Chủ của Facebook kiện một tài khoản quảng cáo ở Việt Nam vì lừa đảo

Meta đã nộp đơn kiện tài khoản quảng cáo Lý Văn Lâm tại Việt Nam, cáo buộc đối tượng chạy quảng cáo lừa đảo bằng hình thức mạo danh thương hiệu và dẫn người dùng vào trang web giả mạo.

Ngày 27/2, Meta (công ty mẹ của Facebook, Instagram, WhatsApp) công bố các biện pháp pháp lý nhằm triệt phá các mạng lưới quảng cáo lừa đảo, bao gồm khởi kiện chủ tài khoản quảng cáo tại Việt Nam có hành vi mạo danh thương hiệu và sử dụng thủ thuật công nghệ để chiếm đoạt tài sản người dùng.

Meta thông tin đối tượng Lý Văn Lâm đã chạy quảng cáo lừa đảo với lời mời chào các sản phẩm giảm giá “sốc” từ những thương hiệu nổi tiếng như Longchamp, với điều kiện người dùng phải hoàn thành một khảo sát. Khi tương tác với quảng cáo, người dùng sẽ bị chuyển hướng sang các website yêu cầu cung cấp thông tin thẻ tín dụng để “mua hàng”, nhưng thực tế cuối cùng không nhận được sản phẩm. Thẻ tín dụng của họ sau đó sẽ phát sinh các khoản thu định kỳ trái phép, một hình thức được gọi là lừa đảo thu phí định kỳ.

Bên cạnh biện pháp pháp lý, Meta cũng tiếp tục nâng cấp năng lực phát hiện “cloaking” bằng cách ứng dụng AI để phân tích chiêu trò này và nhận diện chính xác hơn các quảng cáo chuyển hướng đến website lừa đảo. Những công cụ này cũng giúp hệ thống nhanh chóng từ chối các quảng cáo vi phạm, đồng thời giúp Meta phản ứng kịp thời hơn khi người dùng báo cáo các quảng cáo bị nghi ngờ là lừa đảo.

Bên cạnh vụ kiện tại Việt Nam, Meta cũng tiến hành các hành động pháp lý đối với nhiều nhóm lừa đảo hoạt động tại Brazil và Trung Quốc. Những đối tượng này đã sử dụng hình ảnh và giọng nói được cắt ghép từ người nổi tiếng nhằm quảng bá các sản phẩm y tế chưa được cấp phép hoặc dụ dỗ người dùng tham gia các nhóm đầu tư giả mạo, còn gọi là chiêu trò celeb bait.

Meta cho biết đã xây dựng danh sách bảo vệ hơn 500.000 người nổi tiếng trên toàn cầu nhằm ngăn chặn tình trạng giả mạo hình ảnh phục vụ mục đích lừa đảo.

Meta cho biết riêng tại Việt Nam, trong nửa đầu năm 2025, Meta đã gỡ bỏ hơn 5,4 triệu nội dung trên Facebook và 14.000 nội dung trên Instagram do vi phạm chính sách về gian lận, lừa đảo và hành vi gây hiểu lầm. Hơn 116.000 tài khoản trên Facebook và 28.000 tài khoản trên Instagram đã bị đình chỉ do vi phạm, với 65% trên Facebook và 93% trên Instagram được phát hiện và gỡ bỏ tự động.

Trên phạm vi quốc tế, cùng thời gian này, Meta đã phát hiện và xử lý gần 12 triệu tài khoản liên kết với các trung tâm lừa đảo trên Facebook, Instagram và WhatsApp.

Gần đây, Meta đã gửi thư yêu cầu chấm dứt vi phạm tới 8 đối tác doanh nghiệp của Meta vì những đơn vị này đã cung cấp các dịch vụ mang tính lừa đảo, bao gồm dịch vụ khôi phục tài khoản và cho thuê quyền truy cập vào các tài khoản “đáng tin cậy” nhằm giúp khách hàng né tránh hệ thống kiểm duyệt của Meta. Meta sẽ cân nhắc các biện pháp pháp lý tiếp theo, bao gồm khởi kiện, nếu các bên liên quan không tuân thủ quy định.

Meta khẳng định đang rà soát hệ sinh thái đối tác doanh nghiệp và tích cực nâng cấp quy trình đánh giá nhằm cải thiện việc phê duyệt các đơn vị đủ điều kiện để gia nhập mạng lưới đối tác này.