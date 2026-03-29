Giá thẻ nhớ, ổ cứng tăng sốc: “Vàng số” thời AI khiến dân công nghệ lao đao

Người dân Hong Kong, Trung Quốc đang chứng kiến giá các thiết bị lưu trữ chuyên nghiệp tăng vọt chưa từng thấy.

Sau khi nâng cấp hệ thống máy ảnh vài tháng trước, nhiếp ảnh gia Hong Kong, ông Jacky Lau Kin-sang, đã sốc khi phát hiện các thẻ nhớ SD dung lượng cao, chuẩn chuyên nghiệp cho bộ thiết bị của mình có giá lên tới 3.000 đô la Hong Kong (383 USD) mỗi chiếc – cao gấp 3 lần so với dự kiến.

Nhưng cú sốc lớn hơn đối với người đàn ông 42 tuổi này là giá ổ cứng – vốn ông sử dụng suốt nhiều năm để sao lưu ảnh cho khách hàng – cũng tăng chóng mặt, từ 1.880 đô la Hong Kong lên 3.880 đô la Hong Kong cho phiên bản dung lượng 16 terabyte (TB).

“Điều đó có nghĩa là bạn phải chi nhiều hơn rất nhiều chỉ riêng cho việc sao lưu dữ liệu, vì thiết bị đã tăng giá mạnh. Thực tế, chi phí đã tăng gấp đôi”, ông Lau, chủ một studio chuyên chụp ảnh cưới ở nước ngoài, cho biết.

Đà tăng giá tại Hong Kong phản ánh một xu hướng toàn cầu, khi các nhà sản xuất chuyển trọng tâm từ sản phẩm tiêu dùng biên lợi nhuận thấp sang các con chip cao cấp phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) và máy chủ doanh nghiệp.

Các thiết bị lưu trữ cơ bản cho người dùng phổ thông hiện gần như trở thành “vàng số” trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm kéo dài. Các chuyên gia cảnh báo mức giá cao này có thể duy trì ít nhất đến cuối năm.

Một khảo sát của tờ SCMP trên trang so sánh giá price.com.hk cho thấy giá các thiết bị lưu trữ chuyên nghiệp tại Hong Kong đã tăng mạnh trong 4 tháng qua.

Giá thẻ nhớ SD chuẩn chuyên nghiệp SanDisk Extreme Pro 256GB đã tăng từ 643 đô la Hong Kong hồi tháng 12 lên 1.295 đô la Hong Kong trong tháng này, tương đương mức tăng 101,3%.

Trong khi đó, ổ cứng doanh nghiệp Toshiba 16TB tăng 92,6% trong cùng giai đoạn, lên mức 4.107 đô la Hong Kong.

Ông Sam Hui Kin-sang, Phó chủ tịch Phòng Thương mại Công nghiệp Máy tính Hong Kong – tổ chức có hơn 500 doanh nghiệp thành viên trong lĩnh vực sản xuất, bán buôn và bán lẻ máy tính – cho biết xu hướng tăng giá đã bắt đầu từ khoảng sáu tháng trước, với một số loại thẻ nhớ và ổ cứng tăng tới 50%.

Ông cho biết các nhà sản xuất toàn cầu như Samsung, SK Hynix và Micron đã chuyển mạnh năng lực sản xuất sang các linh kiện cấp công nghiệp để đáp ứng nhu cầu “không đáy” từ các hệ thống AI và máy chủ cao cấp.

“Lý do rất rõ ràng. Các nhà máy máy chủ lớn sẵn sàng chi trả nhiều tiền hơn”, ông Hui giải thích. “Sự chuyển hướng này khiến thị trường tiêu dùng truyền thống như laptop và máy tính để bàn rơi vào tình trạng thiếu linh kiện nghiêm trọng, đến mức một số nhà sản xuất đã phải dừng sản xuất các dòng sản phẩm tiêu dùng vì biên lợi nhuận không còn hấp dẫn”.

Ông Hui cảnh báo các cửa hàng máy tính tại Sham Shui Po và Mong Kok sẽ chịu tác động nặng nề nhất từ sự thay đổi nguồn cung này.

Trong khi trước đây các nhà bán lẻ thường chỉ duy trì lượng hàng tồn kho khoảng 12 tuần để tránh rủi ro, thì nay họ đã tăng gấp đôi lên 24 tuần, do dự báo giá sẽ còn tiếp tục tăng ít nhất trong một năm tới.

Ông cũng cho biết các nhà bán lẻ địa phương đang gặp khó khăn trong việc đưa ra các chương trình giảm giá thường niên cho sinh viên đại học năm nay, do các nhà sản xuất không còn khả năng giảm giá sâu như trước.

Theo ông, tác động đầy đủ của đợt tăng giá sẽ trở nên rõ ràng hơn khi lượng hàng tồn kho hiện tại cạn kiệt vào quý II.

Ông Stanley Sun Tao-hung, Giám đốc điều hành China-Hong Kong Photo Products – đơn vị vận hành chuỗi in ảnh Fotomax – cho biết trong khi các thẻ nhớ dung lượng 32GB trở xuống chưa bị ảnh hưởng, thì các sản phẩm từ 128GB trở lên “đã tăng giá điên cuồng”.

Ông cũng cho rằng chi phí nguyên liệu thô và các nguyên tố đất hiếm dùng trong sản xuất thiết bị lưu trữ tăng cao là một nguyên nhân quan trọng.

“Nỗi sợ lớn nhất của nhà bán lẻ là giá giảm khi đang ôm hàng. Nhưng hiện tại thì hoàn toàn ngược lại. Sáu tháng qua, nếu tôi không bán, tôi có thể tiếp tục tăng giá”, ông nói.

Chuyên gia an ninh mạng Ronald Pong, Chủ tịch Ủy ban quản trị CNTT của Smart City Consortium, nhận định tình trạng hiện tại phản ánh xung đột cơ bản giữa “cơn khát vô hạn về sức mạnh tính toán” và giới hạn vật lý của sản xuất.

“Bộ nhớ đã trở thành ‘vàng số’ mới. Các tập đoàn lớn chuyển dây chuyền sản xuất để phục vụ các đơn hàng lợi nhuận cao. Nguồn cung bộ nhớ tiêu chuẩn như trên điện thoại, máy tính hay thiết bị lưu trữ sẽ sụt giảm mạnh”, ông Pong nói.

Ông cũng cảnh báo xu hướng “shrinkflation” (giảm chất lượng nhưng giữ nguyên giá) đang nổi lên trong ngành công nghệ, khi các nhà sản xuất tìm cách giữ giá bán lẻ ổn định bằng cách cắt giảm cấu hình phần cứng.

“Một chiếc laptop từng có 16GB RAM có thể bị giảm xuống còn 8GB, hoặc sử dụng linh kiện thế hệ cũ hơn, khiến người tiêu dùng phải trả cùng mức giá nhưng nhận về hiệu năng kém hơn rõ rệt”, ông cho biết.

Ông cũng lưu ý rằng khi chi phí bộ nhớ hiện chiếm gần 20% giá thành thiết bị, giá điện thoại và máy tính mới có thể tăng thêm 15–20% trong năm tới.

Theo SCMP