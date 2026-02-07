Những tính năng mới đáng chú ý trên bản cập nhật iOS 26

Sau một thời gian ra mắt hệ điều hành iOS 26 với giao diện Liquid Glass hoàn toàn mới, Apple đã tiếp tục tung ra các bản cập nhật nhỏ từ iOS 26.1 đến iOS 26.2.1 nhằm tối ưu hóa trải nghiệm người dùng. Những bổ sung này không chỉ mang lại sự tiện lợi trong sinh hoạt hàng ngày mà còn giải quyết triệt để các vấn đề về bảo mật và khả năng tương tác. Dưới đây là năm tính năng tiêu biểu vừa được tích hợp mà bạn có thể đã bỏ lỡ trên chiếc điện thoại của mình.

Tính năng mới của AirDrop. Ảnh: BGR.

Đầu tiên là việc bổ sung mã xác thực AirDrop cho những người gửi không có trong danh bạ. Từ lâu, tính năng chia sẻ tệp này thường bị lợi dụng để gửi các yêu cầu rác khi người dùng để chế độ công khai. Giờ đây với phiên bản iOS 26.2, khi một thiết bị lạ muốn gửi dữ liệu, hệ thống sẽ yêu cầu người nhận cung cấp một mã xác minh gồm bốn chữ số. Người gửi phải nhập đúng mã này thì quá trình chuyển tệp mới được bắt đầu. Cải tiến này giúp người dùng kiểm soát hoàn toàn việc nhận dữ liệu từ người lạ mà vẫn giữ được sự liền mạch khi trao đổi với bạn bè hay người thân.

Các tùy chỉnh của Liquid Glass. Ảnh: BGR.

Tiếp theo là khả năng tùy biến sâu hơn cho giao diện Liquid Glass vốn đang gây ra nhiều tranh luận. Apple đã lắng nghe phản hồi của người dùng bằng cách cung cấp hai lựa chọn hiển thị là Clear và Tinted trong phần cài đặt màn hình. Chế độ Clear giữ nguyên hiệu ứng trong suốt và phản chiếu mặc định, trong khi Tinted giúp giao diện trở nên mờ đục và dịu mắt hơn. Đặc biệt trên màn hình khóa, người dùng hiện đã có thể điều chỉnh độ trong suốt của đồng hồ thông qua một thanh trượt vật lý. Điều này giúp cân bằng giữa tính thẩm mỹ của thiết kế kính lỏng và khả năng đọc giờ rõ ràng trong mọi điều kiện ánh sáng.

Một thay đổi quan trọng khác nằm ở ứng dụng Reminders với tính năng báo động cho các lời nhắc khẩn cấp. Trước đây, các lời nhắc thường bị trôi qua do âm thanh thông báo quá nhỏ và giống với các ứng dụng khác. Với tùy chọn Urgent mới, điện thoại sẽ phát ra âm thanh báo động liên tục tương tự như đồng hồ báo thức nhưng hiển thị dưới tông màu xanh dương đặc trưng. Tính năng này đảm bảo bạn sẽ không bao giờ bỏ lỡ những công việc quan trọng có tính nhạy cảm về thời gian. Người dùng có thể dễ dàng đặt lại lịch hoặc tạm dừng báo thức ngay từ màn hình khóa một cách nhanh chóng.

Tính năng nhấp nháy màn hình khi có thông báo. Ảnh: BGR.

Bên cạnh đó, Apple cũng giới thiệu tính năng nháy sáng màn hình để thông báo thay vì chỉ sử dụng đèn LED ở mặt lưng. Trong môi trường ồn ào như nhà hàng hay chợ, việc chỉ dựa vào nhạc chuông hoặc đèn flash phía sau đôi khi không hiệu quả nếu điện thoại đang được đặt ngửa. Khi kích hoạt tính năng này trong phần trợ năng, toàn bộ màn hình iPhone sẽ bừng sáng trong khoảng một giây mỗi khi có cuộc gọi hoặc tin nhắn đến. Người dùng có thể tùy chỉnh để màn hình và đèn flash nháy cùng lúc hoặc riêng biệt tùy theo thói quen sử dụng cá nhân để tăng cường khả năng nhận diện thông báo.

Cuối cùng là sự xuất hiện của bản cập nhật iOS 26.2.1 để hỗ trợ thiết bị theo dõi AirTag 2 vừa được Apple ra mắt vào cuối tháng một. Thế hệ AirTag mới sở hữu chip Ultra Wideband và Bluetooth cải tiến giúp tăng phạm vi tìm kiếm chính xác thêm 50%. Loa tích hợp trên thiết bị cũng được nâng cấp âm lượng để người dùng dễ dàng nghe thấy từ xa. Để sử dụng những tính năng vượt trội này, người dùng bắt buộc phải cập nhật lên phiên bản phần mềm mới nhất. Việc kết nối AirTag 2 diễn ra vô cùng đơn giản và nhanh chóng thông qua ứng dụng Find My, mang lại sự an tâm tuyệt đối trong việc quản lý tài sản cá nhân.

Theo BGR