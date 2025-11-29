Giá vàng SJC hôm nay tăng 800.000 đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 152,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 154,9 triệu đồng/lượng, tăng 800.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Vàng miếng, vàng nhẫn đều tăng giá

Sáng 29/11, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 152,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 154,9 triệu đồng/lượng, tăng 800.000 đồng/lượng so với hôm qua. Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 150,6 – 153,1 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2,5 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng so với phiên 28/11.

Giá vàng miếng SJC so với thế giới. Ảnh: Tiến Dũng.

Giá vàng nhẫn hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 149,8 – 152,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, đi ngang so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 150,3 – 153,3 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng so với ngày 28/11.

Vàng thế giới tăng nhẹ

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 29/11 giao dịch ở mức 4.219 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.412 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 134,4 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), tăng 2.400.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 20,6 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng giao ngay đã tăng mạnh qua ngưỡng 4.220 USD/ounce, thiết lập mức cao nhất trong một tháng và đang trên đà ghi nhận tháng tăng giá thứ tư liên tiếp. Đà tăng này phản ánh việc thị trường đang định giá khả năng rất cao về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ thực hiện cắt giảm lãi suất vào tháng 12.

Những phát biểu ôn hòa từ một số quan chức Fed cùng với việc công bố các dữ liệu kinh tế bị trì hoãn cho thấy sự yếu kém của nền kinh tế Mỹ đã củng cố mạnh mẽ kỳ vọng nới lỏng chính sách. Đáng chú ý, ông Kevin Hassett, ứng cử viên hàng đầu được đồn đoán thay thế Chủ tịch Fed Jerome Powell, cũng đã phát tín hiệu ủng hộ việc hạ lãi suất, nâng tỷ lệ cắt giảm 25 điểm cơ bản vào tháng tới lên hơn 80%. Điều này đồng thời thúc đẩy các nhà giao dịch định giá khoảng ba lần cắt giảm lãi suất nữa vào cuối năm 2026.

Việc mua mạnh của các ngân hàng trung ương và dòng vốn phi chính phủ liên tục đổ vào các quỹ ETF đã làm tăng nhu cầu bền vững đối với kim loại quý. Kết hợp với lợi suất thực tế giảm, những yếu tố này đang củng cố cho những gì có thể là hiệu suất hàng năm mạnh nhất của vàng kể từ năm 1979.

Bitcoin tăng giá

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 91.136 USD/BTC, tăng 0,3% trong vòng 24h qua.

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 92 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.818 tỷ USD chiếm 57,2% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 5 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng giảm so với 24 giờ trước đó.