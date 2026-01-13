Viettel thu về bao nhiêu tiền từ thị trường quốc tế?

Phần lớn các thị trường mà Viettel hiện diện đều là các quốc gia đang phát triển, nơi rủi ro kinh tế - chính trị thường cao hơn mức trung bình.

Tăng trưởng hai con số 9 năm liên tiếp

Tập đoàn Viettel vừa cho biết doanh thu khối thị trường nước ngoài năm 2025 đạt 3,34 tỷ USD. Đây đã là năm thứ 9 liên tiếp Viettel duy trì mức tăng trưởng hai con số tại thị trường quốc tế và được coi là thành tích hiếm gặp trong ngành viễn thông toàn cầu.

Quy mô hoạt động của Viettel ở nước ngoài cũng tiếp tục được mở rộng. Tổng số thuê bao di động quốc tế đạt 56 triệu, chính thức vượt quy mô thuê bao tại Việt Nam.

Trong 10 nước Viettel đầu tư thì có 7 nước Viettel dành vị trí dẫn đầu, gồm Unitel (Lào), Metfone (Campuchia), Mytel (Myanmar), Telemor (Đông Timor), Lumitel (Burundi), Natcom (Haiti) và Movitel (Mozambique).

Hiệu quả tài chính của hoạt động đầu tư ra nước ngoài cũng “vào guồng”. Năm 2025, dòng tiền chuyển về Việt Nam từ các thị trường quốc tế của tập đoàn này đạt 385,5 triệu USD, hoàn thành 120% kế hoạch. Tính đến hết năm 2025, tỷ lệ hoàn vốn đầu tư ra nước ngoài của Viettel đạt 91%, về đích sớm hơn so với kế hoạch mục tiêu.

Ở thị trường được đánh giá là khó khăn bậc nhất, Peru, tập đoàn này cũng ghi dấu ấn lớn khi công ty tại thị trường Bitel vươn lên vị trí số 2 tại, sớm hơn 2 năm so với mục tiêu, bất chấp việc phải cạnh tranh với những gã khổng lồ viễn thông tầm cỡ thế giới.

Cách tiếp cận khác biệt tại thị trường nước ngoài

Trung tướng Tào Đức Thắng phát biểu tại Hội nghị quân chính, tổng kết năm 2025 của Tập đoàn Viettel.

Ở tầm nhìn dài hạn, triết lý Go Global của Viettel cũng được định hình rõ nét. Tại Hội nghị quân chính, tổng kết năm 2025 mới đây, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel, Trung tướng Tào Đức Thắng cho rằng năm 2026 được nhìn nhận như một năm khai mở kỷ nguyên vươn mình của đất nước, chuyển từ hoạch định tư duy, thể chế, định hướng sang tổ chức thực hiện.

"Vì thế, với Viettel, chiến lược đến 2030 trở thành Tập đoàn công nghệ toàn cầu đã rõ, chúng tôi chọn phương châm năm 2026 tập trung vào hành động, cụ thể là Chủ động hơn - Thần tốc hơn - Táo bạo hơn - Hiệu quả hơn. Hiệu quả phải thấy được ở khách hàng, ở xã hội, ở đất nước. Đó là những động lực để Viettel tiếp tục phát triển một cách bền vững”, Trung tướng Tào Đức Thắng nói.

Một trong những điểm đáng chú ý là việc Viettel lựa chọn đầu tư vào những thị trường còn nhiều thách thức, nơi hạ tầng viễn thông chưa hoàn thiện, môi trường kinh doanh phức tạp và nhu cầu kết nối còn lớn.

Haiti là một ví dụ. Khi Viettel bắt đầu triển khai dự án tại đây vào năm 2010, quốc gia này vừa trải qua trận động đất lịch sử. Việc tiếp tục đầu tư trong hoàn cảnh khó khăn phản ánh cách Viettel tiếp cận thị trường như một cam kết dài hạn, thay vì một dự án ngắn hạn mang tính thời điểm.

Thay vì tập trung vào các thị trường đã phát triển và cạnh tranh cao, Viettel ưu tiên những nền kinh tế đang phát triển, nơi viễn thông và công nghệ số vẫn còn nhiều dư địa để đóng góp cho tăng trưởng và đời sống xã hội. Cách tiếp cận này vừa mở ra cơ hội kinh doanh, vừa tạo điều kiện để công nghệ đóng vai trò thiết thực hơn đối với người dân.

Một trụ cột khác là chiến lược bản địa hóa. Viettel xây dựng các thương hiệu gắn với từng quốc gia như Metfone, Unitel hay Mytel, giúp dịch vụ trở nên gần gũi và phù hợp với nhu cầu địa phương. Việc linh hoạt điều chỉnh mô hình kinh doanh, sản phẩm và giá cước theo từng thị trường đã giúp các mạng này từng bước mở rộng tập khách hàng và củng cố vị thế cạnh tranh.

Song song với dịch vụ viễn thông truyền thống, Viettel cũng triển khai nhiều nền tảng số như ví điện tử, chính phủ điện tử và các giải pháp giáo dục, y tế trực tuyến. Ở một số thị trường châu Phi và Đông Nam Á, những dịch vụ này góp phần giúp người dân tiếp cận các tiện ích số cơ bản, từ thanh toán, học tập đến tiếp cận thông tin và dịch vụ công.

Cách tổ chức hoạt động cũng cho thấy sự chú trọng đến hiện diện lâu dài. Nhiều nhân sự và kỹ sư Viettel làm việc trực tiếp tại các thị trường, phối hợp chặt chẽ với đối tác và chính quyền địa phương, qua đó hiểu rõ hơn bối cảnh văn hóa - xã hội và xây dựng mối quan hệ hợp tác bền vững.

Bên cạnh kinh doanh, Viettel còn tham gia các chương trình hỗ trợ cộng đồng trong lĩnh vực giáo dục, y tế và hạ tầng số, với một số đơn vị được ghi nhận tại các giải thưởng về phát triển bền vững.

Trong bối cảnh ngành viễn thông toàn cầu đang tìm kiếm các mô hình tăng trưởng mới, cách Viettel đi vào những thị trường khó, đầu tư dài hạn và gắn lợi ích doanh nghiệp với sự phát triển của xã hội sở tại đang tạo nên một hướng tiếp cận tối ưu, góp phần định hình vai trò của doanh nghiệp Việt Nam cũng như hình ảnh Việt Nam trên bản đồ kinh tế thế giới.