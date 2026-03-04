close Đăng nhập

Thí điểm dùng UAV rút ngắn chuỗi vận chuyển nông sản Điện Biên

Anh Lê
Anh Lê

Trước gợi ý của Thứ trưởng Bộ KHCN Bùi Hoàng Phương về thí điểm UAV vận chuyển nông sản tại Điện Biên nhằm rút ngắn chuỗi logistics, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho biết sẽ nghiên cứu triển khai, bảo đảm an toàn, tuân thủ pháp luật.

00:00
0:00
00:00
Tốc độ phát 1x
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương phát biểu tại buổi lễ.
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương phát biểu tại buổi lễ.

Ngày 4/3, tại Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030 giữa UBND tỉnh Điện Biên và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh hạ tầng bưu chính không còn đơn thuần là mạng lưới chuyển phát mà đã trở thành một cấu phần quan trọng của hạ tầng số quốc gia. Việc tích hợp bưu chính với hành chính công, tài chính số, thương mại điện tử và ứng dụng công nghệ mới như phương tiện vận chuyển không người lái UAV trong logistics là hướng đi phù hợp với xu thế phát triển.

Ông Phương cho rằng Điện Biên có đặc thù là tỉnh miền núi, biên giới, địa hình chia cắt mạnh nên việc phát huy mạng lưới bưu chính rộng khắp kết hợp ứng dụng công nghệ mới sẽ tạo ra bước chuyển quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đặc biệt, sau khi đoàn công tác tiến hành khảo sát thực tế tại các xã thuộc huyện Mường Ảng và Tuần Giáo, nơi có nhiều diện tích trồng mắc ca và địa hình đồi núi phức tạp, Thứ trưởng ghi nhận tiềm năng lớn trong việc ứng dụng UAV vào hoạt động logistics nông nghiệp. Ông đề cao vai trò của Bưu điện Việt Nam trong việc tiên phong nghiên cứu, thí điểm vận chuyển nông sản, nhất là sản phẩm mắc ca, từ khu vực thu hoạch tại nương, đồi đến cơ sở sơ chế, chế biến.

646666763-908087352204058-2122626877925090491-n.jpg
Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương khảo sát và dựng giải pháp ứng dụng UAV cho thu hoạch chè shan tuyết tại Điện Biên, tích hợp với chuỗi logisitics và cung ứng. Ảnh: Bộ KHCN.

Việc ứng dụng UAV tại những khu vực giao thông khó khăn, quãng đường xa, độ dốc lớn sẽ góp phần rút ngắn thời gian vận chuyển, giảm chi phí, hạn chế hao hụt sau thu hoạch và nâng cao giá trị sản phẩm. Đây được xem là hướng đi phù hợp với điều kiện thực tiễn của Điện Biên, đồng thời mở ra mô hình kinh tế không gian tầm thấp gắn với chuyển đổi số nông nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Đoạt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nói chuyển đổi số không chỉ là nhiệm vụ công nghệ mà là giải pháp đột phá để tỉnh rút ngắn khoảng cách phát triển, nâng cao hiệu quả quản trị và chất lượng phục vụ nhân dân. Trong bối cảnh đó, mạng lưới bưu điện cơ sở chính là cánh tay nối dài của chính quyền, giúp đưa dịch vụ công, tài chính bưu chính và thương mại điện tử đến từng xã, từng bản.

bdvn-dien-bien-ky-ket-2-2660.jpg
UBND tỉnh Điện Biên và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ký kết Thỏa thuận hợp tác.

Ông Nguyễn Trường Giang, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cũng chia sẻ: "Tổng công ty định hướng nghiên cứu triển khai các giải pháp công nghệ mới, trong đó có ứng dụng UAV tại những địa bàn phù hợp, bảo đảm yêu cầu an toàn, tuân thủ quy định pháp luật và hiệu quả thực tiễn".

Tổng công ty giao Bưu điện tỉnh Điện Biên làm đầu mối phối hợp với các sở, ngành xây dựng kế hoạch thực hiện hằng năm gắn với mục tiêu và chỉ tiêu cụ thể, đồng thời duy trì cơ chế báo cáo, đánh giá định kỳ nhằm kiểm soát tiến độ và chất lượng triển khai.

Ngày 12/2, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã phối hợp triển khai tuyến vận chuyển bưu chính bằng thiết bị bay không người lái (UAV) kết nối xã Cần Giờ và phường Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh). Đây được xem là bước đi tiên phong trong ứng dụng các giải pháp giao thông thông minh, góp phần nâng cao chỉ số kinh tế số, giảm tải áp lực cho hạ tầng vận tải đường bộ.

Các tham số bay được tính toán kĩ lưỡng: độ cao tối đa 200 mét, hành lang bay rộng 300 mét và bán kính hoạt động tại khu vực cất, hạ cánh là 500 mét, đảm bảo yếu tố an toàn hàng không, an ninh vùng trời, mặt đất và hoạt động dân sinh.

Từ khóa:

#UAV #Điện Biên #Bưu điện Việt Nam

Đừng bỏ lỡ

Tin tức

Đại tá Nguyễn Thanh Bình giữ chức Tổng Biên tập Báo CAND

Đại tá Nguyễn Thanh Bình giữ chức Tổng Biên tập Báo CAND

Sáng 9/2, Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, trao các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc phân công Đại tá Nguyễn Thanh Bình (Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND) giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo CAND.

Kiến tạo không gian đối thoại chính sách về kinh tế số

Kiến tạo không gian đối thoại chính sách về kinh tế số

Trong bối cảnh kinh tế số trở thành động lực tăng trưởng, Hội Truyền thông số Việt Nam chủ động mở rộng không gian đối thoại chính sách, hướng tới kết nối tri thức, thúc đẩy hành động, phản biện thực chất và đóng góp vào phát triển bền vững.

Chi tiết 6 vi phạm khiến Zalo bị phạt 810 triệu đồng

Chi tiết 6 vi phạm khiến Zalo bị phạt 810 triệu đồng

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG, đơn vị vận hành ứng dụng Zalo, với tổng số tiền 810 triệu đồng do nhiều hành vi vi phạm về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Tin tặc không còn chỉ nhắm tới việc gây tê liệt hệ thống để đòi tiền chuộc, mà ngày càng coi dữ liệu là tài sản có giá trị cao để khai thác lâu dài.

Tin tặc tấn công kép: Nằm vùng, đánh cắp rồi mới mã hóa

Ông Vũ Ngọc Sơn, Trưởng ban Công nghệ, Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia nhận định tin tặc có xu hướng tấn công kép, không vội mã hóa dữ liệu ngay khi xâm nhập mà sẽ nằm vùng lâu dài. Mục tiêu đánh cắp dữ liệu quan trọng nhằm bán, trao đổi hoặc khai thác trên các chợ đen.