Ấn vào đây để nhận tin thông báo mới nhất từ Viettimes.vn

 RSS Mobile
  • Theo dõi chúng tôi:

Kinh tế - Dữ liệu

Bất động sản Dữ liệu Kinh Doanh

Giá vàng thế giới hôm nay biến động thế nào?

Tiến Dũng
Tiến Dũng
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.358 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 127.000.000 đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).

Diễn biến giá vàng thế giới

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 9/11 giao dịch ở mức 4.001 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.358 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 127.000.000 đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), đi ngang so với hôm qua.

Mức chênh lệch giữa bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 21.400.000 đồng/lượng.

GIÁ VÀNG TRONG NƯỚC VÀ THẾ GIỚI (40).png
Giá vàng miếng SJC so với thế giới. Ảnh: Tiến Dũng

Theo Trading Economics, chỉ số tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan đã giảm xuống mức thấp thứ hai từng được ghi nhận, phản ánh mối lo ngại ngày càng sâu sắc về tác động kinh tế của việc chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài kỷ lục. Các báo cáo khác cũng vẽ nên một bức tranh u ám: số lượng nhân viên bị sa thải trong tháng 10 đã tăng lên mức cao nhất trong 20 năm và các báo cáo từ khu vực tư nhân báo hiệu tình trạng mất việc làm có thể tiếp diễn.

Những thông tin tiêu cực về kinh tế đã khiến các nhà giao dịch tăng cường đặt cược vào khả năng Fed nới lỏng chính sách. Thị trường hiện thấy hơn 70% khả năng lãi suất sẽ được cắt giảm 0,25 điểm vào tháng tới, tăng từ mức 60% của ngày hôm trước. Tuy nhiên, những kỳ vọng này đã bị điều chỉnh bởi luận điệu từ các quan chức Fed và dữ liệu việc làm ADP cùng chỉ số dịch vụ ISM mạnh hơn được công bố vào đầu tuần.

Đồng thời, đồng USD yếu hơn cũng thúc đẩy giá vàng, trong khi sự bất ổn kinh tế và chính trị dai dẳng vẫn tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ nhu cầu trú ẩn an toàn toàn cầu.

Giá Bitcoin giảm 0,9%

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 101.729 USD/BTC, giảm 0,9% trong vòng 24h qua.

Capture.PNG
Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 89 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 2.029 tỷ USD chiếm 57,3% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có tới 9 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng giảm so với 24 giờ trước đó.

Từ khoá:

Giá vàng Giá Bitcoin

bài liên quan

Tin nổi bật

Có thể bạn quan tâm

Bóc trần thủ đoạn luân chuyển vốn trái phiếu của Novaland

Nhiều rủi ro từ thị trường trái phiếu: Bóc trần thủ đoạn luân chuyển vốn trái phiếu của Novaland

Hàng nghìn tỷ đồng trái phiếu của Novaland được luân chuyển qua nhiều công ty, thực hiện loạt thương vụ M&A trước khi đổ về Công ty Kinh doanh nhà Nova. Mục đích của hành trình “lòng vòng” dòng tiền này là gì?

Ảnh minh họa

Đề xuất không cho doanh nghiệp bỏ cọc được đấu giá đất

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) cho rằng quy định chỉ cấm cá nhân bỏ cọc là chưa đủ sức răn đe, khi thực tế phần lớn vi phạm đến từ doanh nghiệp. Do đó, đơn vị kiến nghị mở rộng lệnh cấm sang tổ chức, nâng mức tiền đặt trước lên tối đa 50%.

Giá vàng hôm nay.

Giá vàng hôm nay 2/11

VietTimes - Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.345 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 127.500.000 đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), đi ngang so với hôm qua.

Coteccons hoàn thành 42% kế hoạch lợi nhuận năm sau 1 quý

Coteccons báo lãi kỷ lục, hệ số nợ cao

Quý I năm tài chính 2026, Công ty CP Xây dựng Coteccons (HoSE: CTD) ghi nhận mức lãi sau thuế cao nhất kể từ năm 2019 đến nay, đạt 295 tỷ đồng, tăng gấp 3,1 lần so với cùng kỳ năm trước.