Thí điểm dùng UAV rút ngắn chuỗi vận chuyển nông sản Điện Biên

Trước gợi ý của Thứ trưởng Bộ KHCN Bùi Hoàng Phương về thí điểm UAV vận chuyển nông sản tại Điện Biên nhằm rút ngắn chuỗi logistics, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho biết sẽ nghiên cứu triển khai, bảo đảm an toàn, tuân thủ pháp luật.

Ngày 4/3, tại Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030 giữa UBND tỉnh Điện Biên và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh hạ tầng bưu chính không còn đơn thuần là mạng lưới chuyển phát mà đã trở thành một cấu phần quan trọng của hạ tầng số quốc gia. Việc tích hợp bưu chính với hành chính công, tài chính số, thương mại điện tử và ứng dụng công nghệ mới như phương tiện vận chuyển không người lái UAV trong logistics là hướng đi phù hợp với xu thế phát triển.

Ông Phương cho rằng Điện Biên có đặc thù là tỉnh miền núi, biên giới, địa hình chia cắt mạnh nên việc phát huy mạng lưới bưu chính rộng khắp kết hợp ứng dụng công nghệ mới sẽ tạo ra bước chuyển quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đặc biệt, sau khi đoàn công tác tiến hành khảo sát thực tế tại các xã thuộc huyện Mường Ảng và Tuần Giáo, nơi có nhiều diện tích trồng mắc ca và địa hình đồi núi phức tạp, Thứ trưởng ghi nhận tiềm năng lớn trong việc ứng dụng UAV vào hoạt động logistics nông nghiệp. Ông đề cao vai trò của Bưu điện Việt Nam trong việc tiên phong nghiên cứu, thí điểm vận chuyển nông sản, nhất là sản phẩm mắc ca, từ khu vực thu hoạch tại nương, đồi đến cơ sở sơ chế, chế biến.

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương khảo sát và dựng giải pháp ứng dụng UAV cho thu hoạch chè shan tuyết tại Điện Biên, tích hợp với chuỗi logisitics và cung ứng. Ảnh: Bộ KHCN.

Việc ứng dụng UAV tại những khu vực giao thông khó khăn, quãng đường xa, độ dốc lớn sẽ góp phần rút ngắn thời gian vận chuyển, giảm chi phí, hạn chế hao hụt sau thu hoạch và nâng cao giá trị sản phẩm. Đây được xem là hướng đi phù hợp với điều kiện thực tiễn của Điện Biên, đồng thời mở ra mô hình kinh tế không gian tầm thấp gắn với chuyển đổi số nông nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Đoạt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nói chuyển đổi số không chỉ là nhiệm vụ công nghệ mà là giải pháp đột phá để tỉnh rút ngắn khoảng cách phát triển, nâng cao hiệu quả quản trị và chất lượng phục vụ nhân dân. Trong bối cảnh đó, mạng lưới bưu điện cơ sở chính là cánh tay nối dài của chính quyền, giúp đưa dịch vụ công, tài chính bưu chính và thương mại điện tử đến từng xã, từng bản.

UBND tỉnh Điện Biên và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ký kết Thỏa thuận hợp tác.

Ông Nguyễn Trường Giang, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cũng chia sẻ: "Tổng công ty định hướng nghiên cứu triển khai các giải pháp công nghệ mới, trong đó có ứng dụng UAV tại những địa bàn phù hợp, bảo đảm yêu cầu an toàn, tuân thủ quy định pháp luật và hiệu quả thực tiễn".

Tổng công ty giao Bưu điện tỉnh Điện Biên làm đầu mối phối hợp với các sở, ngành xây dựng kế hoạch thực hiện hằng năm gắn với mục tiêu và chỉ tiêu cụ thể, đồng thời duy trì cơ chế báo cáo, đánh giá định kỳ nhằm kiểm soát tiến độ và chất lượng triển khai.