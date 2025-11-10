Giá vàng SJC hôm nay tăng 1.200.000 đồng/lượng

VietTimes - Giá vàng miếng SJC ở mức 147.600.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 149.600.000 đồng/lượng, tăng 1.200.000 đồng/lượng so với hôm 8/11.

Sáng 10/11, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 147.600.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 149.600.000 đồng/lượng, tăng 1.200.000 đồng/lượng so với hôm 8/11.

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2.000.000 đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 145.700.000 – 147.200.000. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2.500.000 đồng/lượng, tăng 1.400.000 đồng/lượng so với phiên 8/11.

Giá vàng miếng SJC so với thế giới. Ảnh: Tiến Dũng

Giá vàng nhẫn hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 146.000.000 – 149.000.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, tăng 1.000.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch tuần trước.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 145.800.000 – 148.800.000 đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, đi ngang so với ngày 8/11.

Diễn biến giá vàng thế giới

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 10/11 giao dịch ở mức 4.045 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.358 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 128.200.000 đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), tăng 1.200.000 đồng/lượng so với tuần trước.

Mức chênh lệch giữa bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 21.400.000 đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng giao ngay đã tăng hơn 1% lên mức khoảng 4.050 USD/ounce trong phiên giao dịch đầu tuần, thiết lập mức cao nhất trong hai tuần qua. Đà tăng này diễn ra trong bối cảnh lo ngại ngày càng gia tăng về sức khỏe của nền kinh tế Mỹ. Kim loại quý cũng được hưởng lợi từ sự thoái lui của đồng USD, yếu tố giúp các hàng hóa được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên rẻ hơn và hấp dẫn hơn đối với người mua nước ngoài.

Sự lo lắng của thị trường được củng cố bởi dữ liệu tuần trước, khi chỉ số tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần ba năm rưỡi, phản ánh tác động tiêu cực của việc chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài kỷ lục. Dù vậy, thị trường đón nhận tín hiệu tích cực khi Thượng viện Mỹ dường như đang tiến gần đến việc thông qua một thỏa thuận để mở cửa lại chính phủ, với đủ số thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ được cho là ủng hộ gói này.

Về mặt chính sách tiền tệ, thị trường vẫn đang chia rẽ về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có cắt giảm lãi suất vào tháng 12 hay không. Hiện tại, các nhà giao dịch vẫn đánh giá khoảng 67% khả năng Fed sẽ giảm lãi suất 0,25 điểm, không đổi so với mức định giá cuối tuần trước.

Giá Bitcoin tăng 3,8%

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 105.846 USD/BTC, tăng 3,8% trong vòng 24h qua.

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 121 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 2.111 tỷ USD chiếm 57,4% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có tới 9 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng tăng so với 24 giờ trước đó.