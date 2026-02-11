close Đăng nhập

Trung tá Chu Quốc Dũng giữ chức Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô

Tùng Lâm
Chiều 11/2, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó giám đốc CATP Hà Nội, trao quyết định của Giám đốc CATP Hà Nội về việc bổ nhiệm Trung tá Chu Quốc Dũng, Phó trưởng Ban Biên tập phụ trách An ninh Thủ đô giữ chức Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Đảng ủy CATP Hà Nội cũng chỉ định ông Chu Quốc Dũng làm Bí thư Chi bộ Báo An ninh Thủ đô.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Giám đốc CATP Hà Nội - trao quyết định bổ nhiệm Trung tá Chu Quốc Dũng giữ chức Trưởng Ban Biên tập Chuyên đề An ninh Thủ đô.

Phát biểu chúc mừng, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền khẳng định trung tá Chu Quốc Dũng là cán bộ được đào tạo rất cơ bản, có quá trình công tác, phấn đấu, rèn luyện hết sức nỗ lực. "Cá nhân tôi ghi nhận Trung tá Chu Quốc Dũng là người có năng lực nghề nghiệp, và có uy tín với các cơ quan báo chí. Đồng chí Chu Quốc Dũng đã tham gia vào và đạt được nhiều giải thưởng báo chí của Trung ương và Hà Nội. Đặc biệt, qua trao đổi với nhiều thế hệ cán bộ công tác ở Báo An ninh Thủ đô nói riêng và trong hệ thống báo chí Trung ương, Thủ đô nói chung, các ý kiến đều đánh giá cao năng lực, trách nhiệm cá nhân của đồng chí Chu Quốc Dũng”, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền chia sẻ.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền đề nghị ở vị trí mới, đồng chí Chu Quốc Dũng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết với các đồng chí trong Cấp ủy, Ban Biên tập, và phối hợp các Ban Chuyên đề Công an TP.HCM, An ninh Hải Phòng, Công an Đà Nẵng... để phát huy thế mạnh truyền thống của An ninh Thủ đô.

“Các đồng chí đã trải qua rất nhiều khó khăn, biến động. Song thương hiệu An ninh Thủ đô chưa bao giờ phai nhạt trong lòng bạn đọc, cũng như niềm tin của các cấp lãnh đạo, của CATP Hà Nội. Tôi tin rằng tập thể lãnh đạo của An ninh Thủ đô đang ở độ chín, vì vậy, tôi đề nghị đồng chí Chu Quốc Dũng tiếp tục phát huy vai trò cá nhân, người lãnh đạo gương mẫu để cán bộ, chiến sĩ, phóng viên, biên tập viên, người lao động noi theo, đưa tờ báo An ninh Thủ đô ngày càng vững mạnh” – Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền nói.

Cấp ủy, Ban biên tập An ninh Thủ đô chúc mừng tân Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, Trung tá Chu Quốc Dũng nói: “Nhận nhiệm vụ mới trong giai đoạn đất nước và Thủ đô bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, bản thân tôi cũng như mỗi CBCS Công an Thủ đô đều mang trong mình tình cảm, nghĩa vụ và trách nhiệm cần phải kế tục, phát huy truyền thống vinh quang của Công an Thủ đô Anh hùng; cần tiếp tục khẳng định vai trò gương mẫu, đi đầu, là kiểu mẫu của lực lượng công an cả nước trong triển khai các chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về bảo vệ an ninh, trật tự".

Là cán bộ trưởng thành từ phóng viên, biên tập viên, thư ký tòa soạn, được rèn luyện qua nhiều vị trí công tác khác nhau trong gần 30 năm công tác ở Báo An ninh Thủ đô, tân Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô coi đây là nguồn vốn kinh nghiệm thực tiễn quý báu giúp bản thân không ngừng hoàn thiện, giữ mãi niềm kiêu hãnh An ninh Thủ đô.

Lãnh đạo CATP Hà Nội chúc mừng tập thể cán bộ chiến sĩ, người lao động báo An ninh Thủ đô sau khi đơn vị được kiện toàn tổ chức.

Ông Chu Quốc Dũng bắt đầu công tác tại Báo An ninh Thủ đô từ năm 1996, được đào tạo bài bản, chính quy tại Đại học Bách khoa Hà Nội và Học viện Chính trị Quân sự.

Trong gần 30 năm gắn bó với An ninh Thủ đô, Trung tá Chu Quốc Dũng đã trải qua nhiều vị trí công tác như phóng viên, biên tập viên, Tổng thư ký tòa soạn, Phó trưởng Ban Biên tập. Ngoài hoạt động báo chí, ông còn tham gia các hội đồng khoa học chuyên ngành về báo chí và kinh tế chính trị.

Đại tá Nguyễn Thanh Bình giữ chức Tổng Biên tập Báo CAND

Kiến tạo không gian đối thoại chính sách về kinh tế số

Chi tiết 6 vi phạm khiến Zalo bị phạt 810 triệu đồng

