Livestream 3.000 đơn mỗi phiên: KOC miền Tây chia sẻ chiến lược xây kênh không cần chiêu trò

Những phiên livestream thu về vài trăm triệu đồng, những KOC trẻ miền Tây không chọn chiêu trò mà kiên định với chất lượng, sự thấu hiểu khách hàng và chữ tín - nền tảng giúp tăng trưởng bền vững trên nền tảng thương mại điện tử.

Hành trình “bán chậm mà chắc” của TikTok bán 3.000 đơn mỗi phiên live

Từ một người bán hàng rong ngoài chợ quê Đồng Tháp, Thiện Nhân (tên thật là Tống Thanh Nhàn, sinh năm 1996), được nhiều người biết đến với tên Thiện Nhân.

Vài năm gần đây, Nhân xây dựng được một TikTok khá nổi tiếng, từng thu hút lượng lớn người theo dõi nhờ nội dung về văn hóa miền Tây, ẩm thực và kinh doanh online trên TikTok Shop. Anh tạo nội dung kết hợp pha trò, giới thiệu sản phẩm và livestream bán hàng để thu hút khán giả và khách mua hàng.

Thiện Nhân xác định rõ đơn hàng có thể tăng trong một buổi livestream, nhưng uy tín là tài sản phải tích lũy nhiều năm

Kênh TikTok chính của Thiện Nhân từng có gần 5 triệu người theo dõi nhưng bị xoá vĩnh viễn do vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, khiến KOC (những người tiêu dùng chủ chốt có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, chuyên trải nghiệm và đưa ra đánh giá, review chân thực về các sản phẩm/dịch vụ) này phải bắt đầu lại với một tài khoản mới.

Trên tài khoản mới khoảng 1,3 triệu người theo dõi, Thiện Nhân xây dựng nội dung về ẩm thực, nông sản và kinh nghiệm kinh doanh, thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác mỗi video. Anh đồng thời bán và review các mặt hàng như đồ ăn đóng gói, đồ ăn vặt, đặc sản vùng miền, trái cây (sản phẩm OCOP), chè dưỡng nhan và một số sản phẩm tiêu dùng, đồ điện tử gia dụng trên TikTok Shop.

Thiện Nhân chia sẻ với VietTimes, vào dịp cao điểm Tết, anh bán được khoảng 3.000 đơn hàng mỗi phiên livestream kéo dài vài giờ. Đây vốn là con số được xem là rất ấn tượng trong lĩnh vực bán hàng online, là mục tiêu mà không ít nhà bán hàng trên nền tảng số mong muốn đạt tới sau nhiều năm xây dựng kênh và tệp khách hàng.

Điều đáng nói không chỉ là con số đơn hàng, mà là cách anh xây dựng tăng trưởng. Trong một môi trường nơi nhiều người chọn bùng nổ thật nhanh bằng chiêu trò, quảng cáo quá đà hay chạy theo xu hướng, Thiện Nhân lại đi theo con đường ngược lại: Tăng trưởng dựa trên uy tín và sự hiểu khách hàng.

Với anh, quyết định quan trọng nhất ngay từ đầu là không đánh đổi niềm tin lấy doanh số ngắn hạn. Anh từng chứng kiến không ít kênh đạt hàng chục nghìn đơn mỗi phiên live nhờ “đẩy” cảm xúc, thổi phồng công dụng sản phẩm hoặc tận dụng trào lưu. Nhưng chỉ cần một vài phản hồi tiêu cực lan rộng, toàn bộ nền tảng gây dựng có thể sụp đổ.

Thiện Nhân xác định rõ đơn hàng có thể tăng trong một buổi livestream, nhưng uy tín là tài sản phải tích lũy nhiều năm. Vì vậy, anh chỉ bán những sản phẩm mình hiểu rõ và đã trực tiếp trải nghiệm, giới thiệu đúng bản chất thay vì cố gắng làm cho chúng trở nên ảo theo cách kỳ diệu.

"Khi khách chưa hài lòng, chúng tôi chọn cách xử lý đến cùng thay vì né tránh. Chính sự nhất quán ấy tạo nên tỷ lệ khách hàng quay lại mua rất cao, đặc biệt vào dịp Tết, phần lớn đơn hàng đến từ những người đã từng tin tưởng kênh trước đó", anh Thiện Nhân nói.

Sau gần bốn năm trên sàn thương mại điện tử, bài học lớn nhất anh rút ra không nằm ở kỹ thuật livestream, mà ở việc hiểu sâu tập khách hàng của mình. Anh từng trả giá khi nhập về những mặt hàng đang “hot” chỉ vì thấy người khác bán rất tốt. Hệ quả là tồn kho, chi phí đội lên và áp lực tài chính. Từ đó, anh thay đổi tư duy: Không phải sản phẩm nào thị trường ưa chuộng cũng phù hợp với cộng đồng người theo dõi của mình.

