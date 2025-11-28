Giá vàng có thể lập đỉnh 4.900 USD/ounce vào năm 2026, theo các dự báo

Nhiều ngân hàng lớn như Deutsche Bank, Goldman Sachs và Bank of America dự báo giá vàng có thể đạt 4.900–5.000 USD/ounce vào năm 2026.

Nhiều ngân hàng lớn dự báo giá vàng sẽ thoát khỏi đợt điều chỉnh gần đây và vươn lên mức cao nhất mọi thời đại trong năm tới, nhờ nhu cầu mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục cắt giảm lãi suất, qua đó hỗ trợ thị trường.

Ngân hàng Deutsche Bank đã nâng dự báo giá vàng trung bình năm 2026 lên 4.450 USD/ounce từ mức 4.000 USD trước đó, đồng thời ước tính biên độ giao dịch hàng năm từ 3.950 USD đến 4.950 USD, theo báo cáo nghiên cứu công bố trong tuần này.

Ông Michael Hsueh, chuyên gia phân tích của ngân hàng, nhận định rằng “dòng tiền của nhà đầu tư đang ổn định trở lại và các yếu tố kỹ thuật cho thấy quá trình điều chỉnh vị thế đã hoàn tất”.

Ông cho biết thêm rằng “tăng trưởng tổng thể của nhu cầu đang vượt cung”, với dữ liệu quý III cho thấy “ngân hàng trung ương tiếp tục mua vào”.

Dự báo này được đưa ra trong bối cảnh giá vàng đang hồi phục sau cú lao dốc mạnh vào tháng trước từ mức kỷ lục hơn 4.380 USD/ounce. Thị trường kim loại quý đã chứng kiến một đợt tăng lịch sử đầu năm nay, khi làn sóng mua vào của các ngân hàng trung ương toàn cầu đẩy giá lên cùng với nhu cầu mạnh từ các nhà đầu tư tìm kiếm tài sản trú ẩn giữa bối cảnh căng thẳng địa chính trị và lo ngại về sự ổn định dài hạn của đồng USD.

Vào trưa 28/11, giá vàng giao ngay đứng ở mức 4.188 USD/ounce.

Ông Daan Struyven, đồng đứng đầu bộ phận nghiên cứu hàng hóa toàn cầu tại Goldman Sachs, cho biết ngân hàng dự báo giá vàng sẽ tăng gần 20% và đạt 4.900 USD/ounce vào cuối năm tới.

Ông nói trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg hôm thứ Tư tuần này rằng “hai động lực của đợt tăng giá năm 2025, theo chúng tôi, sẽ lặp lại trong năm 2026”.

Ông Struyven dẫn chứng lượng mua vào của các ngân hàng trung ương đã tăng lên đáng kể kể từ khi tài sản của Nga bị đóng băng năm 2022, cùng với kỳ vọng Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất trong năm tới, giúp giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lợi như vàng.

“Chúng tôi nhận được sự hỗ trợ từ cả lượng mua của ngân hàng trung ương lẫn nhà đầu tư tư nhân”, ông nói thêm.

Fed đã nối lại chu kỳ cắt giảm lãi suất vào tháng 9, sau khi đã hạ hai lần 0,25 điểm phần trăm trong năm nay. Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường đánh giá hơn 80% khả năng Fed sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất tại cuộc họp chính sách tháng tới.

Ngân hàng trung ương Trung Quốc đã kéo dài chuỗi mua vàng sang tháng thứ 12 liên tiếp trong tháng 10 vừa qua, theo dữ liệu chính thức mới nhất, với việc bổ sung thêm 30.000 ounce, nâng tổng dự trữ vàng lên 74,09 triệu ounce, tương đương 297,2 tỷ USD.

Trong báo cáo hồi cuối tháng 10, Bank of America cũng dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong năm tới, thậm chí có thể lên tới 5.000 USD/ounce.

Ông Michael Widmer, trưởng bộ phận nghiên cứu kim loại của ngân hàng, cho biết dù thị trường đã rơi vào trạng thái quá mua dẫn tới đợt điều chỉnh vừa qua, lịch sử cho thấy giá thường hồi phục sau đó.

Ông viết rằng “mức tăng của đợt tăng giá hiện nay không hề bất thường nếu so với các thị trường giá lên của vàng từ năm 1970”. Các đợt giảm khoảng 10% là điều thường thấy, ông nói thêm, và kim loại quý này “thường bật tăng mạnh sau đó”.

