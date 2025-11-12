Giá vàng SJC hôm nay giao dịch ở mốc 152.000.000 đồng/lượng

VietTimes - Giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 150.000.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 152.000.000 đồng/lượng, đi ngang so với hôm qua 11/11.

Sáng 12/11, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 150.000.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 152.000.000 đồng/lượng, đi ngang so với hôm 11/11.

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2.000.000 đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 147.300.000 – 149.800.000 đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2.500.000 đồng/lượng, đi ngang so với phiên 11/11.

Giá vàng miếng SJC so với thế giới. Ảnh: Tiến Dũng

Giá vàng nhẫn hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 148.500.000 – 151.500.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng,đi ngang so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 149.300.000 – 152.300.000 đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, đi ngang so với ngày 11/11.

Diễn biến giá vàng thế giới

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 12/11 giao dịch ở mức 4.132 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.373 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 131.400.000 đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), giảm 100.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Mức chênh lệch giữa bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 20.600.000 đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng vẫn được hỗ trợ mạnh mẽ bởi kỳ vọng ngày càng gia tăng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sắp tiến hành cắt giảm lãi suất. Cụ thể, dữ liệu từ khu vực tư nhân cho thấy các công ty Hoa Kỳ đã cắt giảm trung bình 11.250 việc làm mỗi tuần trong bốn tuần kết thúc vào ngày 25 tháng 10.

Sự yếu kém rõ rệt đang diễn ra trên thị trường lao động này đã tạo thêm dư địa và củng cố lập luận cho việc Fed giảm lãi suất thêm nữa. Hiện tại, các nhà giao dịch đang định giá khoảng 68% khả năng Fed sẽ thực hiện cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng tới.

Các nhà đầu tư cũng đang chờ đợi một làn sóng dữ liệu kinh tế chính thức khi chính phủ Mỹ có động thái chấm dứt thời gian đóng cửa dài nhất từ trước đến nay. Việc khởi động lại chính phủ liên bang, dự kiến diễn ra trong vòng vài ngày sau khi Thượng viện phê duyệt biện pháp tài trợ tạm thời, có khả năng làm giảm bớt một số bất ổn kinh tế và có thể làm giảm nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn như vàng.

Tuy nhiên, bất chấp những diễn biến này, vàng vẫn đang trên đà đạt hiệu suất hàng năm mạnh nhất kể từ năm 1979, minh chứng cho vị thế vững chắc của kim loại quý trong môi trường kinh tế hiện tại.

Giá Bitcoin giảm 3,1%

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 103.306 USD/BTC, giảm 3,1% trong vòng 24h qua.

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 102 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 2.060 tỷ USD chiếm 57,2% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, cả 10 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng giảm so với 24 giờ trước đó.