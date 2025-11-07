Giá vàng SJC hôm nay tăng 900.000 đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 146.400.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 148.400.000 đồng/lượng, tăng 900.000 đồng/lượng so với hôm 6/11.

Sáng 7/11, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 146.400.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 148.400.000 đồng/lượng, tăng 900.000 đồng/lượng so với hôm 6/11.

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2.000.000 đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 143.300.000 – 145.800.000. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2.500.000 đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng so với phiên 6/11.

Giá vàng miếng SJC so với thế giới. Ảnh: Tiến Dũng

Giá vàng nhẫn hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 145.000.000 – 148.000.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, tăng 1.200.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 145.800.000 – 148.800.000 đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, tăng 1.000.000 đồng/lượng so với ngày 6/11.

Diễn biến giá vàng thế giới

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 7/11 giao dịch ở mức 4.001 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.358 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 127.000.000 đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), tăng 700.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Mức chênh lệch giữa bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 21.400.000 đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng tiếp tục nới rộng đà tăng từ phiên trước. Kim loại quý được hỗ trợ bởi bức tranh thị trường lao động Mỹ mong manh, điều này làm tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ, qua đó làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ một tài sản không sinh lời như vàng thỏi.

Bảng lương tư nhân trong tháng 10 cho thấy mức tăng khiêm tốn 42.000 việc làm, nhưng dữ liệu này lại đi kèm với sự gia tăng các đợt cắt giảm việc làm được công bố, đạt mức cao nhất trong tháng 10 trong hơn hai thập kỷ. Sự kết hợp này khiến câu chuyện dữ liệu ngắn hạn nghiêng về xu hướng tăng lương yếu hơn, đặc biệt trong bối cảnh chính phủ Mỹ đang đóng cửa đã khuếch đại tầm quan trọng của dữ liệu tư nhân và rủi ro chính trị.

Tuy nhiên, tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng thương mại gần đây, bao gồm cả các tín hiệu từ Tòa án Tối cao về thuế quan, đã cắt giảm một nguồn nhu cầu trú ẩn an toàn riêng biệt và nén phí bảo hiểm rủi ro. Điều này đã hạn chế đà tăng của giá vàng. Con đường tiếp theo của vàng sẽ phụ thuộc vào việc liệu bối cảnh lao động yếu đi có tiếp tục làm xói mòn lập trường của Fed đủ mạnh để vượt qua ảnh hưởng tiêu cực từ việc giảm phí bảo hiểm rủi ro địa chính trị hay không.

Giá Bitcoin giảm 2,1%

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 101.190 USD/BTC, giảm 2,1% trong vòng 24h qua.

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 95 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 2.018 tỷ USD chiếm 57,5% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có tới 9 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng giảm so với 24 giờ trước đó.