Giá vàng SJC hôm nay tăng 800.000 đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 152,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 154,2 triệu đồng/lượng, tăng 800.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Vàng miếng, vàng nhẫn đều tăng giá

Sáng 28/11, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 152,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 154,2 triệu đồng/lượng, tăng 800.000 đồng/lượng so với hôm qua. Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 149,7 – 152,2 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2,5 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng/lượng so với phiên 27/11.

Giá vàng miếng SJC so với thế giới. Ảnh: Tiến Dũng

Giá vàng nhẫn hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 149,8 – 152,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 150,8 – 153,8 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 800.000 đồng/lượng so với ngày 27/11.

Vàng thế giới tăng nhẹ

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 26/11 giao dịch ở mức 4.157 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.412 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 132 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), tăng 100.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 22,2 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng giao ngay tiếp tục tăng nhẹ và đang trên đà ghi nhận tháng tăng giá thứ tư liên tiếp. Đà tăng mạnh mẽ này phản ánh sự tự tin ngày càng cao của các nhà đầu tư về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ thực hiện cắt giảm lãi suất vào tháng 12.

Một loạt các nhận xét từ các quan chức Fed ủng hộ việc nới lỏng tiền tệ hơn nữa, cùng với các dữ liệu kinh tế bị trì hoãn cho thấy sự yếu kém của nền kinh tế Mỹ, đã củng cố vững chắc kỳ vọng này. Đáng chú ý, ông Kevin Hassett, người được coi là ứng cử viên hàng đầu thay thế Chủ tịch Fed Jerome Powell, đã lặp lại sự ủng hộ của Tổng thống Trump đối với việc giảm lãi suất.

Kết quả là, thị trường hiện định giá hơn 80% khả năng Fed sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản vào tháng tới, một sự gia tăng mạnh mẽ so với mức chỉ 30% của một tuần trước đó. Các nhà đầu tư còn đang định giá khả năng ba lần cắt giảm lãi suất bổ sung vào cuối năm 2026.

Với những yếu tố hỗ trợ từ chính sách tiền tệ và nhu cầu trú ẩn an toàn, kim loại quý này đang sẵn sàng cho hiệu suất hàng năm mạnh nhất kể từ năm 1979, được hậu thuẫn bởi hoạt động mua mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương và dòng vốn phi chính phủ liên tục đổ vào các quỹ ETF.

Bitcoin giảm nhẹ

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 90.817 USD/BTC, giảm 0,7% trong vòng 24h qua.

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 94 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.812 tỷ USD chiếm 57,2% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 9 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng giảm so với 24 giờ trước đó.