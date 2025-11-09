Giá vàng thế giới hôm nay biến động thế nào?

Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.358 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 127.000.000 đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).

Diễn biến giá vàng thế giới

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 9/11 giao dịch ở mức 4.001 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.358 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 127.000.000 đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), đi ngang so với hôm qua.

Mức chênh lệch giữa bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 21.400.000 đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC so với thế giới. Ảnh: Tiến Dũng

Theo Trading Economics, chỉ số tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan đã giảm xuống mức thấp thứ hai từng được ghi nhận, phản ánh mối lo ngại ngày càng sâu sắc về tác động kinh tế của việc chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài kỷ lục. Các báo cáo khác cũng vẽ nên một bức tranh u ám: số lượng nhân viên bị sa thải trong tháng 10 đã tăng lên mức cao nhất trong 20 năm và các báo cáo từ khu vực tư nhân báo hiệu tình trạng mất việc làm có thể tiếp diễn.

Những thông tin tiêu cực về kinh tế đã khiến các nhà giao dịch tăng cường đặt cược vào khả năng Fed nới lỏng chính sách. Thị trường hiện thấy hơn 70% khả năng lãi suất sẽ được cắt giảm 0,25 điểm vào tháng tới, tăng từ mức 60% của ngày hôm trước. Tuy nhiên, những kỳ vọng này đã bị điều chỉnh bởi luận điệu từ các quan chức Fed và dữ liệu việc làm ADP cùng chỉ số dịch vụ ISM mạnh hơn được công bố vào đầu tuần.

Đồng thời, đồng USD yếu hơn cũng thúc đẩy giá vàng, trong khi sự bất ổn kinh tế và chính trị dai dẳng vẫn tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ nhu cầu trú ẩn an toàn toàn cầu.

Giá Bitcoin giảm 0,9%

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 101.729 USD/BTC, giảm 0,9% trong vòng 24h qua.

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 89 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 2.029 tỷ USD chiếm 57,3% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có tới 9 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng giảm so với 24 giờ trước đó.