Anh bắt đầu phân tích kỹ ai đang xem mình, họ bao nhiêu tuổi, thu nhập ra sao, thói quen tiêu dùng thế nào và họ sống ở đâu. Khán giả miền Tây với khí hậu nóng quanh năm sẽ có nhu cầu khác hoàn toàn so với khách hàng miền Bắc mùa đông lạnh. Một tệp khán giả chủ yếu là lao động phổ thông sẽ ưu tiên sản phẩm thiết thực, giá hợp lý hơn là hàng hóa mang tính xa xỉ. Khi sản phẩm phù hợp với đời sống thực tế của người xem, việc bán hàng không còn là thuyết phục, mà trở thành sự gợi ý đúng lúc.

Những phiên livestream vài giờ ngày thường có thể mang lại khoảng 100 triệu đồng doanh thu. Dịp cao điểm Tết, con số có thể tăng lên 200 - 250 triệu đồng cho một phiên 3 - 4 giờ, với 2.000 - 3.000 đơn. Tuy nhiên, theo Thiện Nhân, điều quan trọng không phải là mức tăng trưởng gấp đôi hay gấp ba, mà là nền tảng khách hàng trung thành. Khi phần lớn đơn hàng đến từ người mua cũ, đó là dấu hiệu của một hệ sinh thái bền vững chứ không phải “cú nổ” nhất thời.

Xưởng sản xuất của Thiện Nhân tạo công ăn việc làm ổn định cho hàng chục lao động phổ thông tại Lai Vung.

Thay vì chuyển kho và đặt hoạt động chính tại TP.HCM, Thiện Nhân chủ động đặt kho tại quê nhà (Lai Vung, Đồng Tháp). Anh chia sẻ, ở thành phố, chi phí có thể giảm, thời gian giao hàng nhanh hơn hẳn nhưng ở quê, anh tạo được việc làm ổn định cho hàng chục lao động địa phương, trong đó có nhiều phụ nữ và người lớn tuổi khó tìm việc nặng nhọc với mức thu nhập cố định khoảng 8 triệu đồng/tháng - con số mơ ước của nhiều người dân lao động phổ thông ở Đồng Tháp. Với anh, thương mại điện tử không chỉ là bán hàng online, mà còn là cách góp phần tạo sinh kế tại chính nơi mình sinh ra.

Từ hành trình của mình, Thiện Nhân cho rằng sai lầm lớn nhất của người mới bắt đầu là quá tập trung vào doanh thu ngay lập tức. Nhiều người đăng vài video không có đơn đã vội bỏ cuộc. Trong khi thực tế, xây kênh là quá trình dài hơi, đòi hỏi sự kiên trì và khả năng chịu áp lực. Anh từng bắt đầu bằng việc chỉ đăng hình sản phẩm mỗi ngày, bán lẻ cho khách quanh vùng, rồi dần dần mở rộng phạm vi.

Theo anh, người mới nên xem giai đoạn đầu là quá trình xây nền tảng chứ không phải thu hoạch. Nội dung phải chân thực, nhất quán và phản ánh đúng con người mình. Khi người xem cảm nhận được sự tin cậy, họ sẽ ở lại. Và khi họ ở lại đủ lâu, doanh thu sẽ đến như một hệ quả tự nhiên.

Trong bối cảnh thương mại điện tử ngày càng cạnh tranh, tốc độ có thể tạo ra sự chú ý, nhưng chỉ sự bền bỉ mới tạo ra giá trị. Hành trình của Thiện Nhân cho thấy, đi chậm không có nghĩa là tụt lại phía sau. Đôi khi, chính lựa chọn không chạy theo tốc độ mới là yếu tố giúp một kênh tăng trưởng nhanh một cách bền vững.

Livestream đặc sản quê, tăng trưởng mạnh nhờ kiên định chất lượng

Sinh năm 1997, lớn lên tại ấp Trà On, xã Tân An, Vĩnh Long, Lê Nguyễn Mỹ Huyền (chủ kênh Huyền Phi) chọn cách khởi nghiệp từ chính đặc sản quê hương. Không chạy theo xu hướng nhất thời, cô tập trung vào những sản phẩm mang dấu ấn miền Tây như dừa sáp, bánh trung thu nhân dừa sáp hay pate chả lạnh.

Hiện Huyền Phi xây dựng kênh TikTok chuyên bán đặc sản miền Tây, thu hút hơn 2,2 triệu người theo dõi, đồng thời duy trì fanpage Facebook và gian hàng trên TikTok Shop để chốt đơn trực tiếp qua các phiên livestream. Nội dung của cô xoay quanh quy trình sản xuất, đóng gói tại xưởng gia đình, trải nghiệm thực tế sản phẩm và chia sẻ câu chuyện làm nghề, tạo cảm giác gần gũi, chân thật.

Tệp khách hàng chính của Huyền Phi là người tiêu dùng tại TP.HCM và các đô thị lớn, nhóm khách trẻ 25 - 40 tuổi yêu thích đặc sản vùng miền, mua làm quà biếu hoặc sử dụng trong gia đình. Nhờ xây dựng hình ảnh gắn với chất lượng và nguồn gốc rõ ràng, cô từng đạt hàng nghìn đơn mỗi phiên livestream vào mùa cao điểm, trở thành một trong những gương mặt bán đặc sản miền Tây nổi bật trên nền tảng số.

