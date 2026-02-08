Hình tượng ngựa bước vào tem Tết và đồng xu chào Xuân Bính Ngọ

Lần đầu tiên hình tượng ngựa được thể hiện đồng thời trên tem Tết và đồng xu sưu tầm, mở ra câu chuyện văn hóa giàu biểu tượng chào Xuân Bính Ngọ 2026 dưới góc nhìn mỹ thuật dân gian đương đại.

Bộ tem "Tết Bính Ngọ" và đồng xu sưu tầm "Nhật mã phi vân"

Chào đón Xuân Bính Ngọ 2026, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phát hành bộ tem “Tết Bính Ngọ” và đồng xu sưu tầm “Nhật mã phi vân”, mang hình tượng ngựa như biểu trưng của vận hội, khát vọng bứt phá và lời chúc mã đáo thành công trong năm mới.

Bộ tem “Tết Bính Ngọ” gồm hai mẫu tem và một blốc, do họa sĩ Nguyễn Quang Vinh thiết kế. Lấy cảm hứng từ mỹ thuật dân gian kết hợp tư duy tạo hình đương đại, bộ tem truyền tải thông điệp về sự khởi đầu hanh thông, bền bỉ và thịnh vượng. Đây cũng là lần đầu tiên hình tượng “Ngựa 9 Hồng Mao” trong truyền thuyết được đưa lên tem Tết Việt Nam.

Hai mẫu tem khắc họa cặp song mã gồm ngựa bạch và ngựa tía mang trống hội đón xuân. Ngựa bạch thanh thoát, bờm dài, cõng trống nhỏ biểu trưng cho tính âm; ngựa tía khỏe khoắn, vững chãi, cõng trống lớn đại diện cho tính dương. Sự kết hợp này tạo nên bố cục hài hòa âm dương, tượng trưng cho cân bằng, thuận hòa và khởi đầu tốt đẹp. Dáng ngựa cúi chào nhau gợi lên tinh thần khiêm nhường, gắn kết và không khí sum vầy của ngày Tết cổ truyền.

Hai mẫu tem Tết Bính Ngọ

Song hành cùng bộ tem, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Công ty Tem Bưu chính giới thiệu đồng xu sưu tầm “Nhật Mã Phi Vân”. Lấy cảm hứng từ hình tượng Ngựa Mặt Trời phi vân, đồng xu mang thông điệp “Vạn dặm quang minh”, biểu trưng cho ánh sáng khai mở, tinh thần tiên phong và khát vọng vươn xa trong năm mới.

Hình ảnh ngựa sải bước giữa tầng mây được xử lý tinh tế về bố cục, màu sắc và chất liệu, tạo nên tổng thể sang trọng, giàu chiều sâu văn hóa. Không chỉ là sản phẩm chào Xuân, bộ tem “Tết Bính Ngọ” và đồng xu “Nhật Mã Phi Vân” còn là những tác phẩm văn hóa, nơi truyền thuyết, mỹ thuật, âm thanh lễ hội và khát vọng hội tụ. Trong nhịp chuyển mình của năm Bính Ngọ 2026, hình tượng ngựa phi vân hiện lên như lời chúc về một năm mới an khang, hanh thông và bứt phá.