Việt Nam sử dụng AI nhiều nhất châu Á - Thái Bình Dương

Theo báo cáo Xu hướng mạng xã hội 2026 do Meta công bố ngày 27/1, Việt Nam trở thành một trong những thị trường có mức độ sử dụng mạng xã hội và AI cao nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Ông Khôi Lê, Giám đốc quốc gia thị trường Việt Nam của Meta, cho rằng người tiêu dùng Việt Nam đã linh hoạt chuyển đổi giữa khám phá sản phẩm trên mạng xã hội, đánh giá với sự hỗ trợ của AI và mua sắm thông qua tin nhắn, tạo nên một vòng trải nghiệm liền mạch. Niềm tin vào nguồn thông tin, tốc độ phản hồi và mức độ phù hợp với nhu cầu thực tế đang trở thành yếu tố quyết định hành vi mua sắm.

Báo cáo cho thấy AI nổi lên như động lực trung tâm của tăng trưởng doanh nghiệp. 73% người tiêu dùng Việt Nam cảm thấy thoải mái khi trao đổi với doanh nghiệp thông qua chatbot AI.

Ở phía doanh nghiệp, Việt Nam hiện dẫn đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương về mức độ ứng dụng AI trong nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ, với 93% doanh nghiệp vừa và nhỏ cho biết đã sử dụng AI, tỷ lệ cao nhất trong khu vực. Từ chỗ thử nghiệm các công cụ AI tạo sinh, nhiều doanh nghiệp Việt đã đưa AI vào vận hành hằng ngày, coi đây là năng lực cốt lõi thay vì một công nghệ thử nghiệm.

Trích báo cáo Xu hướng mạng xã hội 2026 do Meta công bố ngày 27/1.

Trên các nền tảng của Meta, AI đóng vai trò trung tâm trong việc tự động hóa và tối ưu hiệu suất kinh doanh. Song song với đó, kinh doanh hội thoại đang trở thành trụ cột mới của thương mại số. 89% người tiêu dùng trực tuyến tại Việt Nam nhắn tin với doanh nghiệp ít nhất mỗi tuần một lần và phần lớn hài lòng với trải nghiệm này.

Trong các giai đoạn cao điểm như Tết, nhắn tin trở thành kênh mua sắm chủ đạo khi người tiêu dùng có thể khám phá sản phẩm, đặt câu hỏi và hoàn tất giao dịch trong cùng một cuộc hội thoại. AI đang được tích hợp sâu vào Messenger, website thương mại điện tử và quảng cáo, giúp doanh nghiệp mở rộng quy mô hội thoại mà vẫn duy trì trải nghiệm cá nhân hóa.

Bên cạnh thị trường trong nước, AI cũng mở ra dư địa lớn cho thương mại xuyên biên giới. WhatsApp với hơn 3 tỷ người dùng toàn cầu đang trở thành kênh kết nối quan trọng giữa doanh nghiệp Việt với khách hàng và đối tác quốc tế.

Nhận định về tiềm năng tăng trưởng, ông Khôi Lê, Giám đốc Quốc gia thị trường Việt Nam của Meta cho rằng AI không còn là xu hướng mới mà đã trở thành một phần của đời sống hằng ngày.

"Bước sang năm 2026, người tiêu dùng Việt Nam sẽ tiếp tục dịch chuyển linh hoạt giữa khám phá trên mạng xã hội, cân nhắc với sự hỗ trợ của AI và mua sắm qua hội thoại", ông Khôi nói và cho rằng doanh nghiệp nào nắm bắt được sự thay đổi này, đầu tư đúng vào dữ liệu, AI và tự động hóa sẽ có lợi thế cạnh tranh rõ rệt trong hành trình tăng trưởng bền vững.