Lê Nguyễn Mỹ Huyền (chủ kênh Huyền Phi) giới thiệu dừa sáp với lớp cơm dừa dày, dẻo quánh và béo ngậy đặc trưng "quốc bảo" Trà Vinh.

Năm 2025 đánh dấu bước tăng trưởng đáng kể khi doanh số qua kênh tăng gấp 3 lần. Dù không công bố con số cụ thể, Huyền thừa nhận đây là “một năm khá thành công”, trong đó các sản phẩm chủ lực đã tạo cú hích rõ rệt cho doanh thu.

Nhìn lại hành trình một năm qua, Huyền cho rằng quyết định quan trọng nhất giúp kênh bứt phá nhưng vẫn giữ được uy tín chính là kiên định với chất lượng.

“Tạo ra sản phẩm chất lượng cho người tiêu dùng là điều quan trọng nhất. Đặc sản quê hương có sự khác biệt, lạ nên khách tò mò và muốn trải nghiệm. Khi dùng thấy ngon và chất lượng thì chắc chắn họ sẽ quay lại mua nhiều lần”, cô chia sẻ.

Theo Huyền, yếu tố mới lạ chỉ giúp thu hút sự chú ý ban đầu. Điều giữ chân khách hàng lâu dài vẫn là trải nghiệm thực tế. Khi sản phẩm đúng như cam kết, hành vi mua lặp lại sẽ tạo nền tảng tăng trưởng bền vững.

Trong môi trường thương mại điện tử, nơi người mua không thể chạm tay vào sản phẩm trước khi thanh toán, uy tín càng trở thành tài sản lớn nhất.

Huyền nhấn mạnh người bán phải giới thiệu đúng về sản phẩm, đảm bảo chất lượng thực tế đồng nhất với nội dung quảng bá. “Khách mua online chỉ nghe qua lời giới thiệu, vì vậy phải giới thiệu đúng, bán sản phẩm ngon, chất lượng và rõ ràng với khách hàng”, cô nói.

Bên cạnh đó là chính sách hỗ trợ sau bán và xử lý sự cố. Trong trường hợp sản phẩm lỗi hoặc khách chưa hài lòng, cô cho biết sẽ chủ động hỗ trợ “một cách tốt nhất có thể”. Theo Huyền, tăng trưởng ngắn hạn có thể đạt được bằng nhiều cách, nhưng nếu đánh đổi niềm tin thì rất khó quay lại.

Với Huyền, kiểm soát chất lượng bắt đầu từ nguồn nguyên liệu. Cô lựa chọn nguyên liệu tươi, sạch và giữ tâm thế sản xuất cho khách hàng ăn cũng như cho gia đình mình.

“Ở nhà làm ăn sao thì bán cho khách cũng làm kỹ như vậy”, Huyền Phi chia sẻ.

Không chỉ bán sản phẩm, Huyền còn kể câu chuyện về đặc sản miền Tây, về quá trình làm ra từng món ăn. Theo cô, sự chân thật trong câu chuyện giúp khách hàng cảm nhận được giá trị phía sau mỗi sản phẩm, thay vì chỉ nhìn đó là một món hàng đơn thuần.

Huyền Phi giới thiệu đặc sản địa phương dịp Tết

Hành trình phát triển kênh không phải lúc nào cũng thuận lợi. Thời gian đầu, Huyền thử nhiều nội dung khác nhau: Từ video hài hước, trò chơi tuổi thơ đến nấu ăn. Nội dung thiếu định hướng khiến kênh không tạo được dấu ấn rõ ràng.

Cô thừa nhận giai đoạn đó vừa tốn chi phí đầu tư, vừa tốn thời gian nhưng không mang lại hiệu quả như mong muốn. Sau khi học hỏi từ những người đi trước, Huyền quyết định tập trung hoàn toàn vào nội dung nấu ăn và chia sẻ món ngon miền Tây. Sự nhất quán này giúp kênh dần thu hút thêm người theo dõi và tạo nền tảng cho hoạt động bán hàng.

Bước sang năm mới, Huyền cho biết sẽ tiếp tục duy trì sản xuất video đều đặn để giữ kết nối với cộng đồng. Đồng thời, cô ưu tiên nâng cấp quy mô xưởng và đầu tư thêm máy móc hiện đại nhằm đảm bảo cả số lượng lẫn chất lượng sản phẩm.

Theo cô, mục tiêu không chỉ là tăng doanh số mà còn xây dựng một mô hình sản xuất và bán hàng chuyên nghiệp, vận hành bài bản và phát triển dài hạn.

Từ căn bếp nhỏ ở miền Tây, Lê Nguyễn Mỹ Huyền đang cho thấy một cách làm thương mại điện tử dựa trên giá trị thật: Sản phẩm tốt, nội dung nhất quán và sự trung thực với khách hàng. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt, có lẽ chính chữ tín mới là yếu tố tạo nên lợi thế bền vững nhất.