mẽ hơn. Người tiêu dùng Việt Nam bị tác động bởi nội dung livestream nhiều hơn 1,3 lần so với mức trung bình APAC. Bên cạnh đó, mức độ quan tâm đến hành trình phát triển của thương hiệu, câu chuyện phía sau sản phẩm hay các nội dung hậu trường cao hơn trung bình khu vực 1,2 lần. Điều này cho thấy người tiêu dùng không chỉ mua sản phẩm, mà còn mua niềm tin và cảm xúc gắn với thương hiệu.

Báo cáo dự báo, đóng góp thương mại của các nhà sáng tạo nội dung tại Việt Nam có thể đạt 95 tỷ USD vào năm 2030, tăng 1,46 lần so với năm 2025. Con số này phản ánh vai trò ngày càng rõ nét của nền kinh tế sáng tạo trong bức tranh tăng trưởng chung của kinh tế số Việt Nam. Trên phạm vi APAC, giá trị đóng góp từ nhà sáng tạo nội dung được ước tính đạt 1,2 nghìn tỷ USD vào năm 2030.

Theo báo cáo, vai trò của nhà sáng tạo nội dung đang dịch chuyển rõ rệt từ việc tạo độ nhận biết sang thúc đẩy hành động mua sắm thực tế.

Đóng góp thương mại của nhà sáng tạo không còn giới hạn trong các lĩnh vực thời trang hay phong cách sống, mà đã mở rộng sang nhiều ngành như trò chơi điện tử, dịch vụ tài chính, tiêu dùng nhanh, ứng dụng và thiết bị điện tử. Nhiều thương hiệu trong các lĩnh vực này đã chủ động tăng cường hợp tác với nhà sáng tạo nội dung như một chiến lược xây dựng niềm tin và gia tăng khả năng được lựa chọn.

“Sự chân thực đã chuyển từ một lựa chọn sáng tạo thành một chiến lược hiệu quả”, bà Trâm Nguyễn, Giám đốc Marketing mảng kinh doanh, TikTok Việt Nam, chia sẻ.

Sức ảnh hưởng không chỉ thuộc về các nhà sáng tạo nội dung hàng đầu, mà còn thuộc về bất kỳ ai mang lại cảm giác chân thực. Những nội dung toát lên vẻ đẹp của sự không hoàn hảo, với các góc cạnh nguyên bản, cảm xúc thực và những khoảnh khắc không qua chỉnh sửa đã tạo được sự kết nối tốt hơn. Không hoàn hảo cũng không sao, chỉ cần chân thực, gần gũi.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng 76% người tiêu dùng Việt Nam có xu hướng tìm kiếm, nhấp xem hoặc thêm sản phẩm vào giỏ hàng sau khi tương tác với nội dung chân thực, đặc biệt ở giai đoạn cân nhắc mua sắm. Nếu việc thu hút sự chú ý được xem là yếu tố nghệ thuật, thì việc chuyển hóa tính chân thực thành hiệu quả thương mại lại là câu chuyện của dữ liệu và công cụ.