Giá vàng SJC hôm nay tăng 500.000 đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 151,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 153,4 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Giá vàng miếng vàng nhẫn đều tăng

Sáng 27/11, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 151,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 153,4 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng so với hôm qua. Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 149 – 151,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2,5 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng so với phiên 26/11.

Giá vàng miếng SJC so với thế giới. Ảnh: Tiến Dũng

Giá vàng nhẫn hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 149,4 – 152,4 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 150 – 153 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng so với ngày 26/11.

Vàng thế giới tăng nhẹ

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 26/11 giao dịch ở mức 4.153 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.386 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 131,9 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), tăng 100.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 21,5 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng đã tiếp tục tăng nhẹ, đạt mức cao nhất trong gần hai tuần. Đà tăng này được thúc đẩy mạnh mẽ bởi kỳ vọng về chính sách nới lỏng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), yếu tố đã làm giảm giá trị của đồng đô la và cắt giảm chi phí cơ hội khi nắm giữ vàng thỏi không sinh lời.

Thị trường tương lai và tiền tệ hiện đang đặt tỷ lệ cược Fed cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 12 lên trên 80%. Đặc biệt, báo cáo cho rằng ông Kevin Hassett là ứng cử viên hàng đầu cho chức chủ tịch Fed đã càng củng cố thêm kỳ vọng về một chính sách tiền tệ dễ dàng hơn trong tương lai.

Mặc dù các dữ liệu kinh tế có sự không đồng đều với số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu thấp hơn dự kiến và đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền mạnh hơn nhưng nhìn chung vẫn phù hợp với kịch bản nới lỏng chính sách. Các nhà giao dịch tiếp tục ưu tiên chuỗi chỉ số nhu cầu yếu nói chung và các bình luận ôn hòa từ quan chức Fed khi đánh giá lộ trình lãi suất.

Tuy nhiên, đà tăng của vàng đã bị hạn chế bởi các dấu hiệu làm dịu căng thẳng địa chính trị, đặc biệt sau các báo cáo về kế hoạch hòa bình tạm thời cho Ukraine. Điều này đã làm giảm tính cấp thiết của việc mua vào vàng như một tài sản trú ẩn an toàn, kìm hãm kim loại quý không tăng giá quá mạnh.

Bitcoin tiếp đà tăng giá

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 90.728 USD/BTC, tăng 3,2% trong vòng 24h qua.

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 103 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.810 tỷ USD chiếm 57,2% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 9 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng tăng so với 24 giờ trước đó.