Kiến tạo không gian đối thoại chính sách về kinh tế số

Trong bối cảnh kinh tế số trở thành động lực tăng trưởng, Hội Truyền thông số Việt Nam chủ động mở rộng không gian đối thoại chính sách, hướng tới kết nối tri thức, thúc đẩy hành động, phản biện thực chất và đóng góp vào phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch VDCA, phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Quỳnh An.

Chủ đề này trở thành trọng tâm thảo luận sôi nổi tại Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng tổng kết năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) diễn ra sáng 24/1.

Ông Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch VDCA, cho biết năm 2025, VDCA tiếp tục khẳng định vai trò là tổ chức tư vấn chính sách uy tín, là cầu nối tri thức hiệu quả giữa các nhà hoạch định chính sách, giới chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp. Với vai trò tư vấn chiến lược và định hướng nhận thức cấp cao, VDCA và các đơn vị thành viên đã tạo ra một tác động kép, vừa tham gia trực tiếp vào quá trình lập pháp, vừa định hình tư duy chiến lược cho các nhà lãnh đạo

Chủ tịch Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam. Ảnh: Quỳnh An.

Cùng với các hoạt động thường niên, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam chia sẻ ý tưởng, định hướng tổ chức Diễn đàn Kinh tế số Việt Nam. Trong bối cảnh kinh tế số đang trở thành động lực tăng trưởng quan trọng, việc xây dựng một diễn đàn kinh tế – xã hội mang tính thường niên, có trọng tâm là kinh tế số và chuyển đổi số, được đánh giá là rất cần thiết nhằm tạo không gian đối thoại chính sách thực chất, kết nối giới hoạch định chính sách, chuyên gia, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội.

Trong nước đã có Diễn đàn Kinh tế Việt Nam và một số diễn đàn theo ngành, lĩnh vực. Tuy vậy, trước yêu cầu phát triển mới, sự bùng nổ của công nghệ số và quá trình chuyển đổi số toàn diện nền kinh tế, việc có một diễn đàn chuyên sâu, mang tính thường niên về kinh tế số được đặt ra như một nhu cầu tất yếu.

Hiện nay, Hội Truyền thông số Việt Nam đang phối hợp với các viện nghiên cứu và cơ quan chức năng hoàn thiện đề án tổ chức diễn đàn, bảo đảm tính khoa học, thực tiễn cũng như khả năng đóng góp trực tiếp cho quá trình xây dựng chính sách về kinh tế số và xã hội số ở Việt Nam.

Ông Vũ Kiêm Văn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký VDCA, báo cáo tại Hội nghị. Ảnh: Quỳnh An.

Chủ tịch Nguyễn Minh Hồng thông tin thêm: Diễn đàn Kinh tế số Việt Nam có thể được tổ chức định kỳ mỗi năm một lần theo hình thức trực tiếp, kết hợp với các hoạt động tọa đàm, thảo luận trực tuyến diễn ra thường xuyên trong năm. Các phiên thảo luận trực tuyến sẽ là nơi tập hợp ý kiến chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp, qua đó hình thành cơ sở khoa học, căn cứ thực tiễn cho các kiến nghị, đề xuất chính sách nêu tại diễn đàn.

Ông Hồng mong muốn các hội viên, đối tác và những cá nhân quan tâm có thể tham gia vào các hoạt động của Hội, đặc biệt là quá trình chuẩn bị và tổ chức các diễn đàn, giải thưởng và chương trình chuyên môn, qua đó đóng góp thiết thực cho sự phát triển của kinh tế số nói riêng và kinh tế Việt Nam nói chung.



Thúc đẩy hình thành diễn đàn kinh tế số có chiều sâu

Góp ý cho hoạt động của Hội giai đoạn tới, ông Thang Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, đại diện Hội đồng cố vấn cao cấp của VDCA, cho rằng một yêu cầu đặt ra là cần hình thành các diễn đàn về kinh tế số có chiều sâu, nơi quy tụ các chuyên gia, doanh nghiệp trong nước và quốc tế để trao đổi kinh nghiệm, hợp tác và ứng dụng các giải pháp công nghệ vào thực tiễn. Qua diễn đàn, Việt Nam có thể tiếp cận và hấp thụ hiệu quả những tinh hoa công nghệ của thế giới, phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế số.

Ông Thang Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Ảnh: Quỳnh An.

"Nhà nước giữ vai trò kiến tạo về thể chế, chính sách và môi trường pháp lý, còn các tổ chức xã hội, nghề nghiệp như Hội Truyền thông số Việt Nam có vai trò cầu nối, huy động nguồn lực xã hội, khơi dậy và phát huy sức sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ chuyên gia", ông Thang Văn Phúc nói.

Cố vấn cao cấp của VDCA cũng cho rằng cần có các giải pháp thiết thực để thu hút, trọng dụng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông số – yếu tố then chốt quyết định thành công của chuyển đổi số.

Ông Nguyễn Bá Kiên, Tổng biên tập Tạp chí điện tử VietTimes. Ảnh: Quỳnh An.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Bá Kiên, Tổng biên tập Tạp chí điện tử VietTimes, nhất trí với định hướng phát triển của Hội và ủng hộ mạnh mẽ chủ trương tổ chức Diễn đàn Kinh tế số Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh Đảng xác định kinh tế số là một trong những động lực phát triển quan trọng.

