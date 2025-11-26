Giá vàng SJC hôm nay 26/11 cao hơn vàng thế giới 19,6 triệu đồng mỗi lượng

Vàng miếng và vàng nhẫn trong đi ngang

Sáng 26/11, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 150,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 152,9 triệu đồng/lượng, đi ngang so với hôm qua. Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 148,5 – 151 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2,5 triệu đồng/lượng, đi ngang so với phiên 25/11.

Giá vàng miếng SJC so với thế giới. Ảnh: Tiến Dũng

Giá vàng nhẫn hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 148,7 – 151,7 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 149,6 – 152,6 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng so với ngày 25/11.

Vàng thế giới tăng nhẹ

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 26/11 giao dịch ở mức 4.150 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.386 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 131,8 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), tăng 100.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 19,6 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng giao ngay đã ổn định quanh mức 4.150 USD/ounce, đạt mức cao nhất kể từ giữa tháng 11, khi một loạt dữ liệu kinh tế của Mỹ được công bố yếu hơn dự kiến đã củng cố mạnh mẽ kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 12.

Cụ thể, doanh số bán lẻ của Mỹ trong tháng 9 chỉ tăng 0,2%, chậm hơn nhiều so với mức tăng 0,6% của tháng 8 và không đạt được dự báo tăng 0,4%. Đồng thời, báo cáo của ADP cho thấy các nhà tuyển dụng tư nhân đã cắt giảm trung bình 13.500 việc làm mỗi tuần trong bốn tuần kết thúc vào ngày 8 tháng 11, một sự suy giảm đáng kể so với các tuần trước đó, báo hiệu thị trường lao động đang yếu đi. Trong khi đó, số liệu giá sản xuất lại cho thấy áp lực lạm phát vẫn ở mức phù hợp với kỳ vọng.

Kim loại quý đã tăng mạnh gần 2% sau khi Thống đốc Fed Christopher Waller công khai lên tiếng ủng hộ việc cắt giảm lãi suất vào tháng 12, với lý do thị trường lao động tiếp tục suy yếu. Bình luận của ông Waller đã lặp lại quan điểm được chia sẻ gần đây bởi Chủ tịch Fed San Francisco Mary Daly và Chủ tịch Fed New York John Williams. Hiện tại, thị trường đang đánh giá xác suất hơn 80% cho việc Fed thực hiện cắt giảm 25 điểm cơ bản vào tháng tới.

Giá Bitcoin tăng 0,4%

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 88.087 USD/BTC, tăng 0,4% trong vòng 24h qua.

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 82 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.767 tỷ USD chiếm 57,1% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 8 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng tăng so với 24 giờ trước đó.