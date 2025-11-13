Giá vàng SJC tăng, cách một mốc kỷ lục 1.300.000 đồng/lượng

VietTimes - Giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 151.300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 153.300.000 đồng/lượng, tăng 1.300.000 đồng/lượng so với hôm 12/11.

Tiến sát mốc kỷ lục

Sáng 13/11, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 151.300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 153.300.000 đồng/lượng, tăng 1.300.000 đồng/lượng so với hôm 12/11. Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2.000.000 đồng/lượng.

Với cột mốc hiện tại, giá vàng SJC bán ra chỉ còn cách mốc cao kỷ lục 154.600.000 đồng/lượng thiết lập hồi tháng 10 là 1.300.000 đồng/lượng. Giá vàng SJC bán ra hôm nay cũng là mốc cao nhất kể từ ngày 28/10, thời điểm giá vàng SJC giảm xuống còn hơn 145.100.000 đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 149.000.000 – 151.500.000 đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2.500.000 đồng/lượng, tăng 1.700.000 đồng/lượng so với phiên 12/11.

Giá vàng miếng SJC so với thế giới. Ảnh: Tiến Dũng

Giá vàng nhẫn hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 149.500.000 – 152.500.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, tăng 1.000.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 148.800.000 – 151.800.000 đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng so với ngày 12/11.

Diễn biến giá vàng thế giới

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 13/11 giao dịch ở mức 4.189 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.381 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 133.300.000 đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), tăng 1.900.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Mức chênh lệch giữa bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 20.000.000 đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng được hỗ trợ mạnh mẽ bởi kỳ vọng ngày càng tăng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sắp tiến hành cắt giảm lãi suất. Dữ liệu từ khu vực tư nhân đã củng cố niềm tin này khi cho thấy các công ty Mỹ đã cắt giảm trung bình 11.250 việc làm mỗi tuần trong bốn tuần kết thúc vào ngày 25 tháng 10.

Sự yếu kém rõ rệt của thị trường lao động đã tạo thêm động lực cho khả năng Fed giảm lãi suất thêm nữa, với các nhà giao dịch hiện đang định giá khoảng 68% khả năng cắt giảm 25 điểm cơ bản vào tháng tới.

Trong khi đó, các nhà đầu tư đang chờ đợi một loạt dữ liệu kinh tế chính thức sắp được công bố, khi chính phủ Mỹ có động thái chấm dứt tình trạng đóng cửa dài nhất từ trước đến nay. Việc khởi động lại chính phủ liên bang, dự kiến diễn ra trong vòng vài ngày sau khi Thượng viện phê duyệt biện pháp tài trợ tạm thời, có thể làm giảm bớt một số bất ổn kinh tế và làm giảm nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn như vàng.

Giá Bitcoin giảm 0,8%

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 102.493 USD/BTC, giảm 0,8% trong vòng 24h qua.

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 82 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 2.044 tỷ USD chiếm 57,1% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 6 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng giảm so với 24 giờ trước đó.