Từ góc độ đơn vị tổ chức nhiều sự kiện lớn, ông Kiên nhấn mạnh yêu cầu về chất lượng diễn đàn. Tổng Biên tập Tạp chí điện tử VietTimes đề xuất sớm hợp tác với các cơ quan nghiên cứu, cơ quan quản lý và đối tác chuyên môn để bảo đảm các hoạt động liên quan Diễn đàn Kinh tế số Việt Nam được tổ chức bài bản, có chiều sâu, qua đó tạo dựng uy tín lâu dài cho Hội và các đơn vị thành viên.

Ông Đặng Kim Long, Giám đốc Chính sách Công ty TNHH Công nghệ TikTok Việt Nam. Ảnh: Quỳnh An.

Nhìn nhận về các hoạt động năm 2025, ông Đặng Kim Long, Giám đốc Chính sách Công ty TNHH Công nghệ TikTok Việt Nam chia sẻ Hội đã đạt nhiều kết quả ấn tượng, khẳng định vai trò kết nối và uy tín trong lĩnh vực chuyển đổi số. Ông Long mong muốn kế hoạch hoạt động năm 2026 có những yếu tố mới, đột phá, đặc biệt trong bối cảnh phát triển của đất nước trong 5 năm tới sẽ có nhiều thay đổi căn bản.

Ông Long cho rằng bên cạnh hoạt động lớn, thường niên là Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam, Diễn đàn Kinh tế số Việt Nam được đánh giá là hướng đột phá phù hợp, có khả năng tạo dấu ấn chính sách.

"Việc xây dựng một báo cáo quốc gia về kinh tế số, gắn với xếp hạng và kiến nghị chính sách, nếu được chuẩn bị bài bản và huy động tốt nguồn lực chuyên gia, sẽ tạo sản phẩm có giá trị, góp phần nâng cao vị thế và vai trò của Hội trong những năm tới", ông Long nêu ý kiến.

Ông Nguyễn Vĩnh Tuyên, Trưởng Ban Tài chính số VDCA, Phó tổng giám đốc Nam A Bank. Ảnh: Quỳnh An.

Ông Nguyễn Vĩnh Tuyên, Trưởng ban Tài chính số VDCA, Phó tổng giám đốc Nam A Bank cho biết năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tiến trình phát triển tài chính số tại Việt Nam, nhất là trong mục tiêu nâng cao chỉ số tài chính số quốc gia.

Theo ông Tuyên, Ban Tài chính số đã chủ động xây dựng kế hoạch và đề xuất nhiều sáng kiến nhằm thúc đẩy hệ sinh thái tài chính số phát triển toàn diện, bao trùm các lĩnh vực từ ngân hàng số, phương tiện thanh toán hiện đại đến các mô hình tài sản số, phù hợp với xu thế phát triển của kinh tế số.

Một trong những định hướng trọng tâm là tạo không gian kết nối, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về tài chính số, mở rộng đối tượng tham gia không chỉ trong khối ngân hàng mà còn bao gồm doanh nghiệp công nghệ, tổ chức tài chính, chuyên gia và các đơn vị liên quan. Song song với đó, Ban xác định phổ cập và nâng cao kiến thức tài chính số cho học sinh, sinh viên và cộng đồng doanh nghiệp là nhiệm vụ then chốt.

Ông Vũ Trung Hiệp và ông Nguyễn Đắc Thắng phát biểu tại Hội nghị.



Cũng tại Hội nghị, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc VDCA như ông Nguyễn Quang Đồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông; ông Vũ Trung Hiệp, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc CTCP Công nghệ và Truyền thông Linkstar; ông Nguyễn Hữu Thái Hòa, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Digilife; ông Võ Thanh Mỹ, Giám đốc điều hành CTCP Navee,

Chi Hội trưởng Chi hội Truyền thông số Phía Nam; ông Nguyễn Đắc Thắng, Phó chủ nhiệm CLB Liên minh Sáng tạo Nội dung số Việt Nam,... đã tham luận, báo cáo những kết quả chính đạt được trong năm 2025, đồng thời khẳng định quyết tâm nâng cao chất lượng hoạt động, đổi mới phương thức triển khai, chủ động phối hợp và tập trung nguồn lực để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra trong năm 2026.

Tại hội nghị, ông Cầm Phương, Vụ Tổ chức phi chính phủ, Bộ Nội vụ, đánh giá cao những hoạt động nổi bật của Hội Truyền thông số Việt Nam và các đơn vị thành viên trong đó có Tạp chí điện tử VietTimes, nhất là tham vấn pháp luật, thúc đẩy chuyển đổi số và phát huy hiệu quả các kênh thông tin, truyền thông. Theo ông Phương, thời gian qua, Hội đã chấp hành các quy định của pháp luật về tổ chức, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quản lý nhà nước, đồng thời chủ động triển khai nhiều hoạt động thiết thực, có chiều sâu. Đại diện Vụ Tổ chức phi chính phủ đề nghị Hội tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nâng cao vai trò của Ban Thường vụ, tăng cường năng lực điều hành, chủ động vượt qua những khó khăn, thách thức trong giai đoạn mới, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2026, góp phần tích cực vào quá trình phát triển chuyển đổi số và kinh tế số của đất nước.