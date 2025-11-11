Giá vàng SJC hôm nay tăng 2.400.000 đồng/lượng

VietTimes - Giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 150.000.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 152.000.000 đồng/lượng, tăng 2.400.000 đồng/lượng so với hôm 10/11.

Sáng 11/11, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 150.000.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 152.000.000 đồng/lượng, tăng 2.400.000 đồng/lượng so với hôm 10/11.

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2.000.000 đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 147.300.000 – 149.800.000. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2.500.000 đồng/lượng, tăng 2.600.000 đồng/lượng so với phiên 10/11.

Giá vàng miếng SJC so với thế giới. Ảnh: Tiến Dũng

Giá vàng nhẫn hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 148.500.000 – 151.500.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, tăng 2.500.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch tuần trước.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 149.300.000 – 152.300.000 đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, tăng 3.500.000 đồng/lượng so với ngày 8/11.

Diễn biến giá vàng thế giới

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 10/11 giao dịch ở mức 4.136 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.373 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 131.500.000 đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), tăng 3.300.000 đồng/lượng so với tuần trước.

Mức chênh lệch giữa bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 20.500.000 đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng giao ngay đã tăng lên trên ngưỡng 4.130 USD/ounce, thiết lập mức cao nhất trong ba tuần, khi bất ổn kinh tế ngày càng gia tăng tại Mỹ đã thúc đẩy mạnh mẽ kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong thời gian tới.

Các dữ liệu được công bố tuần trước đã vẽ nên một bức tranh u ám về nền kinh tế, cho thấy tình trạng mất việc làm trong tháng 10, đặc biệt là trong các lĩnh vực chính phủ và bán lẻ, trong khi tâm lý người tiêu dùng đã giảm xuống mức thấp nhất trong ba năm rưỡi vào đầu tháng 11.

Trước tình hình này, các nhà giao dịch đang định giá khoảng 64% khả năng Fed sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản vào tháng 12. Thậm chí, Thống đốc Fed Stephen Miran còn công khai ủng hộ một đợt cắt giảm lớn hơn nửa điểm phần trăm trong bối cảnh lạm phát giảm và thất nghiệp gia tăng.

Ở một diễn biến tích cực hơn, Thượng viện Mỹ đã thông qua một biện pháp để mở cửa trở lại chính phủ liên bang sau 40 ngày đóng cửa kéo dài kỷ lục. Thông tin này có khả năng làm giảm bớt một phần nhu cầu trú ẩn an toàn đối với vàng trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, về dài hạn, kim loại quý được dự báo sẽ còn tăng trưởng mạnh. Ngân hàng tư nhân JP Morgan dự đoán rằng giá vàng có thể vượt quá 5.000 USD một ounce vào năm tới, phần lớn được hỗ trợ bởi hoạt động mua vào liên tục của các ngân hàng trung ương tại các thị trường mới nổi.

Giá Bitcoin tăng 0,2%

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 106.188 USD/BTC, tăng 0,2% trong vòng 24h qua.

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 94 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 2.118 tỷ USD chiếm 57,3% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 6 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng tăng so với 24 giờ trước đó.